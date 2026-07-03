Авторынок РФ подрос в июне, в первую десятку вошли кроссоверы Tenet T4L и Belgee X50+

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», за июнь 2026-го на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 116 276 единиц. Этот результат на 29% превышает показатель того же месяца прошлого года, а также на 5,8% больше по сравнению с количеством «легковушек», реализованных месяцем ранее, в мае 2026-го. Традиционно напомним, что при составлении отчёта Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, а значит, в статистике учитываются и те ТС, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.
По итогам первого летнего месяца список наиболее продаваемых марок в РФ возглавляет российская Lada, на её долю в июне пришлось 24,2% от всего авторынка (для сравнения, годом ранее показатель составил 26,8%). Бестселлером бренда и одновременно лидером ТОП-10 самых востребованных моделей остаётся Granta, доля «бюджетника» – 9,7%. По-прежнему на четвёртом месте располагается Vesta (на неё пришлось 4,9%). Внедорожник Niva Travel (доля – 2,8%) обнаружился на шестой строчке – одной ниже, чем месяцем ранее. Lada Iskra (2,6%) поднялась с восьмого места на седьмое, а классический внедорожник Niva Legend на этот раз из первой десятки выбыл.
|Место
|Марка
|Продажи в июне 2026 года, шт.
|Продажи в июне 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|28 081
|24 165
|+ 16,2
|2
|Haval
|16 148
|9172
|+ 76,1
|3
|Tenet
|12 636
|-
|-
|4
|Geely
|7557
|6165
|+ 22,6
|5
|Changan
|5558
|6388
|- 13,0
|6
|Belgee
|5090
|4074
|+ 24,9
|7
|Toyota
|3915
|1764
|+ 121,9
|8
|Jetour
|3493
|3138
|+ 11,3
|9
|Mazda
|2401
|385
|+ 523,6
|10
|Jaecoo
|2229
|1253
|+ 77,9
Среди иностранных брендов наибольшим спросом пользуется Haval, в июне его доля составила 13,9% (годом ранее – 10,2%). Его бестселлер – паркетник Jolion (доля – 6,8%) – вернулся на вторую строчку списка самых продаваемых моделей после двух месяцев замыкания тройки лидеров. Кроссовер M6, занимавший в мае седьмое место, по итогам июня в первую десятку не вошёл.
«Бронза» среди брендов по-прежнему у молодой местной марки под названием Tenet (под ней на предприятии в Калуге выпускаются модели китайской Chery). Доля Тенета на рынке по итогам прошлого месяца составила 10,9%. Самой популярной моделью бренда остаётся Tenet T7, который потерял одну позицию и теперь замыкает первую тройку (доля – 5,9%). А первую пятёрку ТОП-10 замыкает новенький – паркетник Tenet T4L (на него пришлось 3,2% рынка), вышедший на рынок РФ в конце весны 2026 года. При этом список покинул T4, занимавший в мае девятое место.
На четвёртом месте в списке востребованных марок, как и ранее, находится Geely, на её продукцию в РФ в июне пришлось 6,5% (годом ранее – 6,8%). В рейтинг самых востребованных автомобилей от этого бренда вернулся кроссовер Monjaro (доля – 2,5%), он занимает восьмую строчку, тогда как по итогам апреля 2026-го он замыкал первую десятку.
Замыкает первую пятёрку марок Changan с долей рынка в 4,8% (годом ранее – 7,1%). Его бестселлер – недавно переживший обновление кроссовер Uni-S (доля – 2,2%) – по-прежнему числится в ТОП-10, правда, за месяц он переехал с шестого на десятое место. Шестую строку среди марок занимает родственный Джили белорусский бренд Belgee с долей 4,4% (годом ранее – 4,5%). От него в первую десятку вошла новинка – паркетник Belgee X50+ (доля – 2,3%), появившийся на российском рынке в конце марта 2026 года.
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2026 года, шт.
|Продажи в июне 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 289
|11 521
|- 2,0
|2
|Haval Jolion
|7870
|3606
|+ 118,2
|3
|Tenet T7
|6798
|-
|-
|4
|Lada Vesta
|5666
|5871
|- 3,5
|5
|Tenet T4L
|3683
|-
|-
|6
|Lada Niva Travel
|3283
|2092
|+ 56,9
|7
|Lada Iskra
|3045
|-
|-
|8
|Geely Monjaro
|2886
|2438
|+ 18,4
|9
|Belgee X50+
|2681
|-
|-
|10
|Changan Uni-S
|2607
|3023
|- 13,8
В июне седьмое место как и месяцем ранее занимает Toyota (доля – 3,4%), восьмое – Jetour (3%), хотя в мае этот бренд был на девятом месте. Mazda (2,1%) снова вернулась в рейтинг и обосновалась на девятой позиции, а Jaecoo (1,9%) досталась десятая строчка, при этом в мае этой марке удалось добиться восьмого места. Solaris по итогам прошедшего месяца в список не вошёл (в мае замыкал ТОП-10).
По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первую половину 2026-го было продано 608 618 экземпляров, что на 14,8% больше, чем в январе-июне прошлого года. В ТОП-3 по итогам полугодия вошли: Lada Granta с результатом 59 958 шт. (на 12% меньше, чем в I полугодии 2025-го), Tenet T7 – 36 490 шт. и Haval Jolion с показателем 35 473 шт. (на 38,6% больше).
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