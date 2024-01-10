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Kia K3 на смену Rio: стартуют продажи хэтчбека

10.01.2024 765 0 0

На своем дебютном рынке пятидверка доступна с теми же атмосферниками, что и родственный седан. Наполнение комплектаций тоже в целом совпадает.

В прошлом году компания Kia представила новое бюджетное семейство K3, созданное на замену глобальному Rio (не путать с почившей российской моделью). Производство свежих седана и хэтчбека налажено в Мексике, где делали и «мировой» Рио (его выпуск там прекратился в конце 2023-го). Первой на конвейер встала четырехдверка, она уже доступна к покупке в некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока. А теперь на рынок выходит пятидверный Kia K3: прием заказов открыт в той же Мексике.

Стандартный хэтчбек Kia K3
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Kia K3 GT-Line
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Снаружи хэтч в основном повторил седан, не считая, конечно, отсутствие «хвоста» багажника. Особенности экстерьера – вытянутые фары со «стекающими» на бампер секциями ходовых огней и клыкастые задние фонари, которые вдобавок объединены светящейся плашкой. Фишки непосредственно хэтчбека Kia K3 – подобие рейлингов на крыше и спойлер на пятой двери. Для обеих модификаций предусмотрена «оспортивленная» версия GT-Line, такие седан и хэтч имеют чуть более агрессивный обвес, выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы и 17-дюймовые колеса (остальным комплектациям положены 15- или 16-дюймовые).

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Длина пятидверного Kia K3 равна 4295 мм, что на 250 мм меньше, чем у четырехдверки. Объем багажника – 390 литров против 544 литров у седана. Остальные габариты совпадают: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм (версии GT-Line – 1495 мм), колесная база – 2670 мм. Для сравнения, размеры уходящего мексиканского хэтча Kia Rio: 4065/1725/1460 мм, расстояние между осями – 2580 мм.

Салон такой же, как у седана, тут установлено табло, то есть объединенные цифровая приборка и тачскрин мультимедийной системы. Наполнение комплектаций тоже практически идентично, но при этом K3-хэтчбек доступен в четырех версиях, тогда как у седана их пять: хэтч лишен самой дешевой. Базовая пятидверка имеет шесть подушек безопасности, 8-дюймовый экран мультимедиа, кондиционер, ESC и камеру заднего вида. Дорогие варианты исполнения – это тачскрин диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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И седан, и хэтч Kia K3 в Мексике предложены с бензиновым атмосферником 1.6 от прежнего Rio, мотор выдает 123 л.с. и работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Версии GT-Line оснащаются атмосферным мотором 2.0 мощностью 152 л.с., который сочетается исключительно с 6АКП. Отметим, на некоторых экспортных рынках четырехдверка доступна только с 1.6 (включая GT-Line), а кое-где модели достался атмосферный движок 1.4 мощностью 99 л.с.

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Цена хэтчбека K3 лежит в диапазоне от 341 900 до 461 900 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 1 834 000 – 2 478 000 рублей по актуальному курсу. Пятидверный Kia Rio еще имеется у дилеров, и он дешевле – от 323 900 песо (1 738 000 рублей). Впрочем, по цене Kia K3-хэтч не уступает конкурентам: в частности, Hyundai HB20 в Мексике стоит от 344 200 песо (1 846 000 рублей), примерно в ту же сумму обойдется и базовый Volkswagen Polo. Ну а цена седана Kia K3 начинается с 313 900 песо (1 684 000 рублей).

Позже новый хэтч доберется и до других стран, где уже представлена четырехдверка, а вот в Европе семейство не появится. Что же касается России, то наш следующий Kia Rio вполне бы мог быть унифицирован с глобальным K3, но теперь Рио в РФ ждет лишь «параллельное» будущее.

Между тем в родной Корее и Китае обозначение K3 марка Kia сегодня использует для старшей модели, которая на некоторых рынках, включая Россию, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Так вот считается, что следующее поколение Cerato/Forte/K3 переименуют в K4.

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