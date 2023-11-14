Видавший виды Ferrari 250 GTO продан на аукционе за рекордную сумму: 51,7 млн долларов

Выпущенное в 1962 году купе 250 GTO с номером шасси 3765 сало самой дорогой моделью Ferrari, когда-либо проданной на аукционе. Эта машина имеет богатую гоночную историю и является единственным заводским экземпляром 250 GTO, на который изначально был установлен 4,0-литровый двигатель V12 вместо стандартного 3,0-литрового.

В прошлом году Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска стал самым дорогим автомобилем в мире: таинственный покупатель купил его на аукционе RM Sotheby's за сумасшедшие 135 млн евро (144,4 млн долларов в переводе по текущему курсу), до этого рекорд цены несколько раз обновляли различные версии Ferrari 250 GTO. Предыдущий такой рекорд был установлен в 2018 году в американском Монтерее: Ferrari 250 GTO с кузовом Scaglietti 1962 года выпуска тогда был продан на аукционе RM Sotheby's за 48,4 млн долларов. Вчера на торгах в Нью-Йорке этот рекорд был побит: Ferrari 250 GTO с номером шасси 3765 обошёлся новому владельцу в 51 705 000 долларов.

В частном порядке (не на аукционе) цена Ferrari 250 GTO доходила до 70 млн долларов — за такую сумму гендиректор WeatherTech и большой любитель Ferrari Дэвид Макнил купил в 2018 году экземпляр 1963 года выпуска с номером шасси 4153.



В общем, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe пока остаётся абсолютным лидером по стоимости, а купе 250 GTO с номером шасси 3765 является на данным момент самым дорогим Ferrari, проданным на аукционе. Итоговая сумма в 51,7 млн долларов, надо признать, немного разочаровала экспертов, оценочная стоимость машины составляла 60 млн долларов, но дело в том, что конкретно у этого экземпляра сложная судьба — он много раз участвовал в гонках, несколько раз переделывался и утратил свою первоначальную конфигурацию.

Купе с номером шасси 4153 стало единственным из 34 выпущенных Ferrari 250 GTO с кузовом Tipo 1962, на которое изначально на заводе был установлен 4,0-литровый V12 вместо стандартного 3,0-литрового V12 Colombo. Эту машину Ferrari готовила для гонок на выносливость и хотела проверить на ней потенциал увеличения рабочего объёма двигателя. Дебют оказался успешным: в мае 1962 года в гонке 1000 км Нюрбургринга пилотировавшие 4,0-литровый Ferrari 250 GTO британец Майк Паркс и бельгиец Вилли Мэресс заняли первое место в своём классе и второе в абсолютном зачёте.



При подготовке этой машины к главной гонке в Ле-Мане Ferrari заменила изначальный 4,0-литровый V12 с тремя карбюраторами на усовершенствованный шестикарбюраторный, мощность которого достигала 390 л.с. против 300 л.с. у стандартного 3,0-литрового V12 Colombo. Под новый двигатель, кроме того, была слегка изменена форма капота.



Увы, в Ле-Мане этому Ferrari 250 GTO не повезло: Майк Паркс бодро стартовал, но при попытке обогнать лидера гонки, Грэма Хилла на Aston Martin, тормоза Ferrari заблокировались, Паркс вылетел с трассы в песок, полчаса сам откапывал машину лопатой, вернул её в гонку, но из-за засоренного радиатора двигатель в итоге перегрелся и уникальный 250 GTO окончательно выбыл из гонки.

После сезона 1962 года Ferrari решила вернуть шасси 4153 стандартную спецификацию 250 GTO с целью продажи частным клиентам, под капот установили 3,0-литровый V12 Colombo, после чего машина ещё несколько лет участвовала в гонка уже за рамками заводской команды. Гоночная карьера машины завершилась в 1967 году, тогда её вернули на завод, провели капремонт и вновь вернули на рынок. Из-за замены двигателей за автомобилем закрепилось двойное имя Ferrari 330 LM / 250 GTO, но мы для простоты называем его 250 GTO, исходя из неизменного, по сути, дизайна кузова — снаружи это типичный Ferrari 250 GTO.



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После этого Ferrari 250 GTO с номером шасси 3765 эксплуатировался в щадящем режиме, участвовал в различных ретро-пробегах, фестивалях, конкурсах элегантности и слётах любителей Ferrari, получил кучу профильных наград и грамот, и вот с таким послужным списком дожил до наших дней. Последние 38 лет машина принадлежала опытному коллекционеру из американского штата Огайо, она находится в идеальном с учётом возраста и пробега состоянии и, очевидно, стоит потраченной новым владельцем огромной суммы.

