06.05.2026
Авторынок РФ в апреле: Tenet T7 опять получил «серебро», Lada Iskra вернулась в ТОП-10

На российском рынке новых легковых автомобилей за первую треть 2026-го удалось реализовать 382 450 единиц. Этот результат оказался на 9,6% больше по сравнению с показателем января-апреля прошлого года.

Согласно свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», за второй весенний месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей был реализован 117 541 экземпляр. Этот показатель на 15,1% превышает результат апреля 2025-го, а также на 12,7% – результат предыдущего месяца, марта 2026-го. Как обычно, не забудем напомнить о том, что при составлении отчёта Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, так что в статистике учитываются и те ТС, для ввоза которых в страну была применена схема параллельного импорта.

На фото: седан Lada Iskra

Список наиболее востребованных автомобильных марок возглавляет российская Lada, на её долю по итогам апреля 2026-го пришлось 27,1% (годом ранее – 27,9%). Её бестселлером и лидером ТОП-10 самых продаваемых моделей по-прежнему остаётся Granta с долей 10,6%. Четвёртое место, как и месяцем ранее, занимает Vesta (доля на рынке – 5,2%), на пятом аналогично находится внедорожник Niva Travel (3,9%). На седьмую строчку вернулась Iskra (на неё приходится до 2,8%), а девятую занимает классический внедорожник Niva Legend (2,7%), за месяц сместившийся на строчку ниже.

МестоМаркаПродажи в апреле 2026 года, шт.Продажи в апреле 2025 года, шт.Разница, %
1Lada31 84828 486+ 11,8
2Haval16 49312 925+ 27,6
3Tenet11 986--
4Geely67886664+ 1,9
5Belgee57413902+ 47,1
6Changan45424621- 1,7
7Jaecoo33941953+ 73,8
8Jetour28693165- 9,4
9Toyota27891640+ 70,1
10Solaris23812298+ 3,6

Самым популярным иностранным брендом остаётся китайский Haval, в апреле его доля составила 14% (годом ранее – 12,7%). По сравнению с предыдущим месяцем его бестселлер – паркетник Jolion – снова потерял своё второе место в ТОП-10 моделей и теперь замыкает первую тройку лидеров (на авторынке РФ он занимает 5,7%). Стоит напомнить, что недавно этот SUV был обновлён: получил пересмотренный салон и другой мотор. Кроссовер Haval M6 (доля – 2,7%) за месяц переместился на позицию ниже и теперь занимает восьмое место.

На фото: кроссовер Tenet T7

Среди брендов первую тройку по-прежнему замыкает молодой местный Tenet (под ним на предприятии в Калуге налажен выпуск моделей китайской марки Chery), на долю его продукции приходится 10,2%. Его бестселлером остаётся кроссовер T7 (доля на рынке – 6,5%), снова вернувший себе «серебро» в ТОП-10 моделей. А паркетник T4 по итогам минувшего месяца остался на своём шестом месте, его доля равна 2,9%.

МестоМодельПродажи в апреле 2026 года, шт.Продажи в апреле 2025 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 44212 970- 4,1
2Tenet T77639--
3Haval Jolion66645522+ 20,7
4Lada Vesta60647099- 14,6
5Lada Niva Travel45703100+ 47,4
6Tenet T43438--
7Lada Iskra3236--
8Haval M631252607+ 19,9
9Lada Niva Legend31242968+ 5,3
10Geely Monjaro25532710- 5,8

Четвёртое место среди марок, как и месяцем ранее, занимает китайская Geely, на её продукцию в РФ приходится 5,8% (в апреле 2025-го – 6,5%). В список самых продаваемых автомобилей от неё вошёл только один кроссовер – Monjaro (доля – 2,2%), замыкающий первую десятку. Первую пятёрку рейтинга брендов замыкает родственный Джили белорусский Belgee с долей 4,9%.

На фото: Solaris KRX и KRS

Оставшиеся пять мест в списке брендов разделили между собой китайские Changan (доля в апреле составила 3,9%), Jaecoo (2,9%), Jetour (2,4%), японская марка Toyota (2,37%) и российская Solaris (2%), под которой на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются ныне не представленные в России модели корейских брендов Hyundai и Kia.

