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  • Авторынок РФ в мае: много «плюсов», в ТОП-10 моделей вернулся Uni-S, Lada Iskra тоже в списке

Авторынок РФ в мае: много «плюсов», в ТОП-10 моделей вернулся Uni-S, Lada Iskra тоже в списке

04.06.2026 70 0 0
Авторынок РФ в мае: много «плюсов», в ТОП-10 моделей вернулся Uni-S, Lada Iskra тоже в списке

Российский рынок новых легковушек снова продемонстрировал рост. В ТОП-10 марок лишь две в «минусе», первая тройка самых востребованных моделей – такая же, как и месяцем ранее.

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат», в мае 2026 года в России было реализовано 109 892 новых легковых автомобиля, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Таким образом, рынок легковушек демонстрирует рост третий месяц подряд. Кроме того, он третий месяц подряд превосходит отметку в 100 тысяч единиц. Впрочем, как отмечают аналитики, майский объем на 6,5% меньше апрельского. Но и рабочих дней в последнем весеннем месяце было меньше. Напомним также, что «Автостат» использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в РФ, так что в отчетах агентства учитываются и машины, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Среди марок лидерство с большим отрывом продолжает удерживать отечественная Lada (28 365 шт.). А лучший результат среди иностранных брендов вновь у Haval (15 834 шт.), который занял вторую строчку в общем ТОП-10. Далее идет Tenet (11 511 шт.), по сути, пришедший на смену Chery. Четвертое место у Geely (6836 шт.), замыкает первую пятерку Changan (5194 шт.).

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

** включая все модификации

К слову, в ТОП-10 брендов лишь Changan и занявшая девятую строчку марка Jetour ушли в «минус». Еще из любопытного в майском марочном рейтинге – присутствие Toyota (седьмое место). Причем японская компания продемонстрировала самый внушительный рост (+102,6%), хотя официально свои автомобили Тойота в РФ не поставляет.

Самой популярной моделью российского рынка остается Lada Granta (11 480 шт.). Второе место и звание самого продаваемого кроссовера удерживает Tenet T7 (7763 шт.). Третье место все так же у Haval Jolion (6690 шт.). Далее идут две Lada – флагманское семейство Vesta (5651 шт.) и внедорожник Niva Travel (3614 шт.).

В модельный ТОП-10 вернулся паркетник Uni-S от Changan (шестая строчка) – в последний раз он входил в список по итогам августа 2025 года. Вероятно, на всплеске популярности сказалось масштабное обновление кроссовера. В свежем рейтинге моделей присутствует и Lada Iskra (восьмое место), набравшая обороты. Новинка Lada, напомним, была и в апрельском ТОП-10.

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

** включая все модификации

Среди моделей «минусы» зафиксированы у Гранты, Весты и занявшего десятую строчку внедорожника Lada Niva Legend. Самый внушительный «плюс» — у Haval M6.

Всего по итогам пяти месяцев 2026 года, по данным «Автостата», в России продано 492 342 новых легковых автомобиля, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

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