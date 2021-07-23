Купеобразный кроссовер Chery попался шпионам: первенец нового фирменного стиля

В мае этого года Chery поделилась тизерами кроссовера с купеобразным силуэтом, объявленного первенцем нового фирменного дизайна марки. Машине присвоено имя X-C, но пока непонятно, будет ли так называться серийная версия. Кстати, на одной из картинок виднеется табличка с надписью T190 – это, судя по всему, внутризаводской индекс проекта. Сама Chery с тех пор никакой новой информации о «купе» не предоставила. Тем временем, на китайских дорогах застукали замаскированный тестовый прототип: снимки растиражировали местные СМИ, среди них – издание Autohome.

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Особенности того самого нового стиля – двухэтажная головная оптика (хотя подобное решение уже давно применяется многими другими производителями) и радиаторная решетка с «мозаичным» рисунком. Кроме того, Chery X-C получил выполненные в виде единой плашки задние фонари, а корпуса наружных зеркал поставили на отдельные ножки. Салон еще не засвечен, впрочем, внутри наверняка установили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с крупным тачскрином – все это имеется и у нынешних моделей Chery.



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О технике компания пока не рассказала. Некоторые китайские СМИ полагают, что в гамму войдут бензиновые турбомоторы 1.6 и 2.0. А еще кросс-купе прочат подзаряжаемую гибридную версию. К слову, если X-C провозглашен первенцем нового стиля, то первой моделью марки, получившей гибридную систему нового поколения, стал Tiggo 8 Plus (у нас это Tiggo 8 Pro): по предварительным данным, в состав установки такой «восьмерки» вошли бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя (по одному на каждой из осей; все характеристики PHEV раскроют позже).



Китайцы пишут, что премьера купеобразного Chery X-C пройдет на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. До местных дилеров новый SUV должен добраться в следующем году.



Между тем новый стиль придуман не только для материнской Чери, но и для ее суббренда Jetour, причем стили эти похожи. Марка Jetour продемонстрировала свой свежий дизайн на примере концептуального паркетника Х: у него тоже двухъярусная оптика, зеркала на ножках и «разветвляющиеся» задние фонари (правда, фонари между собой не объединены). Более того, шоу-кар – это подзаряжаемый гибрид, у него есть второй лючок, под которым спрятан разъем для зарядки (о начинке такого кросса тоже пока умолчали). В серийную модель прототип Jetour X может перевоплотиться даже раньше, чем стартуют продажи Chery X-C. Ну и не исключено, что кроссоверы окажутся братьями.