Новинки ×
  • Кросс-хэтч Kia Rio X: дороже предшественника, но с прежним дорожным просветом

Кросс-хэтч Kia Rio X: дороже предшественника, но с прежним дорожным просветом

16.11.2020 401 0 0

Российский офис Kia объявил цены и комплектации рестайлингового пятидверного Рио, который вместе с внешностью сменил еще и имя. Модель предложат в пяти комплектациях, продажи стартуют в следующем месяце.

 

В виде хэтчбека Kia Rio актуального поколения дебютировал в РФ в 2017-м, причем у нас эта модификация бывает только с «внедорожным» обвесом. Седан обновился в сентябре, а с 1 декабря можно будет приобрести и модернизированный кросс-хэтч. Напомним, после рестайлинга «пятидверка» сменила имя – из Rio X-Line она превратилась в Rio X. А еще, как отметили в российском представительстве Kia, Икс теперь считают самостоятельной моделью: она, мол, «предваряет» кросс-линейку марки. Кстати, на пятидверную версию приходится почти половина объема продаж Rio, хотя при запуске хэтча в компании рассчитывали на долю максимум 30%. Впрочем, на российском сайте в раздел SUV эту машину так и не внесли.

Как и «четырехдверка», Rio X получил фары с «клыками» (в дорогих комплектациях в них встроены светодиодные ходовые огни), но радиаторная решетка у хэтчбека теперь своя (верхнюю «разбили» на три секции). Вдобавок у Икса еще более агрессивные бамперы, с «жабрами», а противотуманки спереди расположены дальше друг от друга, чем у обновленного седана. У фонарей хэтча прежняя форма, но начинку заменили. Кроме того, появился новый вариант исполнения Style, его внешние особенности – декор красного цвета и затемненные диски.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

По сравнению с дореформенной «пятидверкой» длина выросла на 35 мм до 4275 мм. А вот дорожный просвет прежний – 190 мм у машин с 15-дюймовыми колесами и 195 мм с 16-дюймовыми (у седана – 160 мм). К слову, заявленный дорожный просвет Lada Xray Cross – 215 мм. Но не будем забывать о том, что свою карьеру Rio X-Line и вовсе начинал со 170 мм (до 190/195 мм просвет увеличили в 2019-м).

Обновки в салоне те же, что и у седана Kia Rio: в богатых версиях есть мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (был 7-дюймовый), а в самой дорогой комплектации в «приборке» Supervision цветной дисплей теперь диагональю 4,2 дюйма (было 3,5 дюйма). «Фишки» интерьера Rio X Style – красная декоративная накладка на передней панели и красная же прострочка на креслах, рулевом колесе и рычаге коробки, плюс двухцветная обивка сидений.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Двигатели прежние – бензиновые «атмосферники» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, оба все так же сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод, конечно, только передний. При этом модернизирована конструкция втулок сайлент-блоков задней полунезависимой подвески. Во всех комплектациях есть передние брызговики, текстильные подкрылки в задних колесных арках, а также пара подушек безопасности, ESC, система помощи при трогании на подъеме и система мониторинга давления в шинах. Ну и еще увеличен объем бачка стеклоомывателя – теперь 5,3 литра (было 4,6 литра).

На выбор предложат пять версий: помимо Style (в прайс-листе она ровно посередине), это еще Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Цены выросли на 5000 – 50 000 рублей в зависимости от варианта исполнения.

Kia Rio X Style
1 / 7
Kia Rio X Style
2 / 7
Kia Rio X Style
3 / 7
Kia Rio X Style
4 / 7
Kia Rio X Style
5 / 7
Kia Rio X Style
6 / 7
Kia Rio X Style
7 / 7

Базовый хэтч с двигателем 1.4 теперь стоит 944 900 рублей, с мотором 1.6 – 969 900 рублей, за «автомат» в обоих случаях придется доплатить 40 000 рублей. В список оборудования такого «кроссовера» входят 15-дюймовые диски, аудиосистема, подогрев передних сидений и рулевого колеса, кондиционер. Отметим, только «комфортному» Rio X положены все доступные моторы и коробки (у предшественника так же). В версии Luxe (от 1 004 900 рублей) есть климат-контроль, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задний парктроник. Начиная с версии Style (1 099 900 рублей), модель предложат только с «автоматом», зато появляются задние дисковые тормоза, мультимедиа-система, камера заднего вида, светодиодные ДХО. Rio X Prestige за 1 149 900 рублей – это шесть «эйрбэгов», подлокотник между передними креслами, подогрев задних сидений и круиз-контроль. Наконец, в арсенале топ-версии Premium за 1 239 900 рублей значатся 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, отделка кресел «экокожей», система бесключевого доступа и функция дистанционного запуска, передний парктроник и сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Для России кросс-хэтч и седан производят на петербургском заводе вместе с Hyundai Solaris и Creta. По итогам десяти месяцев текущего года Rio остается не только бестселлером Kia, но и самой популярной иномаркой в РФ. Однако продажи падают: реализовано 67 940 единиц, что на 13% меньше, чем годом ранее.

хэтчбек Россия авторынок новинки KIA KIA Rio

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как завести автомобиль в одиночку с помощью троса, если сел аккумулятор Недавно мы выясняли, как завести автомобиль с разрядившимся аккумулятором с толкача или буксира. Но возможен более сложный вариант ситуации, когда аккумулятор сел, а помочь водителю некому... 283 0 0 16.11.2020
Статьи / История Отказ от пустых традиций: британские полноприводные грузовики Второй мировой До начала Второй мировой войны глубокие консервативные традиции не позволяли Великобритании посадить своих солдат на более совершенные полноприводные армейские автомобили. Очнувшись после по... 2514 0 8 15.11.2020
Статьи / Тесты Продуктовый набор: угадай автомобиль с помощью гастрономической подсказки «Ты – то, что ты ешь», – утверждает расхожая поговорка. Интересно, распространяется ли это дальше, на то, что мы делаем? Ну хотя бы на автомобили? Давайте проверим, как работают «продуктовые... 1895 1 5 14.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 145372 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 79225 10 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 48588 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings