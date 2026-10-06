Статистика ×
  • Авторынок РФ в сентябре: снова минус, в ТОП-10 моделей вернулась Niva Legend, CX-5 тоже там

Авторынок РФ в сентябре: снова минус, в ТОП-10 моделей вернулась Niva Legend, CX-5 тоже там

06.10.2026 716 1 0
Авторынок РФ в сентябре: снова минус, в ТОП-10 моделей вернулась Niva Legend, CX-5 тоже там

Российский рынок легковушек снижается второй месяц подряд, при этом продажи по-прежнему превышают 100 тыс. единиц. По итогам девяти месяцев рынок в плюсе.

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года в России было реализовано 115 060 новых легковых автомобилей, что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Таким образом, рынок легковушек снижается второй месяц подряд. При этом с марта, по данным аналитиков, результат держится на отметке выше 100 тысяч штук. Кроме того, по отношению к августу 2026-го рынок даже немного подрос (+0,7%). Напомним также, что «Автостат» использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в РФ, так что в отчетах агентства учитываются и машины, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Среди марок лидерство с большим отрывом продолжает удерживать отечественная Lada (28 388 шт.). Лучший результат среди иностранных брендов в сентябре у Haval (13 400 шт.), который занял вторую строчку. Третье место у Tenet (12 423 шт.). Далее идет Geely (6267 шт.), замыкает первую пятерку Changan (6125 шт.). В рейтинг марок также вновь вошли Mazda и Toyota, хотя японские бренды на нашем рынке официально больше не представлены. При этом по сравнению с прошлым годом Мазда нарастила продажи в 3,8 раза, а вот Тойота ушла в «минус». А еще в ТОП-10 брендов, как и в августе, вошел Jeland.

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

Самой популярной моделью остается Lada Granta (10 820 шт.). Второе место и титул самого востребованного кроссовера российского рынка на этот раз у Tenet T7 (6362 шт.). Прежний обладатель этого звания – Haval Jolion (5685 шт.) – в сентябре занял третью строчку. Четвертое место в сентябре у Lada Vesta (5388 шт.), замыкает первую пятерку Tenet T4L (4379 шт.).

Еще из любопытного в свежем модельном рейтинге – возвращение Lada Niva Legend (7 место). В последний раз вазовский внедорожник присутствовал в ТОП-10 в мае. К слову, совсем недавно Lada Niva Legend обновили. Кроме того, в списке самых востребованных моделей снова присутствует кроссовер Mazda CX-5 (10 место), причем по сравнению с предыдущим годом продажи паркетника японской марки выросли в 4 раза.

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

** включая все модификации

Всего с января по сентябрь 2026 года, по данным «Автостата», в России было продано 960 059 новых легковушек – на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия авторынок статистика Lada Lada Niva Legend Haval Mazda Tenet Jeland
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
06.10.2026 13:00
Ярослав

Официальные данные от "АвтоВАЗа": lada.ru/press-releases/122441.

Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как безопасно ездить на велосипеде в дождь Ездить на велосипеде под дождём можно, но привычную манеру езды придётся немного изменить. Главные правила просты: снизить скорость, увеличить дистанцию, раньше тормозить, избегать резких по... 551 0 0 05.10.2026
Статьи / Авторынок От кнопок до искусственного интеллекта: каким будет интерьер автомобиля будущего Есть вещи, которые автомобильная индустрия сначала изобретает, потом избавляется от них, а затем торжественно возвращает обратно. Например, кнопки. Ещё несколько лет назад казалось, что совр... 875 0 3 05.10.2026
Статьи / Мнение без фильтров Это не ИИнтересно: почему искусственный интеллект сделает всё, кроме BMW Недавно мы опубликовали новость о том, что руководство BMW в попытках пережить кризис решило привлекать к работе искусственный интеллект везде, где только можно. И где нельзя – тоже, потому... 683 12 2 05.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52270 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 15709 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 10671 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
12 Это не ИИнтересно: почему искусственный интеллект сделает всё, кроме B...
9 Европейский дизайн, рифлёный пластик и оранжевый рассвет: тест-драйв T...
4 Мечты сбываются: как один из самых крутых концептов стал серийным Isuz...
Новые комментарии
Change privacy settings