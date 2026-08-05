Авторынок РФ в июле: в ТОП-10 марок вернулся GAC, в список бестселлеров – Mazda CX-5

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые семь месяцев 2026-го было продано 730,7 тыс. экземпляров, что на 12,2% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в течение июля 2026-го на авторынке РФ было реализовано 122 092 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 1,2% превышает результат того же месяца прошлого года, также он на 5% больше, чем в июне текущего года. Снова напомним, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, что позволяет учитывать в статистике в том числе те ТС, которые приобретались по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Iskra

Список наиболее востребованных марок в РФ по итогам второго летнего месяца по-прежнему возглавляет отечественная Lada: её доля на авторынке в июле составила 23,9% (годом ранее показатель был равен 23,4%). Бестселлером марки, а также лидером ТОП-10 самых продаваемых автомобилей остаётся Granta, на её долю в прошлом месяце пришлось 9,1%. На том же четвёртом месте располагается Vesta (доля – 4,9%). На шестой строчке по-прежнему обитает внедорожник Niva Travel (2,9%), а на седьмой – всё так же располагается Lada Iskra (на неё пришлось 2,8% от всего рынка). Классический внедорожник Niva Legend в список пока так и не вернулся.

Место Марка Продажи в июле 2026 года, шт. Продажи в июле 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 29 227 28 238 + 3,5 2 Haval 15 606 13 117 + 19,0 3 Tenet 12 550 - - 4 Geely 8340 8389 - 0,6 5 Changan 5459 7857 - 30,5 6 Belgee 4891 6511 - 24,9 7 Jetour 4387 4410 - 0,5 8 Toyota 3724 2743 + 35,8 9 Mazda 3090 563 + 448,8 10 GAC 1928 2842 - 32,2

Самой популярной иномаркой по итогам июля остаётся поднебесный Haval, на долю его продукции в РФ пришлось 12,8%, тогда как годом ранее показатель составлял 10,9%. Наиболее востребованной моделью марки остаётся паркетник Jolion (на него пришлось 5,9%), он остался на втором месте в первой десятке. А замыкает её вернувшийся кроссовер Haval M6, на долю которого в июле пришлось 2,2%.

Замыкает первую тройку среди марок российский Tenet (под этим брендом в России выпускаются модели китайской Chery), его продукция заняла по итогам прошлого месяца 10,3% рынка. Модели этой марки заняли две строчки в ТОП-10: на третьем месте по-прежнему находится Tenet T7 (доля – 5,7%), на пятом – как и месяцем ранее, паркетник T4L (3,3%).

На фото: модели марки Tenet

Китайская марка Geely по-прежнему находится на четвёртом месте с июльской долей в 6,8% (годом ранее – 7%). Отметим, вернувшийся в прошлом месяце Monjaro на этот раз в первую десятку бестселлеров не попал. Однако в ней по-прежнему числится (и по-прежнему на девятой позиции) паркетник Belgee X50+ (2,4%) – близнец самой свежей версии Geely Coolray, который вышел на российский рынок минувшей весной. Сама белорусская марка Belgee занимает в рейтинге марок шестую строчку с долей рынка в 4% (годом ранее – 5,4%).

Место Модель Продажи в июле 2026 года, шт. Продажи в июле 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 086 13 041 - 15,0 2 Haval Jolion 7202 5552 + 29,7 3 Tenet T7 6965 - - 4 Lada Vesta 5962 6673 - 10,7 5 Tenet T4L 4051 - - 6 Lada Niva Travel 3491 2535 + 37,7 7 Lada Iskra 3388 - - 8 Mazda CX-5 2916 423 + 589,4 9 Belgee X50+ 2902 - - 10 Haval M6 2637 2303 + 14,5

Первую пятёрку среди брендов по-прежнему замыкает Changan с долей рынка в 4,5% (в июле 2025-го она была равна 6,5%). Отметим, по итогам июля сравнительно недавно переживший обновление кроссовер Uni-S покинул ТОП-10. На седьмом месте в списке марок находится китайский Jetour (доля – 3,6%), поднявшийся на одну позицию выше. На этаж ниже переехала японская Toyota (3,1%), на девятой строке всё так же находится ещё один японский бренд – Mazda (2,5%), кстати, его бестселлер – кроссовер CX-5 – снова вернулся в десятку и расположился на восьмом месте с долей 2,4% (отметим, как горячие пирожки расходятся машины второго поколения, пережившие рестайлинг в 2021 году). А на десятую строку вернулся поднебесный GAC (1,6%), который вытеснил Jaecoo (его в дальнейшем может сменить местный Jeland).

На фото: Mazda CX-5 второго поколения (после рестайлинга 2021 года)

По подсчётам агентства, за первые семь месяцев 2026-го на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 730 714 экземпляров, что на 12,2% больше, чем в январе-июле прошлого года. В Автостате считают, что по итогам текущего года продажи «легковушек» останутся на уровне результата 2025 года и составят примерно 1,33 млн единиц.