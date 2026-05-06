Авторынок РФ в апреле: Tenet T7 опять получил «серебро», Lada Iskra вернулась в ТОП-10

Согласно свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», за второй весенний месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей был реализован 117 541 экземпляр. Этот показатель на 15,1% превышает результат апреля 2025-го, а также на 12,7% – результат предыдущего месяца, марта 2026-го. Как обычно, не забудем напомнить о том, что при составлении отчёта Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, так что в статистике учитываются и те ТС, для ввоза которых в страну была применена схема параллельного импорта.

Список наиболее востребованных автомобильных марок возглавляет российская Lada, на её долю по итогам апреля 2026-го пришлось 27,1% (годом ранее – 27,9%). Её бестселлером и лидером ТОП-10 самых продаваемых моделей по-прежнему остаётся Granta с долей 10,6%. Четвёртое место, как и месяцем ранее, занимает Vesta (доля на рынке – 5,2%), на пятом аналогично находится внедорожник Niva Travel (3,9%). На седьмую строчку вернулась Iskra (на неё приходится до 2,8%), а девятую занимает классический внедорожник Niva Legend (2,7%), за месяц сместившийся на строчку ниже.

Место Марка Продажи в апреле 2026 года, шт. Продажи в апреле 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 31 848 28 486 + 11,8 2 Haval 16 493 12 925 + 27,6 3 Tenet 11 986 - - 4 Geely 6788 6664 + 1,9 5 Belgee 5741 3902 + 47,1 6 Changan 4542 4621 - 1,7 7 Jaecoo 3394 1953 + 73,8 8 Jetour 2869 3165 - 9,4 9 Toyota 2789 1640 + 70,1 10 Solaris 2381 2298 + 3,6

Самым популярным иностранным брендом остаётся китайский Haval, в апреле его доля составила 14% (годом ранее – 12,7%). По сравнению с предыдущим месяцем его бестселлер – паркетник Jolion – снова потерял своё второе место в ТОП-10 моделей и теперь замыкает первую тройку лидеров (на авторынке РФ он занимает 5,7%). Стоит напомнить, что недавно этот SUV был обновлён: получил пересмотренный салон и другой мотор. Кроссовер Haval M6 (доля – 2,7%) за месяц переместился на позицию ниже и теперь занимает восьмое место.

Среди брендов первую тройку по-прежнему замыкает молодой местный Tenet (под ним на предприятии в Калуге налажен выпуск моделей китайской марки Chery), на долю его продукции приходится 10,2%. Его бестселлером остаётся кроссовер T7 (доля на рынке – 6,5%), снова вернувший себе «серебро» в ТОП-10 моделей. А паркетник T4 по итогам минувшего месяца остался на своём шестом месте, его доля равна 2,9%.

Место Модель Продажи в апреле 2026 года, шт. Продажи в апреле 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 442 12 970 - 4,1 2 Tenet T7 7639 - - 3 Haval Jolion 6664 5522 + 20,7 4 Lada Vesta 6064 7099 - 14,6 5 Lada Niva Travel 4570 3100 + 47,4 6 Tenet T4 3438 - - 7 Lada Iskra 3236 - - 8 Haval M6 3125 2607 + 19,9 9 Lada Niva Legend 3124 2968 + 5,3 10 Geely Monjaro 2553 2710 - 5,8

Четвёртое место среди марок, как и месяцем ранее, занимает китайская Geely, на её продукцию в РФ приходится 5,8% (в апреле 2025-го – 6,5%). В список самых продаваемых автомобилей от неё вошёл только один кроссовер – Monjaro (доля – 2,2%), замыкающий первую десятку. Первую пятёрку рейтинга брендов замыкает родственный Джили белорусский Belgee с долей 4,9%.



Оставшиеся пять мест в списке брендов разделили между собой китайские Changan (доля в апреле составила 3,9%), Jaecoo (2,9%), Jetour (2,4%), японская марка Toyota (2,37%) и российская Solaris (2%), под которой на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются ныне не представленные в России модели корейских брендов Hyundai и Kia.

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первую треть 2026-го было реализовано в общей сложности 382 450 машин. Этот результат на 9,6% больше по сравнению с показателем января-апреля прошлого года.