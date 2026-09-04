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  • Авторынок РФ в августе: общий минус, плюсы Mazda и Toyota, а в ТОП-10 моделей снова вошёл CX-5

Авторынок РФ в августе: общий минус, плюсы Mazda и Toyota, а в ТОП-10 моделей снова вошёл CX-5

04.09.2026 1914 2 0
Авторынок РФ в августе: общий минус, плюсы Mazda и Toyota, а в ТОП-10 моделей снова вошёл CX-5

Несмотря на то, что в августе российский авторынок продемонстрировал отрицательную динамику, шестой месяц подряд продажи новых легковушек превышают 100 тысяч единиц.

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат», в последнем летнем месяце 2026 года в России было реализовано 114 285 новых легковушек, что на 6,5% меньше по сравнению с августом 2025-го. Российский авторынок продемонстрировал отрицательную динамику впервые за последние семь месяцев, но при этом с марта результат держится на отметке выше 100 тысяч единиц. Напомним также, что Автостат» использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в РФ, так что в отчетах агентства учитываются и машины, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Нынешний «минус» аналитики объясняют, в том числе, «высокой сравнительной базой прошлого периода». Так, во втором полугодии 2025-го российский рынок демонстрировал высокие результаты на фоне появившейся тогда информации о грядущем введении новых показателей для расчета утильсбора (в итоге, их ввели в конце года).

По итогам августа 2026-го, среди марок лидерство с большим отрывом продолжает удерживать отечественная Lada (27 061 шт.). Лучший результат среди иностранных брендов вновь у Haval (14 547 шт.), который занял вторую строчку в общем ТОП-10. Третье место досталось марке Tenet (12 167 шт.), которая, по сути, пришла на смену Chery. Далее идет Geely (6560 шт.), а замыкает первую пятерку Changan (6006 шт.).

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

В ТОП-10 брендов также вошли Mazda и Toyota, хотя японские марки на российском рынке официально больше не представлены. Причем именно они единственные продемонстрировали «плюсы» — продажи Мазды увеличились аж в 4,6 раза. Еще из любопытного в августовском марочном рейтинге – присутствие Jeland. Новый бренд, который «поглотил» модели Jaecoo и Omoda, впервые вошел в десятку лидеров.

Самой популярной моделью остается Lada Granta (10 659 шт.). Второе место и звание самого востребованного кроссовера российского рынка достались Haval Jolion (6643 шт.). На третьей строчке модельного рейтинга находится Tenet T7 (6088 шт.), за ним идут Lada Vesta (5372 шт.) и Tenet T4L (4596 шт.).

Как и в июльском рейтинге, в ТОП-10 еще присутствует Mazda CX-5, у него 8 место. И лишь кроссовер японской марки да расположившийся строчкой выше вазовский внедорожник Lada Niva Travel оказались в «плюсе», причем модель Мазды нарастила продажи в 5,3 раза.

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

** включая все модификации

По итогам восьми месяцев текущего года, согласно данным агентства «Автостат», российский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует положительную динамику: реализовано 844 999 шт., что на 9,3% больше, чем в январе-августе 2025-го.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Mazda Mazda CX-5 Tenet Toyota Jeland

 

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2 комментария
04.09.2026 13:45
Петя Иванов

Вчера покупал запчасти в ОД Тойоты. Вся парковка вокруг здания заставлена новыми Тойотами. Рав4, Хайлендер, много меньше Прадо и единственная Камри. Внутри сплошные китайцы-кроссоверы. Похоже, рынок окончательно выбрал тип кузова автомобиля.

04.09.2026 15:17
Valentino G

Что-то "волги" не видать. Как и "москвича".

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