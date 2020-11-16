Кросс-хэтч Kia Rio X: дороже предшественника, но с прежним дорожным просветом

Российский офис Kia объявил цены и комплектации рестайлингового пятидверного Рио, который вместе с внешностью сменил еще и имя. Модель предложат в пяти комплектациях, продажи стартуют в следующем месяце.

В виде хэтчбека Kia Rio актуального поколения дебютировал в РФ в 2017-м, причем у нас эта модификация бывает только с «внедорожным» обвесом. Седан обновился в сентябре, а с 1 декабря можно будет приобрести и модернизированный кросс-хэтч. Напомним, после рестайлинга «пятидверка» сменила имя – из Rio X-Line она превратилась в Rio X. А еще, как отметили в российском представительстве Kia, Икс теперь считают самостоятельной моделью: она, мол, «предваряет» кросс-линейку марки. Кстати, на пятидверную версию приходится почти половина объема продаж Rio, хотя при запуске хэтча в компании рассчитывали на долю максимум 30%. Впрочем, на российском сайте в раздел SUV эту машину так и не внесли.

Как и «четырехдверка», Rio X получил фары с «клыками» (в дорогих комплектациях в них встроены светодиодные ходовые огни), но радиаторная решетка у хэтчбека теперь своя (верхнюю «разбили» на три секции). Вдобавок у Икса еще более агрессивные бамперы, с «жабрами», а противотуманки спереди расположены дальше друг от друга, чем у обновленного седана. У фонарей хэтча прежняя форма, но начинку заменили. Кроме того, появился новый вариант исполнения Style, его внешние особенности – декор красного цвета и затемненные диски.

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По сравнению с дореформенной «пятидверкой» длина выросла на 35 мм до 4275 мм. А вот дорожный просвет прежний – 190 мм у машин с 15-дюймовыми колесами и 195 мм с 16-дюймовыми (у седана – 160 мм). К слову, заявленный дорожный просвет Lada Xray Cross – 215 мм. Но не будем забывать о том, что свою карьеру Rio X-Line и вовсе начинал со 170 мм (до 190/195 мм просвет увеличили в 2019-м).



Обновки в салоне те же, что и у седана Kia Rio: в богатых версиях есть мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (был 7-дюймовый), а в самой дорогой комплектации в «приборке» Supervision цветной дисплей теперь диагональю 4,2 дюйма (было 3,5 дюйма). «Фишки» интерьера Rio X Style – красная декоративная накладка на передней панели и красная же прострочка на креслах, рулевом колесе и рычаге коробки, плюс двухцветная обивка сидений.

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Двигатели прежние – бензиновые «атмосферники» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, оба все так же сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод, конечно, только передний. При этом модернизирована конструкция втулок сайлент-блоков задней полунезависимой подвески. Во всех комплектациях есть передние брызговики, текстильные подкрылки в задних колесных арках, а также пара подушек безопасности, ESC, система помощи при трогании на подъеме и система мониторинга давления в шинах. Ну и еще увеличен объем бачка стеклоомывателя – теперь 5,3 литра (было 4,6 литра).



На выбор предложат пять версий: помимо Style (в прайс-листе она ровно посередине), это еще Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Цены выросли на 5000 – 50 000 рублей в зависимости от варианта исполнения.

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Базовый хэтч с двигателем 1.4 теперь стоит 944 900 рублей, с мотором 1.6 – 969 900 рублей, за «автомат» в обоих случаях придется доплатить 40 000 рублей. В список оборудования такого «кроссовера» входят 15-дюймовые диски, аудиосистема, подогрев передних сидений и рулевого колеса, кондиционер. Отметим, только «комфортному» Rio X положены все доступные моторы и коробки (у предшественника так же). В версии Luxe (от 1 004 900 рублей) есть климат-контроль, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задний парктроник. Начиная с версии Style (1 099 900 рублей), модель предложат только с «автоматом», зато появляются задние дисковые тормоза, мультимедиа-система, камера заднего вида, светодиодные ДХО. Rio X Prestige за 1 149 900 рублей – это шесть «эйрбэгов», подлокотник между передними креслами, подогрев задних сидений и круиз-контроль. Наконец, в арсенале топ-версии Premium за 1 239 900 рублей значатся 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, отделка кресел «экокожей», система бесключевого доступа и функция дистанционного запуска, передний парктроник и сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки.



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Для России кросс-хэтч и седан производят на петербургском заводе вместе с Hyundai Solaris и Creta. По итогам десяти месяцев текущего года Rio остается не только бестселлером Kia, но и самой популярной иномаркой в РФ. Однако продажи падают: реализовано 67 940 единиц, что на 13% меньше, чем годом ранее.

