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Семейству Kia Rio достались скромные обновки в России

27.09.2021 99 0 0

Переименована одна из комплектаций, к тому же ее оснащение пополнила мультимедиа-система. Есть еще кое-что по мелочи.

 

Российские четырехдверный Kia Rio и кросс-хэтч пережили рестайлинг минувшей осенью («пятидверка» с тех пор зовется Rio X), так что менять дизайн еще рано. И, тем не менее, семейству достались кое-какие обновки: объявлено, что машины следующего, 2022 модельного года уже поступили в продажу.

Итак, Rio обзавелся новой эмблемой, и это третья модель марки в нашей стране после рестайлингового седана Cerato и паркетника Soul с написанным иным шрифтом названием Kia без подложки. Также расширена палитра цветов кузова: появился бежевый металлик Liquid Sand. Как и прежде, седан и хэтчбек доступны с бензиновыми «атмосферниками» 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (123 л.с.), оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

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Комплектация Luxe переименована в Luxe AV, кроме того, в ее состав теперь входят мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида и датчик света (у Rio и Rio X этот набор имеется начиная с более дорогого исполнения Style). Правда, тут стоит помнить о том, что Luxe AV – это «средний» вариант для «четырехдверки» и второй по старшинству для кросс-хэтча, тогда как младшие версии Comfort и Classic Audio (предусмотрена только для четырехдверной модели) все так же идут с обычной «магнитолой», а у самого дешевого Rio-седана (Classic) аудиосистемы и вовсе нет.

Цены Рио российский офис Kia переписывал совсем недавно, и если сравнивать с предыдущим прайс-листом, то машины 2022 модельного года подорожали на 5000 рублей. Но это без учета Luxe AV: это исполнение по сравнению с «просто» Luxe «потяжелело» на 30 000 рублей. Итого, за седан Kia Rio-2022 сегодня просят от 929 900 до 1 284 900 рублей, кросс-хэтч стоит от 1 049 900 до 1 344 900 рублей.

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Между тем в этом году Rio пока удерживает звание самой продаваемой иномарки на нашем рынке: с января по август реализовано 56 585 автомобилей, что на 11% больше, чем за восемь месяцев 2020-го. Это третья строчка среди всех представленных в России моделей, на втором месте — Lada Vesta (74 136 единиц, +22%), а лидирует Lada Granta (87 100 штук, +21%).

хэтчбек седан Россия авторынок новинки KIA KIA Rio

 

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