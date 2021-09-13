Буду выступать в роли «Капитана Очевидности»: в России автомобили гольф-класса уступают по популярности как «старшим», так и «младшим» моделям тех же брендов, и корейская марка Kia не стала исключением из общего правила. И все же обновленный Kia Cerato занимает в планах марки особое место.

Давайте внимательно посмотрим на итоги продаж новых машин этой марки в 2020-м году: из 201 727 единиц на сегмент С (а в нем марка представляет целый букет моделей – Ceed, Ceed SW, Pro Cee'd и Cerato) пришлось 23 532 автомобиля, в то время как Kia Rio и Rio X-Line выбрал 89 621 покупатель. А ведь есть еще и кроссоверы… Тем не менее в рамках сегмента С Cerato с общим числом продаж 13 678 единиц в 2020 году оставался самым продаваемым автомобилем марки, вторым по объемам продаж среди седанов и лифтбэков этого сегмента (после Октавии) и шестым в общем рейтинге популярности автомобилей Kia. Так что пусть седаны и потеснили, но своя аудитория у них по-прежнему есть.



Cerato в России присутствует достаточно давно. Это уже четвертое поколение «всемирной» модели, и его премьера состоялась январе 2018 года на Североамериканском международном автосалоне NAIAS в Детройте, ну а плановое обновление было впервые показано на родине, в Корее, в апреле нынешнего года. Именно Cerato стал тем первым пробным шаром, на котором марка решила показать новый подход к дизайну под названием Opposites United (что можно перевести как «Единство противоположностей»), а также те козыри, которыми она будет привлекать покупателей.

Начнем с дизайна… Не так давно в компании был принят план глобального всеобъемлющего ребрендинга, частью которого стало появление нового логотипа. И первым автомобилем, несущим его на капоте, стал именно Cerato. Но логотипом изменения не ограничиваются…

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Фары головного света – узкие, агрессивные, четко очерченные двумя параллельными линиями светодиодных дневных ходовых огней. В топовых комплектациях и сами фары имеют светодиодные источники, а вот в младших между двумя полосками светодиодов зажаты обычные линзованные фары с галогеновыми лампочками. Противотуманные фары оснащены светодиодными источниками во всех версиях, и это не просто функциональные источники света для применения в сложных климатических условиях. Эти энергично очерченные диагонали во многом и формируют агрессивный, энергичный образ.

Задние фонари объединены горизонтальной полосой, которая зрительно делает машину шире. Здесь та же история: в топовых комплектациях использованы светодиодные источники, на начальных и средних версиях – лампы накаливания, но общие очертания сохранены.



Продолжаем осмотр, на очереди – багажник, и у него под крышкой 502 литра. Объёма вполне достаточно для того, чтобы принять несколько не самых маленьких сумок и чемоданов. Единственное, что может вызвать некоторое недовольство – это форма проема. Все-таки горизонтальная часть крышки багажника довольно короткая, и габаритные вещи нельзя просто поставить.



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Стилистика оформления салона во многом позаимствована у модели Stinger. Среди общих элементов – диффузоры системы вентиляции, напоминающие воздухозаборники турбин реактивных лайнеров, и мультируль с усеченным нижним сегментом. Руль, кстати, очень качественный, удобный, из приятного на ощупь материала. Материалы отделки – стандартное сочетание глянцевого и мягкого пластиков.

Мне на тест досталась топовая версия GT-Line, которую отличают красные и черные акценты во внешнем оформлении, черный потолок, спортивные сидения с более развитой боковой поддержкой и металлические накладки на педали. Сиденья отличные, хотя мне с моими габаритами было не очень удобно занимать место за рулем: нужно перетащить «пятую точку» через валики нижней боковой поддержки. Отрегулировать сиденья под себя, впрочем, получилось сразу. Единственное замечание – мне чуть-чуть не хватило диапазона регулировки руля по вылету: чтобы обеспечить правильное и удобное положение ног на педалях, кресло пришлось отодвинуть достаточно далеко назад. В результате очень захотелось пододвинуть придвинуть руль чуть ближе, однако диапазон его перемещения оказался выбран полностью. Пришлось чуть уменьшить наклон спинки…

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В целом салон Cerato оставляет весьма позитивные впечатления, разве что размеры перчаточного ящика, бокса-подлокотника и ниш в дверях могли бы быть и несколько больше. Зато крышку бокса можно сдвинуть вперед, и на нее очень удобно ложится правая рука.

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Из прочих элементов оформления рабочего места водителя стоит упомянуть 4-дюймовый цветной дисплей, разместившийся между аналоговыми циферблатами тахометра и спидометра с подсветкой Supervision, и оформленный в виде отдельного планшета 8-дюймовый дисплей головного устройства медиасистемы. Конечно, по нынешним временам Cerato явно выбывает из числа участников «гонки диагоналей», но сам дисплей качественный, с хорошим разрешением и откликом.

Эта версия медиасистемы не имеет встроенной навигации, зато позволяет интегрировать смартфон при помощи Apple CarPlay и Android Auto, причем допускает интеграцию исключительно при помощи беспроводных сервисов, без подключения мобильного устройства по дата-кабелю. Что особенно важно для многих россиян, позволяет пользоваться «Яндекс-навигатором», а телефон в это время может спокойно лежать на панели беспроводной зарядки. Тут, правда, инженерам еще предстоит поработать: во время теста «Яндекс-навигатор» несколько раз «отваливался», и его приходилось переподключать на ходу.

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По счастью, все эти пляски с тыканьем пальцем в монитор в поисках правильного алгоритма подключения можно было проводить достаточно безопасно, потому что топовые версии Cerato имеют полный набор электронных помощников водителя, входящих в комплекс Drive Wise. Уже комплектация Prestige предлагает систему предотвращения фронтального столкновения, умеющую распознавать как автомобили, так и пешеходов, систему предотвращения выезда из полосы движения и ассистента движения в полосе, систему контроля слепых зон, систему предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, а также ассистента управления дальним светом. Ну а комплектация, которая досталась мне, помимо всего перечисленного, имеет систему предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, а заодно умеет распознавать велосипедистов.

В совокупности этот комплекс представляет собой «полуавтопилот» или «комплекс полуавтономного вождения»: даже в городском потоке можно на пару минут снять руки с руля, ноги с педалей и полностью отвлечься от процесса управления автомобилем. Правда, через две минуты система начнет возмущаться и требовать вернуть руки на руль, но всё это время автомобиль будет исправно держаться в полосе движения, поворачивать, следуя изгибам дороги, и исправно тормозить и разгоняться вместе с потоком! Нужно сказать, что эта способность автомобиля к автономному движению в плотном потоке реально впечатляет. Конечно, я не рекомендовал бы этим злоупотреблять – у системы есть свои пределы скорости реакции, да и разгон после остановки происходит очень медленно, а это значит, что в образовавшееся окно обязательно будут нырять водители из соседних рядов, и не всегда безопасным образом. Но, так или иначе, в пиковой ситуации (например, как в моем случае) это очень выручает.

Связка двухлитрового 150-сильного атмосферника Nu с 6-ступенчатой гидромеханикой работает понятно и предсказуемо. Некоторые задержки есть, но они не раздражают. Что делать, атмосферник есть атмосферник, и для того, чтобы автомобиль начал энергично ускоряться, мотору нужно раскрутиться, а значит, коробке нужно переключиться вниз.

И тут мне очень понравилось то, что в списке режимов работы коробки (их выбор осуществляется нажатием клавиши Drive Mode на центральном тоннеле) помимо привычных Eco, Normal и Sport есть еще режим Smart. В этом режиме электроника сама выбирает, какой из трех перечисленных режимов использовать в конкретный момент времени. Едешь долго и спокойно – на дисплее бортового компьютера загорится зелененькая индикация Eco. Резко нажмешь на педаль газа – и коробка сама переключиться в Sport, а на дисплее загорится соответствующая надпись красного цвета. Правда, такой сервис будет доступен только для версий с двухлитровыми моторами. Для связки автомата и 128-сильного 1,6-литрового мотора серии Gamma предусмотрены только три обычных режима.

Безусловно, не стоит ждать от Cerato каких-то откровений в плане управляемости, динамики и водительского азарта: этот автомобиль ориентирован на семейную мужскую аудиторию в возрасте старше 35 лет. Подвеска достаточно комфортная, мелочь не собирает, на более крупных препятствиях позвоночнику не угрожает. Например, один раз я зазевался и проскочил «лежачего полицейского» с явно криминальным превышением скорости. Тряхнуло изрядно, но до отбойников подвеску не пробило… С другой стороны, адекватные тормоза с линейной характеристикой позволяют эффективно использовать прием «динамической разгрузки». Если умело им пользоваться, то «лежачих» можно проскакивать на скорости километров 40 в час и без особо неприятных ощущений.

К акустическому комфорту тоже никаких претензий. Да, на грубом асфальте слышен дорожный шум, а при резких ускорениях, когда двигатель раскручивается до 5-6 тысяч оборотов, шум мотора откровенно заполняет салон. Но в остальное время в крейсерских режимах шум не мешает разговору вполголоса.

На самом деле все достоинства Cerato проистекают от желания создателей автомобиля потрафить потенциальным покупателям, которые хотят получить атрибуты сегмента бизнес-класса в относительно компактном автомобиле. Но у Kia есть еще один относительно новый козырь, на который в компании делают ставку. Я говорю о телематических комплексах… Обновленный Cerato станет первым автомобилем в России, который по умолчанию будет оснащаться телематикой Kia Connect.

Установив на смартфон приложение, владелец получает целый спектр новых возможностей по дистанционному контролю и управлению автомобилем.

Во-первых, он в любой точке мира, в любое время может проконтролировать состояние автомобиля: узнать, закрыты ли двери и заперты ли замки, не разрядился ли аккумулятор, сколько в баке горючего… Данные геолокации позволят легче находить свою машину на больших парковках. Естественно, система предупредит о срабатывании сигнализации. Но еще важней, что владелец сможет дистанционно открыть или закрыть замки дверей и багажника, запустить двигатель, включить подогревы. Я, например, зимой всегда стараюсь поставить машину прямо под окнами, иначе радиоключ не сможет включить систему предпускового подогрева. А в данном случае необходимо и достаточно того, что и автомобиль, и владелец со смартфоном будут находиться в зоне покрытия сети.

Kia Connect позволяет реализовать множество жизненных сценариев. Вы можете попросить кого-то (например, курьера) оставить какую-то вещь в багажнике вашего автомобиля. Гость находит вашу машину на стоянке, звонит вам, вы дистанционно открываете багажник, а когда система покажет, что крышка багажника поднялась и опустилась, вновь закрываете замок. Кстати, уехать на автомобиле, заведенном и открытом с помощью Kia Connect, ни у кого не получится: чтобы тронуться с места, нужен ключ-брелок.

Ну а теперь давайте поговорим о делах наших скорбных, то есть о рынке и ценах. Базовая комплектация Classic может оснащаться только 1,6-литровым мотором, но с двумя вариантами трансмиссии. Стоить она будет 1 394 900 рублей (с механикой) или 1 434 900 (с автоматом), но при этом изначально имеет достаточно богатую комплектацию: светодиодные ДХО, подогрев руля, зеркал, форсунок и передних сидений, кондиционер и медиасистему с 8-дюймовым тачскрином и возможностью интеграции смартфона.

В следующей комплектации, Comfort, появляется версия с 2-литровым двигателем и гидромеханикой (она будет стоить уже 1 519 900 руб.). Такие же машины, но с 1,6-литровым мотором, будут стоить 1 424 900 (с механикой) и 1 464 900 (с автоматом). В оснащении появляются обогрев руля и кожаная отделка органов управления.

Комплектацию Luxe дополнят светодиодные противотуманные фары, электроотопитель салона, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и задние парковочные датчики. Стоить эта комплектация будет от 1 474 900 ( за версию 1,6 МТ) до 1 569 900 (за 2,0 АТ).

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Следующая версия – Prestige. Это последняя по старшинству комплектация, для которой предусмотрен 1,6-литровый двигатель, но только с автоматом. Стоить такой автомобиль будет 1 629 900 руб., а за аналогичный, но с двумя литрами под капотом, попросят уже 1 684 900 руб. Оснащение пополнится светодиодными фарами, системой выбора режима вождения, бесключевым доступом, электроприводом складывания зеркал, ассистентами Drive Wise и подогревом задних сидений, а также телематикой Kia Connect.

Для топовых комплектаций GT Line и GT Line + (1 754 900 и 1 829 900 руб. соответственно) возможен только двухлитровый мотор – естественно, в паре с автоматом. В оснащении GT Line можно отметить появление беспроводной зарядки, комбинированной обивки сидений и светодиодных задних фонарей, а вот GT Line включает в себя всё, что в принципе предусмотрено для этой модели, включая электрорегулировку сиденья водителя, кожаный салон, полный набор ассистентов и активный круиз-контроль.

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Но это, так сказать, виртуальные цены... Что будет происходить в дилерских салонах в условиях кризиса поставок полупроводников и ситуации «рынка продавца», предсказать никто не может. Опять же, сборка автомобиля налажена в Калининграде, на заводе «Автотор», и неизвестно, как скажется отказ от крупноузловой сборки в пользу CKD, со сваркой и окраской кузовов (пока что Cerato собирается «отверточным» методом).

А вот теперь вопрос: от 1 394 900 до 1 829 900 рублей за автомобиль сегмента С – это много или мало? Если посмотреть на уровень доходов, то многовато. Но если взглянуть на цены основных конкурентов, то вроде как по нынешним временам и ничего… Например, аналогичная по мощности Skoda Octavia 1,4T будет выигрывать по одним параметрам оснащения, но проигрывать по другим, но при этом обойдется на 130 тысяч дороже. Зато у чешской машины есть неоспоримый козырь в виде турбомотора.

Близкие по оснащенности и одноплатформенные Cerato 2,0 6AT Prestige и Elantra 2,0 6AT Elegance и стоить будут практически одинаково, ну а Toyota Corolla, радикально уступая Cerato в оснащенности, получится на 200 000 дороже – у японцев традиционно высока стоимость бренда. А ещё есть Citroen C4 – порядком устаревший, зато за полтора миллиона с небольшим уже доступна привлекательная связка 1,6-литрового турбомотора с 6-ступенчатой гидромеханикой.

В общем, при плотной конкуренции вряд ли стоит рассчитывать на то, что продажи обновленного Cerato так рванут вверх, что он займет верхние строчки общих рейтингов. Даже если оставить конкурентов в стороне, перед покупателем более дешевых версий с 1,6-литровым мотором всегда будет стоять соблазн взять Rio в топовых комплектациях, сэкономив более 500 000 рублей, а у тех, кто рассматривает топовые Cerato, – поступиться «свистками и бантиками», но приобрести куда более просторный и солидный Kia K5 с таким же мотором и трансмиссией.