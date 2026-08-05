Авторынок РФ в июле: в ТОП-10 марок вернулся GAC, в список бестселлеров – Mazda CX-5

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в течение июля 2026-го на авторынке РФ было реализовано 122 092 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 1,2% превышает результат того же месяца прошлого года, также он на 5% больше, чем в июне текущего года. Снова напомним, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, что позволяет учитывать в статистике в том числе те ТС, которые приобретались по схеме параллельного импорта.
Список наиболее востребованных марок в РФ по итогам второго летнего месяца по-прежнему возглавляет отечественная Lada: её доля на авторынке в июле составила 23,9% (годом ранее показатель был равен 23,4%). Бестселлером марки, а также лидером ТОП-10 самых продаваемых автомобилей остаётся Granta, на её долю в прошлом месяце пришлось 9,1%. На том же четвёртом месте располагается Vesta (доля – 4,9%). На шестой строчке по-прежнему обитает внедорожник Niva Travel (2,9%), а на седьмой – всё так же располагается Lada Iskra (на неё пришлось 2,8% от всего рынка). Классический внедорожник Niva Legend в список пока так и не вернулся.
|Место
|Марка
|Продажи в июле 2026 года, шт.
|Продажи в июле 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|29 227
|28 238
|+ 3,5
|2
|Haval
|15 606
|13 117
|+ 19,0
|3
|Tenet
|12 550
|-
|-
|4
|Geely
|8340
|8389
|- 0,6
|5
|Changan
|5459
|7857
|- 30,5
|6
|Belgee
|4891
|6511
|- 24,9
|7
|Jetour
|4387
|4410
|- 0,5
|8
|Toyota
|3724
|2743
|+ 35,8
|9
|Mazda
|3090
|563
|+ 448,8
|10
|GAC
|1928
|2842
|- 32,2
Самой популярной иномаркой по итогам июля остаётся поднебесный Haval, на долю его продукции в РФ пришлось 12,8%, тогда как годом ранее показатель составлял 10,9%. Наиболее востребованной моделью марки остаётся паркетник Jolion (на него пришлось 5,9%), он остался на втором месте в первой десятке. А замыкает её вернувшийся кроссовер Haval M6, на долю которого в июле пришлось 2,2%.
Замыкает первую тройку среди марок российский Tenet (под этим брендом в России выпускаются модели китайской Chery), его продукция заняла по итогам прошлого месяца 10,3% рынка. Модели этой марки заняли две строчки в ТОП-10: на третьем месте по-прежнему находится Tenet T7 (доля – 5,7%), на пятом – как и месяцем ранее, паркетник T4L (3,3%).
Китайская марка Geely по-прежнему находится на четвёртом месте с июльской долей в 6,8% (годом ранее – 7%). Отметим, вернувшийся в прошлом месяце Monjaro на этот раз в первую десятку бестселлеров не попал. Однако в ней по-прежнему числится (и по-прежнему на девятой позиции) паркетник Belgee X50+ (2,4%) – близнец самой свежей версии Geely Coolray, который вышел на российский рынок минувшей весной. Сама белорусская марка Belgee занимает в рейтинге марок шестую строчку с долей рынка в 4% (годом ранее – 5,4%).
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2026 года, шт.
|Продажи в июле 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 086
|13 041
|- 15,0
|2
|Haval Jolion
|7202
|5552
|+ 29,7
|3
|Tenet T7
|6965
|-
|-
|4
|Lada Vesta
|5962
|6673
|- 10,7
|5
|Tenet T4L
|4051
|-
|-
|6
|Lada Niva Travel
|3491
|2535
|+ 37,7
|7
|Lada Iskra
|3388
|-
|-
|8
|Mazda CX-5
|2916
|423
|+ 589,4
|9
|Belgee X50+
|2902
|-
|-
|10
|Haval M6
|2637
|2303
|+ 14,5
Первую пятёрку среди брендов по-прежнему замыкает Changan с долей рынка в 4,5% (в июле 2025-го она была равна 6,5%). Отметим, по итогам июля сравнительно недавно переживший обновление кроссовер Uni-S покинул ТОП-10. На седьмом месте в списке марок находится китайский Jetour (доля – 3,6%), поднявшийся на одну позицию выше. На этаж ниже переехала японская Toyota (3,1%), на девятой строке всё так же находится ещё один японский бренд – Mazda (2,5%), кстати, его бестселлер – кроссовер CX-5 – снова вернулся в десятку и расположился на восьмом месте с долей 2,4% (отметим, как горячие пирожки расходятся машины второго поколения, пережившие рестайлинг в 2021 году). А на десятую строку вернулся поднебесный GAC (1,6%), который вытеснил Jaecoo (его в дальнейшем может сменить местный Jeland).
По подсчётам агентства, за первые семь месяцев 2026-го на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 730 714 экземпляров, что на 12,2% больше, чем в январе-июле прошлого года. В Автостате считают, что по итогам текущего года продажи «легковушек» останутся на уровне результата 2025 года и составят примерно 1,33 млн единиц.
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