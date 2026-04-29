Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Узбекистане

Мировая премьера бюджетного седана Kia K3 с заводским индексом BL7 состоялась в 2023 году в Мексике, там же наладили производство. Впоследствии четырехдверку начали поставлять и в другие страны Латинской Америки, а также на рынки Ближнего Востока. Эта модель, напомним, пришла на смену глобальному Kia Rio. Так вот теперь седан Kia K3 прописался в соседнем Узбекистане: его выпуск стартовал на заводе ADM Jizzakh.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, K3 стал второй моделью марки после паркетника Sonet, выпускаемой по полному технологическому циклу. Также отмечается, что «проект предусматривает выпуск до 25 тысяч автомобилей в год с возможностью увеличения мощности до 40 тысяч».

В плане дизайна предназначенный для Узбекистана седан от версий для других стран ничем не отличается. У Kia K3 кузов а-ля фастбек и клыкастая оптика, в салоне установлено табло. Габариты узбекского седана еще не озвучены, но и они, вероятно, такие же, как у машины для остальных рынков. Длина – 4545 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Объем багажника – 544 литра.

В Узбекистане седану Kia K3 обещаны 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка интерьера, системы предотвращения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Модель будет доступна с бензиновыми атмосферниками 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. О трансмиссии седана с младшим мотором пока не рассказали, для K3 с топовым двигателем заявлен шестиступенчатый автомат. В Мексике, например, оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой, 1.6 там тоже положен автомат.

Цены Kia K3 для Узбекистана объявят в мае. Кстати, в других странах еще представлен хэтчбек K3, но для наших соседей пятидверка не анонсирована – по крайней мере, пока.