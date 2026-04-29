  • Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Узбекистане

Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Узбекистане

29.04.2026 171 0 0
Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Узбекистане

В соседней стране компактную четырехдверку Kia предложат с двумя атмосферниками на выбор. Цены объявят в следующем месяце.

Мировая премьера бюджетного седана Kia K3 с заводским индексом BL7 состоялась в 2023 году в Мексике, там же наладили производство. Впоследствии четырехдверку начали поставлять и в другие страны Латинской Америки, а также на рынки Ближнего Востока. Эта модель, напомним, пришла на смену глобальному Kia Rio. Так вот теперь седан Kia K3 прописался в соседнем Узбекистане: его выпуск стартовал на заводе ADM Jizzakh.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, K3 стал второй моделью марки после паркетника Sonet, выпускаемой по полному технологическому циклу. Также отмечается, что «проект предусматривает выпуск до 25 тысяч автомобилей в год с возможностью увеличения мощности до 40 тысяч».

В плане дизайна предназначенный для Узбекистана седан от версий для других стран ничем не отличается. У Kia K3 кузов а-ля фастбек и клыкастая оптика, в салоне установлено табло. Габариты узбекского седана еще не озвучены, но и они, вероятно, такие же, как у машины для остальных рынков. Длина – 4545 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Объем багажника – 544 литра.

В Узбекистане седану Kia K3 обещаны 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка интерьера, системы предотвращения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Модель будет доступна с бензиновыми атмосферниками 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. О трансмиссии седана с младшим мотором пока не рассказали, для K3 с топовым двигателем заявлен шестиступенчатый автомат. В Мексике, например, оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой, 1.6 там тоже положен автомат.

Цены Kia K3 для Узбекистана объявят в мае. Кстати, в других странах еще представлен хэтчбек K3, но для наших соседей пятидверка не анонсирована – по крайней мере, пока.

седан Узбекистан авторынок производство бизнес заводы KIA KIA K3
Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система контроля качества АВТОВАЗа Скажите честно, положа руку на сердце, какие марки у вас ассоциируются со словом «качество»? Mercedes-Benz? Porsche? Toyota? А что скажете о марке Lada? Даже и не вспомните, наверное. В комп... 421 12 0 29.04.2026
Статьи / Авторынок Exeed VX и компания: выбираем семиместный премиальный кроссовер Большой семиместный кроссовер – идеальный автомобиль для семьи. А чтобы этот автомобиль был особенным, ему можно добавить премиального лоска. Какие кроссоверы на рынке обладают тремя рядами... 977 5 0 28.04.2026
Статьи / Обзор Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера рестайлинговой «семёрки» BMW, которая изрядно преобразилась снаружи и внутри. Мы посмотрели и потрогали монструозный седан, а теперь делим... 2601 7 3 28.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 23206 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19991 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10918 4 2 12.03.2026
