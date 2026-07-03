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  • Авторынок РФ подрос в июне, в первую десятку вошли кроссоверы Tenet T4L и Belgee X50+

Авторынок РФ подрос в июне, в первую десятку вошли кроссоверы Tenet T4L и Belgee X50+

03.07.2026 84 0 0
Авторынок РФ подрос в июне, в первую десятку вошли кроссоверы Tenet T4L и Belgee X50+

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2026 года удалось реализовать 608 618 экземпляров, что на 14,8% больше, чем в январе-июне 2025-го.

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», за июнь 2026-го на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 116 276 единиц. Этот результат на 29% превышает показатель того же месяца прошлого года, а также на 5,8% больше по сравнению с количеством «легковушек», реализованных месяцем ранее, в мае 2026-го. Традиционно напомним, что при составлении отчёта Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, а значит, в статистике учитываются и те ТС, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.

На фото: Tenet T4L

По итогам первого летнего месяца список наиболее продаваемых марок в РФ возглавляет российская Lada, на её долю в июне пришлось 24,2% от всего авторынка (для сравнения, годом ранее показатель составил 26,8%). Бестселлером бренда и одновременно лидером ТОП-10 самых востребованных моделей остаётся Granta, доля «бюджетника» – 9,7%. По-прежнему на четвёртом месте располагается Vesta (на неё пришлось 4,9%). Внедорожник Niva Travel (доля – 2,8%) обнаружился на шестой строчке – одной ниже, чем месяцем ранее. Lada Iskra (2,6%) поднялась с восьмого места на седьмое, а классический внедорожник Niva Legend на этот раз из первой десятки выбыл.

МестоМаркаПродажи в июне 2026 года, шт.Продажи в июне 2025 года, шт.Разница, %
1Lada28 08124 165+ 16,2
2Haval16 1489172+ 76,1
3Tenet12 636--
4Geely75576165+ 22,6
5Changan55586388- 13,0
6Belgee50904074+ 24,9
7Toyota39151764+ 121,9
8Jetour34933138+ 11,3
9Mazda2401385+ 523,6
10Jaecoo22291253+ 77,9

Среди иностранных брендов наибольшим спросом пользуется Haval, в июне его доля составила 13,9% (годом ранее – 10,2%). Его бестселлер – паркетник Jolion (доля – 6,8%) – вернулся на вторую строчку списка самых продаваемых моделей после двух месяцев замыкания тройки лидеров. Кроссовер M6, занимавший в мае седьмое место, по итогам июня в первую десятку не вошёл.

«Бронза» среди брендов по-прежнему у молодой местной марки под названием Tenet (под ней на предприятии в Калуге выпускаются модели китайской Chery). Доля Тенета на рынке по итогам прошлого месяца составила 10,9%. Самой популярной моделью бренда остаётся Tenet T7, который потерял одну позицию и теперь замыкает первую тройку (доля – 5,9%). А первую пятёрку ТОП-10 замыкает новенький – паркетник Tenet T4L (на него пришлось 3,2% рынка), вышедший на рынок РФ в конце весны 2026 года. При этом список покинул T4, занимавший в мае девятое место.

На фото: Belgee X50+

На четвёртом месте в списке востребованных марок, как и ранее, находится Geely, на её продукцию в РФ в июне пришлось 6,5% (годом ранее – 6,8%). В рейтинг самых востребованных автомобилей от этого бренда вернулся кроссовер Monjaro (доля – 2,5%), он занимает восьмую строчку, тогда как по итогам апреля 2026-го он замыкал первую десятку.

Замыкает первую пятёрку марок Changan с долей рынка в 4,8% (годом ранее – 7,1%). Его бестселлер – недавно переживший обновление кроссовер Uni-S (доля – 2,2%) – по-прежнему числится в ТОП-10, правда, за месяц он переехал с шестого на десятое место. Шестую строку среди марок занимает родственный Джили белорусский бренд Belgee с долей 4,4% (годом ранее – 4,5%). От него в первую десятку вошла новинка – паркетник Belgee X50+ (доля – 2,3%), появившийся на российском рынке в конце марта 2026 года.

МестоМодельПродажи в июне 2026 года, шт.Продажи в июне 2025 года, шт.Разница, %
1Lada Granta11 28911 521- 2,0
2Haval Jolion78703606+ 118,2
3Tenet T76798--
4Lada Vesta56665871- 3,5
5Tenet T4L3683--
6Lada Niva Travel32832092+ 56,9
7Lada Iskra3045--
8Geely Monjaro28862438+ 18,4
9Belgee X50+2681--
10Changan Uni-S26073023- 13,8

В июне седьмое место как и месяцем ранее занимает Toyota (доля – 3,4%), восьмое – Jetour (3%), хотя в мае этот бренд был на девятом месте. Mazda (2,1%) снова вернулась в рейтинг и обосновалась на девятой позиции, а Jaecoo (1,9%) досталась десятая строчка, при этом в мае этой марке удалось добиться восьмого места. Solaris по итогам прошедшего месяца в список не вошёл (в мае замыкал ТОП-10).

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2026-го было продано 608 618 экземпляров, что на 14,8% больше, чем в январе-июне прошлого года. В ТОП-3 по итогам полугодия вошли: Lada Granta с результатом 59 958 шт. (на 12% меньше, чем в I полугодии 2025-го), Tenet T7 – 36 490 шт. и Haval Jolion с показателем 35 473 шт. (на 38,6% больше).

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Обновлено 04.07.2026

 

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