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  • Авторынок РФ в июле: в ТОП-10 марок вернулся GAC, в список бестселлеров – Mazda CX-5

Авторынок РФ в июле: в ТОП-10 марок вернулся GAC, в список бестселлеров – Mazda CX-5

05.08.2026 117 0 0
Авторынок РФ в июле: в ТОП-10 марок вернулся GAC, в список бестселлеров – Mazda CX-5

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые семь месяцев 2026-го было продано 730,7 тыс. экземпляров, что на 12,2% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в течение июля 2026-го на авторынке РФ было реализовано 122 092 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 1,2% превышает результат того же месяца прошлого года, также он на 5% больше, чем в июне текущего года. Снова напомним, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, что позволяет учитывать в статистике в том числе те ТС, которые приобретались по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Iskra

Список наиболее востребованных марок в РФ по итогам второго летнего месяца по-прежнему возглавляет отечественная Lada: её доля на авторынке в июле составила 23,9% (годом ранее показатель был равен 23,4%). Бестселлером марки, а также лидером ТОП-10 самых продаваемых автомобилей остаётся Granta, на её долю в прошлом месяце пришлось 9,1%. На том же четвёртом месте располагается Vesta (доля – 4,9%). На шестой строчке по-прежнему обитает внедорожник Niva Travel (2,9%), а на седьмой – всё так же располагается Lada Iskra (на неё пришлось 2,8% от всего рынка). Классический внедорожник Niva Legend в список пока так и не вернулся.

МестоМаркаПродажи в июле 2026 года, шт.Продажи в июле 2025 года, шт.Разница, %
1Lada29 22728 238+ 3,5
2Haval15 60613 117+ 19,0
3Tenet12 550--
4Geely83408389- 0,6
5Changan54597857- 30,5
6Belgee48916511- 24,9
7Jetour43874410- 0,5
8Toyota37242743+ 35,8
9Mazda3090563+ 448,8
10GAC19282842- 32,2

Самой популярной иномаркой по итогам июля остаётся поднебесный Haval, на долю его продукции в РФ пришлось 12,8%, тогда как годом ранее показатель составлял 10,9%. Наиболее востребованной моделью марки остаётся паркетник Jolion (на него пришлось 5,9%), он остался на втором месте в первой десятке. А замыкает её вернувшийся кроссовер Haval M6, на долю которого в июле пришлось 2,2%.

Замыкает первую тройку среди марок российский Tenet (под этим брендом в России выпускаются модели китайской Chery), его продукция заняла по итогам прошлого месяца 10,3% рынка. Модели этой марки заняли две строчки в ТОП-10: на третьем месте по-прежнему находится Tenet T7 (доля – 5,7%), на пятом – как и месяцем ранее, паркетник T4L (3,3%).

На фото: модели марки Tenet

Китайская марка Geely по-прежнему находится на четвёртом месте с июльской долей в 6,8% (годом ранее – 7%). Отметим, вернувшийся в прошлом месяце Monjaro на этот раз в первую десятку бестселлеров не попал. Однако в ней по-прежнему числится (и по-прежнему на девятой позиции) паркетник Belgee X50+ (2,4%) – близнец самой свежей версии Geely Coolray, который вышел на российский рынок минувшей весной. Сама белорусская марка Belgee занимает в рейтинге марок шестую строчку с долей рынка в 4% (годом ранее – 5,4%).

МестоМодельПродажи в июле 2026 года, шт.Продажи в июле 2025 года, шт.Разница, %
1Lada Granta11 08613 041- 15,0
2Haval Jolion72025552+ 29,7
3Tenet T76965--
4Lada Vesta59626673- 10,7
5Tenet T4L4051--
6Lada Niva Travel34912535+ 37,7
7Lada Iskra3388--
8Mazda CX-52916423+ 589,4
9Belgee X50+2902--
10Haval M626372303+ 14,5

Первую пятёрку среди брендов по-прежнему замыкает Changan с долей рынка в 4,5% (в июле 2025-го она была равна 6,5%). Отметим, по итогам июля сравнительно недавно переживший обновление кроссовер Uni-S покинул ТОП-10. На седьмом месте в списке марок находится китайский Jetour (доля – 3,6%), поднявшийся на одну позицию выше. На этаж ниже переехала японская Toyota (3,1%), на девятой строке всё так же находится ещё один японский бренд – Mazda (2,5%), кстати, его бестселлер – кроссовер CX-5 – снова вернулся в десятку и расположился на восьмом месте с долей 2,4% (отметим, как горячие пирожки расходятся машины второго поколения, пережившие рестайлинг в 2021 году). А на десятую строку вернулся поднебесный GAC (1,6%), который вытеснил Jaecoo (его в дальнейшем может сменить местный Jeland).

На фото: Mazda CX-5 второго поколения (после рестайлинга 2021 года)

По подсчётам агентства, за первые семь месяцев 2026-го на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 730 714 экземпляров, что на 12,2% больше, чем в январе-июле прошлого года. В Автостате считают, что по итогам текущего года продажи «легковушек» останутся на уровне результата 2025 года и составят примерно 1,33 млн единиц.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Travel Lada Iskra Haval Haval M6 Haval Jolion Tenet Tenet T7 Tenet T4L Geely Belgee Belgee X50 Changan Toyota Jetour GAC Mazda Mazda CX-5
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