Обновлённый кроссовер BMW X7: двухъярусная головная оптика и табло в салоне

Рестайлинговые SUV будут выпускать на заводе баварского производителя, который располагается в штате Южная Каролина (США). Продажи автомобилей стартуют в августе текущего года.

Компания BMW начала выпускать полноразмерный кроссовер X7 в 2018 году, до дилеров автомобили добрались весной 2019-го. В Европе продажи модели сравнительно скромные, к тому же по итогам 2021 года сумели снизиться: по статистике сайта Carsalesbase, всего за прошлый год было реализовано 4940 единиц, что на 11,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Однако одним из главных рынков для BMW X7 являются Штаты: здесь за прошлый год клиенты купили 23 046 машин, этот результат на 12% больше, чем годом ранее.



На фото: обновлённый кроссовер BMW X7

Теперь кроссовер X7 пережил первый рестайлинг: изменения коснулись и внешности, и салона, и «начинки». Экстерьер новинки получил черты от ранее представленного BMW Concept XM. Головная оптика кроссовера стала «двухэтажной», сверху располагаются светодиодные ходовые огни, «габариты» и сигналы поворота. Основные фары (с затемнёнными стеклами) уже в базовом исполнении являются матричными, они находятся на «нижнем этаже» блока оптики.



Размер колёс у стандартной версии остался прежним – 20 дюймов. За доплату теперь доступны 23-дюймовые диски, хотя у дорестайлинговой версии максимальный радиус «катков» составлял 22 дюйма. В ходе обновления X7 получил иной передний бампер, тогда как задний остался без изменений. Кроме того, по-прежнему выглядит решётка радиатора, выполненная в форме крупных фирменных «ноздрей» (в качестве опции для «гриля» предлагается подсветка). Рестайлинг принёс SUV новые фонари: им изменили форму и рисунок. Они соединены между собой через всю ширину багажной двери с помощью хромированной тонкой полоски, которая теперь «спрятана» под прозрачным пластиком.



В салоне главным новшеством BMW X7 является большое табло BMW Live Cockpit Plus, объединяющее и виртуальную «приборку», и тачскрин информационно-развлекательной системы. Диагональ первого составляет 12,3 дюйма, второго – 14,9 дюйма. Функции управления климатической установкой перешли в блок мультимедиа. Рычаг автоматической коробки передач заменили небольшим селектором, который располагается на центральном тоннеле. Полноразмерный кроссовер по-прежнему остаётся трёхрядным, при этом второй ряд может быть как обычным трёхместным диваном, так и двумя отдельными «богатыми» креслами (у них есть индивидуальные настройки).



На фото: салон обновлённого кроссовера BMW X7

У рестайлинговых BMW X7 осталась пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами. Теперь система автоматического торможения умеет распознавать пешеходов, велосипедистов и видит встречные машины, поворачивающие перед ними. Кроме того, система автоматической парковки способна запоминать 200 последних пройденных метров (раньше – 50 метров): за счёт этого она воспроизводит путь в обратной последовательности, чтобы выехать со стоянки.

Как мы отметили ранее, «начинка» тоже получила ряд изменений. Так, теперь все двигатели работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8АКП. Он включается при первых секундах разгона и работает в рамках системы старт-стоп. Роль базового мотора выполняет 3,0-литровый битурбодизель с отдачей в 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента (у версии xDrive40d). При этом мощность установки равна 352 л.с. (720 Нм).



Исполнение X7 xDrive40i получило модернизированную 3,0-литровую рядную турбошестёрку (двигателю изменили системы впрыска, зажигания и газораспределительный механизм). Теперь отдача составляет 380 л.с. (на 47 л.с. больше, чем у дореформенной версии), а крутящий момент – 520 Нм («плюс» 70 Нм). Если учитывать работу стартер-генератора, второй показатель вырастает до 540 Нм, первый остаётся неизменным.

Топовой версией является X7 M60i xDrive (пришёл на замену M50i), при этом технику трогать не стали. Такой «икс-седьмой» оснащается тем же 530-сильным битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 750 Нм. Двигатель тоже работает в тандеме с «электродовеском», однако тот не повлиял на характеристики силовой установки.

