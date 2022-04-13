Новинки ×
  • Обновлённый кроссовер BMW X7: двухъярусная головная оптика и табло в салоне

Обновлённый кроссовер BMW X7: двухъярусная головная оптика и табло в салоне

13.04.2022 526 0 1

Рестайлинговые SUV будут выпускать на заводе баварского производителя, который располагается в штате Южная Каролина (США). Продажи автомобилей стартуют в августе текущего года.

 

Компания BMW начала выпускать полноразмерный кроссовер X7 в 2018 году, до дилеров автомобили добрались весной 2019-го. В Европе продажи модели сравнительно скромные, к тому же по итогам 2021 года сумели снизиться: по статистике сайта Carsalesbase, всего за прошлый год было реализовано 4940 единиц, что на 11,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Однако одним из главных рынков для BMW X7 являются Штаты: здесь за прошлый год клиенты купили 23 046 машин, этот результат на 12% больше, чем годом ранее.

На фото: обновлённый кроссовер BMW X7

Теперь кроссовер X7 пережил первый рестайлинг: изменения коснулись и внешности, и салона, и «начинки». Экстерьер новинки получил черты от ранее представленного BMW Concept XM. Головная оптика кроссовера стала «двухэтажной», сверху располагаются светодиодные ходовые огни, «габариты» и сигналы поворота. Основные фары (с затемнёнными стеклами) уже в базовом исполнении являются матричными, они находятся на «нижнем этаже» блока оптики.

Размер колёс у стандартной версии остался прежним – 20 дюймов. За доплату теперь доступны 23-дюймовые диски, хотя у дорестайлинговой версии максимальный радиус «катков» составлял 22 дюйма. В ходе обновления X7 получил иной передний бампер, тогда как задний остался без изменений. Кроме того, по-прежнему выглядит решётка радиатора, выполненная в форме крупных фирменных «ноздрей» (в качестве опции для «гриля» предлагается подсветка). Рестайлинг принёс SUV новые фонари: им изменили форму и рисунок. Они соединены между собой через всю ширину багажной двери с помощью хромированной тонкой полоски, которая теперь «спрятана» под прозрачным пластиком.

В салоне главным новшеством BMW X7 является большое табло BMW Live Cockpit Plus, объединяющее и виртуальную «приборку», и тачскрин информационно-развлекательной системы. Диагональ первого составляет 12,3 дюйма, второго – 14,9 дюйма. Функции управления климатической установкой перешли в блок мультимедиа. Рычаг автоматической коробки передач заменили небольшим селектором, который располагается на центральном тоннеле. Полноразмерный кроссовер по-прежнему остаётся трёхрядным, при этом второй ряд может быть как обычным трёхместным диваном, так и двумя отдельными «богатыми» креслами (у них есть индивидуальные настройки).

На фото: салон обновлённого кроссовера BMW X7

У рестайлинговых BMW X7 осталась пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами. Теперь система автоматического торможения умеет распознавать пешеходов, велосипедистов и видит встречные машины, поворачивающие перед ними. Кроме того, система автоматической парковки способна запоминать 200 последних пройденных метров (раньше – 50 метров): за счёт этого она воспроизводит путь в обратной последовательности, чтобы выехать со стоянки.

Как мы отметили ранее, «начинка» тоже получила ряд изменений. Так, теперь все двигатели работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8АКП. Он включается при первых секундах разгона и работает в рамках системы старт-стоп. Роль базового мотора выполняет 3,0-литровый битурбодизель с отдачей в 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента (у версии xDrive40d). При этом мощность установки равна 352 л.с. (720 Нм).

Исполнение X7 xDrive40i получило модернизированную 3,0-литровую рядную турбошестёрку (двигателю изменили системы впрыска, зажигания и газораспределительный механизм). Теперь отдача составляет 380 л.с. (на 47 л.с. больше, чем у дореформенной версии), а крутящий момент – 520 Нм («плюс» 70 Нм). Если учитывать работу стартер-генератора, второй показатель вырастает до 540 Нм, первый остаётся неизменным.

Топовой версией является X7 M60i xDrive (пришёл на замену M50i), при этом технику трогать не стали. Такой «икс-седьмой» оснащается тем же 530-сильным битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 750 Нм. Двигатель тоже работает в тандеме с «электродовеском», однако тот не повлиял на характеристики силовой установки.

кроссовер авторынок новинки BMW BMW X7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Есть старое, есть новое, но все неплохое: стоит ли покупать Mazda 3 III BM за 1,5 миллиона Кроссоверы постепенно и планомерно вытеснили с рынка сначала модели класса D, а затем и хэтчбеки гольф-класса. Вот и на вторичном рынке большинство покупателей предпочтет переплатить за Vol... 62 0 0 13.04.2022
Статьи / Популярные вопросы Безопасная дистанция: почему ее нет в ПДД, как ее определить и что грозит за несоблюдение Выбор безопасной дистанции между автомобилями – это то, что водитель делает за рулем постоянно, но при этом именно с несоблюдением дистанции связана немалая часть ДТП. Почему так происходит,... 384 2 1 11.04.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Optima III поколения (TF) Вы хотите ездить на автомобиле бизнес-класса и пользоваться всеми достижениями прогресса в области автомобилестроения, но финансы, да и ситуация на авторынке не позволяют искать такие автомо... 3150 5 1 10.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22459 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18799 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14973 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings