Глобальный Kia Rio после рестайлинга стал гибридом. Российскую версию скоро тоже обновят

Вообще, Kia раскрыла сегодня рестайлинговый хэтч Rio, который предназначен для Европы. Однако модель с заводским индексом YB (дебютировала в 2016-м) продают во многих регионах, включая Северную Америку, то есть и на остальных рынках компакт обновится по подобию «старосветского» варианта. А вот в России представлен совсем другой Rio – с индексом FB, ближайшим родственником нашей версии является китайская модель Kia K2. Российский вариант тоже скоро модернизируют, но о нем чуть позже. Пока же посмотрим, как изменился «мировой» Rio.

Перемен во внешности не так уж и много. Так, соединяющая фары перемычка стала у́же, головная оптика во всех вариантах исполнения теперь светодиодная, с интегрированными дневными ходовыми огнями. Еще заменили передний бампер, палитра цветов кузова пополнилась двумя новыми оттенками, плюс добавлены 16-дюймые диски нового дизайна. Кстати, у Kia Rio с пакетом GT Line решетка и бампер и вовсе прежние.

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В салоне – новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином вместо 7-дюймового, она распознает голосовые команды, отображает в режиме реального времени данные о погоде, ценах на бензин, пробках и свободных местах на парковках. Виртуальная «приборка» хэтчу не досталась, зато у расположенного между «колодцами» экрана диагональю 4,2 дюйма улучшено разрешение. Вдобавок передние кресла теперь регулируются по высоте, а за доплату для хэтчбека предложат декор синего цвета. В списке оборудования Rio также значатся адаптивный круиз-контроль, ограничитель скорости, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предотвращения фронтального столкновения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), предотвращения столкновения при движении задним ходом.



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Моторную гамму хэтчбек Kia делит с Hyundai i20 последней генерации. То есть на европейском рынке Rio предложат с модернизированным «атмосферником» 1.2 мощностью 84 л.с. (движок стал экономичнее) и ﻿бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI семейства Smartstream (100 л.с.), которая пришла на смену литровому турбомотору Kappa аналогичной мощности. Базовый мотор по-прежнему сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбодвижок работает в паре с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (двигатель Kappa комплектуется теми же коробками, плюс 5МКП).



Салон Kia Rio GT Line. Главная особенность — декор под карбон 1 / 2 Салон Kia Rio GT Line. Главная особенность — декор под карбон 2 / 2

Кроме того, как и i20, в Европе Rio обрел «мягкогибридную» версию с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, в интерпретации Kia она зовется EcoDynamics+: такой хэтч имеет тот же 1.0 T-GDI Smartstream, но на выбор предложат уже два варианта мощности – 100 или 120 л.с. (кстати, это первый «умеренный» гибрид Kia с бензиновым мотором, до этого в гамме был только дизельный Sportage EcoDynamics+). «Мягкогибридному» Rio положены 7DCT и «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, если педаль акселератора отпущена, то связь между мотором и трансмиссией прерывается).



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На «старосветском» рынке продажи обновленного Kia Rio стартуют в третьем квартале текущего года. Позже такая модель, очевидно, доберется и до других стран.

Между тем в Европе компакт Kia значительно отстает от своих конкурентов: по данным CarSalesBase, в 2019-м там реализована 39 721 «пятидверка» (-13%), тогда как предыдущий Hyundai i20 обрел 84 218 владельцев (-8%), выбор на Ford Fiesta остановили 228 183 клиента (-16%), а хэтч VW Polo разошелся тиражом в 256 259 экземпляров (-14%, статистика по Fiesta и Polo – уже от JATO Dynamics).



Что же касается российского Kia Rio, то и у нас обновленную модель должны представить в этом году, замаскированный седан уже попадался во время испытаний. Однако нашей версии, скорее всего, лишь подправят дизайн да перетрясут комплектации, техника в РФ останется прежней: так же Hyundai поступила с родственным Rio седаном Solaris.

