Новинки ×
  • Купеобразный кроссовер Chery попался шпионам: первенец нового фирменного стиля

Купеобразный кроссовер Chery попался шпионам: первенец нового фирменного стиля

23.07.2021 90 0 0

Полноценную премьеру нового паркетника ждут грядущей осенью, а на рынок модель должна выйти в 2022-м. Не исключено, что у SUV будет подзаряжаемая гибридная версия.

 

В мае этого года Chery поделилась тизерами кроссовера с купеобразным силуэтом, объявленного первенцем нового фирменного дизайна марки. Машине присвоено имя X-C, но пока непонятно, будет ли так называться серийная версия. Кстати, на одной из картинок виднеется табличка с надписью T190 – это, судя по всему, внутризаводской индекс проекта. Сама Chery с тех пор никакой новой информации о «купе» не предоставила. Тем временем, на китайских дорогах застукали замаскированный тестовый прототип: снимки растиражировали местные СМИ, среди них – издание Autohome.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Особенности того самого нового стиля – двухэтажная головная оптика (хотя подобное решение уже давно применяется многими другими производителями) и радиаторная решетка с «мозаичным» рисунком. Кроме того, Chery X-C получил выполненные в виде единой плашки задние фонари, а корпуса наружных зеркал поставили на отдельные ножки. Салон еще не засвечен, впрочем, внутри наверняка установили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с крупным тачскрином – все это имеется и у нынешних моделей Chery.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

О технике компания пока не рассказала. Некоторые китайские СМИ полагают, что в гамму войдут бензиновые турбомоторы 1.6 и 2.0. А еще кросс-купе прочат подзаряжаемую гибридную версию. К слову, если X-C провозглашен первенцем нового стиля, то первой моделью марки, получившей гибридную систему нового поколения, стал Tiggo 8 Plus (у нас это Tiggo 8 Pro): по предварительным данным, в состав установки такой «восьмерки» вошли бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя (по одному на каждой из осей; все характеристики PHEV раскроют позже).

Китайцы пишут, что премьера купеобразного Chery X-C пройдет на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. До местных дилеров новый SUV должен добраться в следующем году.

Между тем новый стиль придуман не только для материнской Чери, но и для ее суббренда Jetour, причем стили эти похожи. Марка Jetour продемонстрировала свой свежий дизайн на примере концептуального паркетника Х: у него тоже двухъярусная оптика, зеркала на ножках и «разветвляющиеся» задние фонари (правда, фонари между собой не объединены). Более того, шоу-кар – это подзаряжаемый гибрид, у него есть второй лючок, под которым спрятан разъем для зарядки (о начинке такого кросса тоже пока умолчали). В серийную модель прототип Jetour X может перевоплотиться даже раньше, чем стартуют продажи Chery X-C. Ну и не исключено, что кроссоверы окажутся братьями.

Концепт Jetour X
1 / 2
Концепт Jetour X
2 / 2
кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки Chery

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Пешеходный переход ценою в жизнь: как телемедицина поможет снизить число ДТП Гильдия автошкол России просит ужесточить меры контроля за водителями.  219 0 4 21.07.2021
Статьи / Авто с пробегом BMW 3er E46 с пробегом: быстро гниющий кузов и сложности подбора блоков электрики Е46 – машины из той эпохи, когда слегка подержанные BMW ещё возили из Германии, а купить их ввиду низкого курса евро и доллара могли представители среднего класса. С тех пор утекло немало во... 1731 1 1 21.07.2021
Статьи / Авто недели Не такой брутальный, как кажется: стоит ли покупать Honda Pilot II за 1,5 миллиона рублей В свое время Honda Piot был весьма интересной машиной. От брутального «кубического» автомобиля многие ждали даже рамной конструкции, но на самом деле Pilot – вполне типичный кроссовер с несу... 5017 2 1 20.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54408 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52160 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50178 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings