На этой неделе в Сети утекла пара фотографий нового Х5, благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть все особенности его внешнего вида.

Модель Х5 дебютировала в 1999 году, став первым серийным кроссовером бренда. Сегодня на конвейере четвёртое поколение среднеразмерного паркетника с заводским индексом G05, премьера которого состоялась летом 2018 года. В начале 2023 года Х5 получил плановый рестайлинг, а совсем скоро ожидается премьера полностью нового кроссовера пятой генерации.

Появившиеся несколько дней назад фотографии нового Х5 весьма низкого качества, однако они демонстрируют все основные детали кузова. Как и ожидалось, передняя часть выполнена в стилистике нового iX3, премьера которого состоялась в начале прошедшей осени. Здесь практически такие же узкие «ноздри» со светодиодным обрамлением, при этом немного отличается графика ходовых огней в фарах. В стиле iX3 сделаны и трапециевидные выштамповки над колёсными арками, однако пластика боковин другая, а вместо выдвижных дверных ручек сделают необычные для бренда ручки на подоконнике (похожие несколько назад появились на кроссовере Ford Mustang Mach-E). Сзади растянутые практически во всю ширину кормы фонари с оригинальным рисунком габаритных огней, номерной знак впервые в истории модели разместится на заднем бампере. Сам бампер получи оригинальный дизайн с массивными контрастными вставками из чёрного пластика.

Рендер нового BMW X5 (G65)

Как мы сообщали осенью прошлого года, новый Х5 получит пять вариантов «начинки», среди которых традиционные бензиновые и дизельные моторы, подключаемые гибридные силовые установки и полностью электрические версии с индексом iX5. В 2028 году гамму пополнит кроссовер, работающий на водородных топливных элементах. Представленный на рендерах Х5, как и изображённый на утёкших в Сеть фотографиях, имеет четыре круглых патрубка выхлопной системы, которые, скорее всего, станут прерогативой самой мощной бензиновой версии.

Премьера новинки ожидается в ближайшие недели. Между тем, пару дней назад состоялась премьера полностью нового седана BMW i3.