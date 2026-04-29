Ferrari Purosangue Handling Speciale: доработанное шасси и более яркий звук V12

Ferrari Purosangue дебютировал в 2022 году, в техническом плане он стал эволюцией полноприводных шутинг-брейков Ferrari FF и GTC4Lusso, но кузов полностью новый, как и активная подвеска с умными амортизаторами Multimatic и системой подавления кренов. В теории Purosangue мог стать бестселлером Ferrari, но в компании сразу заявили, что будут искусственно сдерживать его популяцию, так как не хотят, чтоб на долю кроссовера приходилось более 20% объёма продаж. В итоге Purosangue стал не хитом, а дефицитом, за ним выстроилась очередь, перекупы щедро на нём наживались.

Сегодня притягательность Purosangue заметно померкла: независимые тест-драйвы и опыт владельцев выявили множество проблем с качеством сборки, эргономикой салона и надёжностью некоторых узлов и агрегатов. Вдобавок цена обслуживания у Purosangue просто космическая. Но те, кто выбирает Purosangue за яркий дизайн и очень эмоциональный 6,5-литровый атмосферный V12, готовы простить ему все недостатки и щедро доплатить за то, чтобы получить ещё больше эмоций. Версия Handling Speciale разработана как раз для таких энтузиастов.

Главная особенности версии Handling Speciale — новая настройка подвески, обеспечивающая более плотный контакт колёс с дорогой и уменьшающая на 10% колебания кузова, в результате чего тяжёлый кроссовер (сухая масса — 2033 кг) точнее держит траекторию и увереннее проходит крутые повороты. 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями тоже перенастроен: он теперь быстрее переключает передачи в хардкорных режимах Race и ESC-Off, а также в ручном режиме. В свою очередь двигатель V12 звучит ярче и громче слышен в салоне при запуске и интенсивном разгоне.

Есть у Purosangue Handling Speciale и несколько визуальных особенностей — это новые колёса с карбоновыми аэродинамическими щитками (22-дюймовые на передней оси и 23-дюймовые на задней), чёрные матовые выхлопные патрубки, чёрные эмблемы на боковых крыльях, чёрный гарцующий жеребец на багажной двери, надписи Purosangue Handling Speciale на порогах и табличка с надписью Purosangue Handling Speciale между задними сиденьями.

Ключевые динамические характеристики не изменились: двигатель V12 выдаёт прежние 725 л.с. и 716 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, максимальная скорость — более 310 км/ч.

В Италии Ferrari Purosangue Handling Speciale стоит от 430 000 евро. Для сравнения скажем, что обычный Purosangue в начале рыночной карьеры стоил от 390 000 евро.

