Авторынок РФ в апреле: Tenet T7 опять получил «серебро», Lada Iskra вернулась в ТОП-10

Согласно свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», за второй весенний месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей был реализован 117 541 экземпляр. Этот показатель на 15,1% превышает результат апреля 2025-го, а также на 12,7% – результат предыдущего месяца, марта 2026-го. Как обычно, не забудем напомнить о том, что при составлении отчёта Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, так что в статистике учитываются и те ТС, для ввоза которых в страну была применена схема параллельного импорта.
Список наиболее востребованных автомобильных марок возглавляет российская Lada, на её долю по итогам апреля 2026-го пришлось 27,1% (годом ранее – 27,9%). Её бестселлером и лидером ТОП-10 самых продаваемых моделей по-прежнему остаётся Granta с долей 10,6%. Четвёртое место, как и месяцем ранее, занимает Vesta (доля на рынке – 5,2%), на пятом аналогично находится внедорожник Niva Travel (3,9%). На седьмую строчку вернулась Iskra (на неё приходится до 2,8%), а девятую занимает классический внедорожник Niva Legend (2,7%), за месяц сместившийся на строчку ниже.
|Место
|Марка
|Продажи в апреле 2026 года, шт.
|Продажи в апреле 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|31 848
|28 486
|+ 11,8
|2
|Haval
|16 493
|12 925
|+ 27,6
|3
|Tenet
|11 986
|-
|-
|4
|Geely
|6788
|6664
|+ 1,9
|5
|Belgee
|5741
|3902
|+ 47,1
|6
|Changan
|4542
|4621
|- 1,7
|7
|Jaecoo
|3394
|1953
|+ 73,8
|8
|Jetour
|2869
|3165
|- 9,4
|9
|Toyota
|2789
|1640
|+ 70,1
|10
|Solaris
|2381
|2298
|+ 3,6
Самым популярным иностранным брендом остаётся китайский Haval, в апреле его доля составила 14% (годом ранее – 12,7%). По сравнению с предыдущим месяцем его бестселлер – паркетник Jolion – снова потерял своё второе место в ТОП-10 моделей и теперь замыкает первую тройку лидеров (на авторынке РФ он занимает 5,7%). Стоит напомнить, что недавно этот SUV был обновлён: получил пересмотренный салон и другой мотор. Кроссовер Haval M6 (доля – 2,7%) за месяц переместился на позицию ниже и теперь занимает восьмое место.
Среди брендов первую тройку по-прежнему замыкает молодой местный Tenet (под ним на предприятии в Калуге налажен выпуск моделей китайской марки Chery), на долю его продукции приходится 10,2%. Его бестселлером остаётся кроссовер T7 (доля на рынке – 6,5%), снова вернувший себе «серебро» в ТОП-10 моделей. А паркетник T4 по итогам минувшего месяца остался на своём шестом месте, его доля равна 2,9%.
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2026 года, шт.
|Продажи в апреле 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 442
|12 970
|- 4,1
|2
|Tenet T7
|7639
|-
|-
|3
|Haval Jolion
|6664
|5522
|+ 20,7
|4
|Lada Vesta
|6064
|7099
|- 14,6
|5
|Lada Niva Travel
|4570
|3100
|+ 47,4
|6
|Tenet T4
|3438
|-
|-
|7
|Lada Iskra
|3236
|-
|-
|8
|Haval M6
|3125
|2607
|+ 19,9
|9
|Lada Niva Legend
|3124
|2968
|+ 5,3
|10
|Geely Monjaro
|2553
|2710
|- 5,8
Четвёртое место среди марок, как и месяцем ранее, занимает китайская Geely, на её продукцию в РФ приходится 5,8% (в апреле 2025-го – 6,5%). В список самых продаваемых автомобилей от неё вошёл только один кроссовер – Monjaro (доля – 2,2%), замыкающий первую десятку. Первую пятёрку рейтинга брендов замыкает родственный Джили белорусский Belgee с долей 4,9%.
Оставшиеся пять мест в списке брендов разделили между собой китайские Changan (доля в апреле составила 3,9%), Jaecoo (2,9%), Jetour (2,4%), японская марка Toyota (2,37%) и российская Solaris (2%), под которой на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются ныне не представленные в России модели корейских брендов Hyundai и Kia.
По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первую треть 2026-го было реализовано в общей сложности 382 450 машин. Этот результат на 9,6% больше по сравнению с показателем января-апреля прошлого года.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться