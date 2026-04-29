29.04.2026 75 0 0
Ferrari Purosangue Handling Speciale: доработанное шасси и более яркий звук V12

Компания Ferrari представила версию Handling Speciale своего кроссовера Purosangue, адресованную тем, кто хочет получить от спорткара максимум эмоций при вождении.

Ferrari Purosangue дебютировал в 2022 году, в техническом плане он стал эволюцией полноприводных шутинг-брейков Ferrari FF и GTC4Lusso, но кузов полностью новый, как и активная подвеска с умными амортизаторами Multimatic и системой подавления кренов. В теории Purosangue мог стать бестселлером Ferrari, но в компании сразу заявили, что будут искусственно сдерживать его популяцию, так как не хотят, чтоб на долю кроссовера приходилось более 20% объёма продаж. В итоге Purosangue стал не хитом, а дефицитом, за ним выстроилась очередь, перекупы щедро на нём наживались.

Сегодня притягательность Purosangue заметно померкла: независимые тест-драйвы и опыт владельцев выявили множество проблем с качеством сборки, эргономикой салона и надёжностью некоторых узлов и агрегатов. Вдобавок цена обслуживания у Purosangue просто космическая. Но те, кто выбирает Purosangue за яркий дизайн и очень эмоциональный 6,5-литровый атмосферный V12, готовы простить ему все недостатки и щедро доплатить за то, чтобы получить ещё больше эмоций. Версия Handling Speciale разработана как раз для таких энтузиастов.

Главная особенности версии Handling Speciale — новая настройка подвески, обеспечивающая более плотный контакт колёс с дорогой и уменьшающая на 10% колебания кузова, в результате чего тяжёлый кроссовер (сухая масса — 2033 кг) точнее держит траекторию и увереннее проходит крутые повороты. 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями тоже перенастроен: он теперь быстрее переключает передачи в хардкорных режимах Race и ESC-Off, а также в ручном режиме. В свою очередь двигатель V12 звучит ярче и громче слышен в салоне при запуске и интенсивном разгоне.

Есть у Purosangue Handling Speciale и несколько визуальных особенностей — это новые колёса с карбоновыми аэродинамическими щитками (22-дюймовые на передней оси и 23-дюймовые на задней), чёрные матовые выхлопные патрубки, чёрные эмблемы на боковых крыльях, чёрный гарцующий жеребец на багажной двери, надписи Purosangue Handling Speciale на порогах и табличка с надписью Purosangue Handling Speciale между задними сиденьями.

Ключевые динамические характеристики не изменились: двигатель V12 выдаёт прежние 725 л.с. и 716 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, максимальная скорость — более 310 км/ч.

В Италии Ferrari Purosangue Handling Speciale стоит от 430 000 евро. Для сравнения скажем, что обычный Purosangue в начале рыночной карьеры стоил от 390 000 евро.

кроссовер спортивные авто новинки Ferrari Ferrari Purosangue

 

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система контроля качества АВТОВАЗа Скажите честно, положа руку на сердце, какие марки у вас ассоциируются со словом «качество»? Mercedes-Benz? Porsche? Toyota? А что скажете о марке Lada? Даже и не вспомните, наверное. В комп... 486 13 0 29.04.2026
Статьи / Авторынок Exeed VX и компания: выбираем семиместный премиальный кроссовер Большой семиместный кроссовер – идеальный автомобиль для семьи. А чтобы этот автомобиль был особенным, ему можно добавить премиального лоска. Какие кроссоверы на рынке обладают тремя рядами... 1045 5 0 28.04.2026
Статьи / Обзор Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера рестайлинговой «семёрки» BMW, которая изрядно преобразилась снаружи и внутри. Мы посмотрели и потрогали монструозный седан, а теперь делим... 2723 7 3 28.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 23320 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19996 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10927 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
13 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
7 Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series
6 Лужков, «Бычок» и капелька Mercedes-Benz: нужный, но неизлечимый ЗиЛ-5...
