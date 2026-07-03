Авторынок РФ подрос в июне, в первую десятку вошли кроссоверы Tenet T4L и Belgee X50+

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2026 года удалось реализовать 608 618 экземпляров, что на 14,8% больше, чем в январе-июне 2025-го.

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», за июнь 2026-го на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 116 276 единиц. Этот результат на 29% превышает показатель того же месяца прошлого года, а также на 5,8% больше по сравнению с количеством «легковушек», реализованных месяцем ранее, в мае 2026-го. Традиционно напомним, что при составлении отчёта Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, а значит, в статистике учитываются и те ТС, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.

На фото: Tenet T4L

По итогам первого летнего месяца список наиболее продаваемых марок в РФ возглавляет российская Lada, на её долю в июне пришлось 24,2% от всего авторынка (для сравнения, годом ранее показатель составил 26,8%). Бестселлером бренда и одновременно лидером ТОП-10 самых востребованных моделей остаётся Granta, доля «бюджетника» – 9,7%. По-прежнему на четвёртом месте располагается Vesta (на неё пришлось 4,9%). Внедорожник Niva Travel (доля – 2,8%) обнаружился на шестой строчке – одной ниже, чем месяцем ранее. Lada Iskra (2,6%) поднялась с восьмого места на седьмое, а классический внедорожник Niva Legend на этот раз из первой десятки выбыл.

Место Марка Продажи в июне 2026 года, шт. Продажи в июне 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 28 081 24 165 + 16,2 2 Haval 16 148 9172 + 76,1 3 Tenet 12 636 - - 4 Geely 7557 6165 + 22,6 5 Changan 5558 6388 - 13,0 6 Belgee 5090 4074 + 24,9 7 Toyota 3915 1764 + 121,9 8 Jetour 3493 3138 + 11,3 9 Mazda 2401 385 + 523,6 10 Jaecoo 2229 1253 + 77,9

Среди иностранных брендов наибольшим спросом пользуется Haval, в июне его доля составила 13,9% (годом ранее – 10,2%). Его бестселлер – паркетник Jolion (доля – 6,8%) – вернулся на вторую строчку списка самых продаваемых моделей после двух месяцев замыкания тройки лидеров. Кроссовер M6, занимавший в мае седьмое место, по итогам июня в первую десятку не вошёл.

«Бронза» среди брендов по-прежнему у молодой местной марки под названием Tenet (под ней на предприятии в Калуге выпускаются модели китайской Chery). Доля Тенета на рынке по итогам прошлого месяца составила 10,9%. Самой популярной моделью бренда остаётся Tenet T7, который потерял одну позицию и теперь замыкает первую тройку (доля – 5,9%). А первую пятёрку ТОП-10 замыкает новенький – паркетник Tenet T4L (на него пришлось 3,2% рынка), вышедший на рынок РФ в конце весны 2026 года. При этом список покинул T4, занимавший в мае девятое место.

На фото: Belgee X50+

На четвёртом месте в списке востребованных марок, как и ранее, находится Geely, на её продукцию в РФ в июне пришлось 6,5% (годом ранее – 6,8%). В рейтинг самых востребованных автомобилей от этого бренда вернулся кроссовер Monjaro (доля – 2,5%), он занимает восьмую строчку, тогда как по итогам апреля 2026-го он замыкал первую десятку.

Замыкает первую пятёрку марок Changan с долей рынка в 4,8% (годом ранее – 7,1%). Его бестселлер – недавно переживший обновление кроссовер Uni-S (доля – 2,2%) – по-прежнему числится в ТОП-10, правда, за месяц он переехал с шестого на десятое место. Шестую строку среди марок занимает родственный Джили белорусский бренд Belgee с долей 4,4% (годом ранее – 4,5%). От него в первую десятку вошла новинка – паркетник Belgee X50+ (доля – 2,3%), появившийся на российском рынке в конце марта 2026 года.

Место Модель Продажи в июне 2026 года, шт. Продажи в июне 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 289 11 521 - 2,0 2 Haval Jolion 7870 3606 + 118,2 3 Tenet T7 6798 - - 4 Lada Vesta 5666 5871 - 3,5 5 Tenet T4L 3683 - - 6 Lada Niva Travel 3283 2092 + 56,9 7 Lada Iskra 3045 - - 8 Geely Monjaro 2886 2438 + 18,4 9 Belgee X50+ 2681 - - 10 Changan Uni-S 2607 3023 - 13,8

В июне седьмое место как и месяцем ранее занимает Toyota (доля – 3,4%), восьмое – Jetour (3%), хотя в мае этот бренд был на девятом месте. Mazda (2,1%) снова вернулась в рейтинг и обосновалась на девятой позиции, а Jaecoo (1,9%) досталась десятая строчка, при этом в мае этой марке удалось добиться восьмого места. Solaris по итогам прошедшего месяца в список не вошёл (в мае замыкал ТОП-10).

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2026-го было продано 608 618 экземпляров, что на 14,8% больше, чем в январе-июне прошлого года. В ТОП-3 по итогам полугодия вошли: Lada Granta с результатом 59 958 шт. (на 12% меньше, чем в I полугодии 2025-го), Tenet T7 – 36 490 шт. и Haval Jolion с показателем 35 473 шт. (на 38,6% больше).