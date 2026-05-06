В прошлом месяце во время испытаний в очередной раз были замечены прототипы нового флагманского кроссовера баварской марки, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

Полноразмерный паркетник BMW первого и единственного поколения дебютировал осенью 2018 года, став серийной версией одноимённого концепта 2017 года. Весной 2022 года модель получила весьма существенный рестайлинг, теперь же к премьере готовится полностью новый кроссовер, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить основные особенности его внешнего вида.

Как и другие свежие новинки BMW, новый Х7 будет сделан в стиле Neue Klasse. Спереди он останется узнаваемым за счёт «двухэтажных» фар, аналогичных нынешней рестайлинговой модели. При этом изменится рисунок ходовых огней в верхней части (мы изобразили габариты в стиле обновлённой «семёрки», представленной совсем недавно), а блоки основного света станут практически квадратными. По пропорциям Х7 второго поколения практически повторяет нынешний, однако пластика боковин станет совершенно другой: кузов лишится поясной выштамповки, являющейся одним из наиболее узнаваемых фирменных элементов дизайна BMW прошлых лет, а дверные ручки будут расположены на подоконной линии (похожим оформлением обладает и будущий Х5). Сзади можно ожидать появление сильно растянутых по горизонтали фонарей, графику светодиодных габаритов мы сделали в стиле той же обновлённой 7 серии. Другим заметным отличием от нынешнего кроссовера станет переместившаяся на задний бампер ниша номерного знака.

Кроссовер второго поколения будет как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрическими силовыми установками. Под капотом можно ожидать достаточно широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, электрическая же версия с индексом iX7 получит два электромотора (по одному на каждой оси), совокупная мощность которых может составить более 800 л.с. Для сравнения, нынешний Х7 в топовой модификации оснащён бензиновым V8 объёмом 4,4 литра, выдающим 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Премьера BMW X7 второго поколения ожидается ближе к 2027 году.