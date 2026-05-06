Новинки ×

BMW X7 следующего поколения: новые изображения

06.05.2026 2207 2 0
BMW X7 следующего поколения: новые изображения

В прошлом месяце во время испытаний в очередной раз были замечены прототипы нового флагманского кроссовера баварской марки, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

Полноразмерный паркетник BMW первого и единственного поколения дебютировал осенью 2018 года, став серийной версией одноимённого концепта 2017 года. Весной 2022 года модель получила весьма существенный рестайлинг, теперь же к премьере готовится полностью новый кроссовер, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить основные особенности его внешнего вида.

Нынешний BMW X7
Нынешний BMW X7
1 / 3
Нынешний BMW X7
Нынешний BMW X7
2 / 3
Нынешний BMW X7
Нынешний BMW X7
3 / 3

Как и другие свежие новинки BMW, новый Х7 будет сделан в стиле Neue Klasse. Спереди он останется узнаваемым за счёт «двухэтажных» фар, аналогичных нынешней рестайлинговой модели. При этом изменится рисунок ходовых огней в верхней части (мы изобразили габариты в стиле обновлённой «семёрки», представленной совсем недавно), а блоки основного света станут практически квадратными. По пропорциям Х7 второго поколения практически повторяет нынешний, однако пластика боковин станет совершенно другой: кузов лишится поясной выштамповки, являющейся одним из наиболее узнаваемых фирменных элементов дизайна BMW прошлых лет, а дверные ручки будут расположены на подоконной линии (похожим оформлением обладает и будущий Х5). Сзади можно ожидать появление сильно растянутых по горизонтали фонарей, графику светодиодных габаритов мы сделали в стиле той же обновлённой 7 серии. Другим заметным отличием от нынешнего кроссовера станет переместившаяся на задний бампер ниша номерного знака.

Рендер нового BMW X7

Кроссовер второго поколения будет как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрическими силовыми установками. Под капотом можно ожидать достаточно широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, электрическая же версия с индексом iX7 получит два электромотора (по одному на каждой оси), совокупная мощность которых может составить более 800 л.с. Для сравнения, нынешний Х7 в топовой модификации оснащён бензиновым V8 объёмом 4,4 литра, выдающим 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Рендер нового BMW X7

Премьера BMW X7 второго поколения ожидается ближе к 2027 году. Между тем, недавно был опубликован наш первый обзор обновлённой BMW 7 Series.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW X7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
06.05.2026 13:25
Иван Сергеев

Более нелепо выглядящую корму было сложно придумать 😂

06.05.2026 13:28
seriberiezhka

Фронтальная часть и двери без ручек - как-то не лучше.

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и неидеальные роботы В первой части материала о Kia Soul второго поколения мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике этого автомобиля. На первый взгляд, ничего страшного нет: небольша... 387 0 0 06.05.2026
Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 3189 6 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1126 0 3 03.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 27536 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11166 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8178 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
9 Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Уз...
6 От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизн...
6 Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC...
Новые комментарии
Change privacy settings