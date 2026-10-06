Авторынок РФ в сентябре: снова минус, в ТОП-10 моделей вернулась Niva Legend, CX-5 тоже там

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года в России было реализовано 115 060 новых легковых автомобилей, что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Таким образом, рынок легковушек снижается второй месяц подряд. При этом с марта, по данным аналитиков, результат держится на отметке выше 100 тысяч штук. Кроме того, по отношению к августу 2026-го рынок даже немного подрос (+0,7%). Напомним также, что «Автостат» использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в РФ, так что в отчетах агентства учитываются и машины, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Среди марок лидерство с большим отрывом продолжает удерживать отечественная Lada (28 388 шт.). Лучший результат среди иностранных брендов в сентябре у Haval (13 400 шт.), который занял вторую строчку. Третье место у Tenet (12 423 шт.). Далее идет Geely (6267 шт.), замыкает первую пятерку Changan (6125 шт.). В рейтинг марок также вновь вошли Mazda и Toyota, хотя японские бренды на нашем рынке официально больше не представлены. При этом по сравнению с прошлым годом Мазда нарастила продажи в 3,8 раза, а вот Тойота ушла в «минус». А еще в ТОП-10 брендов, как и в августе, вошел Jeland.

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

Самой популярной моделью остается Lada Granta (10 820 шт.). Второе место и титул самого востребованного кроссовера российского рынка на этот раз у Tenet T7 (6362 шт.). Прежний обладатель этого звания – Haval Jolion (5685 шт.) – в сентябре занял третью строчку. Четвертое место в сентябре у Lada Vesta (5388 шт.), замыкает первую пятерку Tenet T4L (4379 шт.).

Еще из любопытного в свежем модельном рейтинге – возвращение Lada Niva Legend (7 место). В последний раз вазовский внедорожник присутствовал в ТОП-10 в мае. К слову, совсем недавно Lada Niva Legend обновили. Кроме того, в списке самых востребованных моделей снова присутствует кроссовер Mazda CX-5 (10 место), причем по сравнению с предыдущим годом продажи паркетника японской марки выросли в 4 раза.

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

** включая все модификации

Всего с января по сентябрь 2026 года, по данным «Автостата», в России было продано 960 059 новых легковушек – на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.