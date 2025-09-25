Модель X5 дебютировала в 1999 году, став первым серийным кроссовером бренда. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение среднеразмерного паркетника, премьера которого состоялась летом 2018 года. В начале 2023 года он получил рестайлинг, теперь же баварцы готовят пятую генерацию модели, и она уже неоднократно была замечена во время испытаний. Судя по шпионским фотографиям, новое поколение станет самым необычным за всю историю X5.

Нынешний BMW X5 (G05) 1 / 3 Нынешний BMW X5 (G05) 2 / 3 Нынешний BMW X5 (G05) 3 / 3

Кроссовер получит внешность в новом стиле марки - так называемом Neue Klasse. Серийным первенцем этого стиля стал электрический кроссовер iX3, премьера которого состоялась в начале этого месяца. Новый X5 во многом внешне пересекается с ним: спереди будет очень схожее оформление решётки радиатора, визуально объединённой с фарами, похожим будет и передний бампер. Над колёсными арками появятся аналогичные широкие выштамповки, а двери, наоборот, лишатся явных выштамповок. Отличительно чертой нового Х5 станут оригинальные дверные ручки, расположенные на подоконной линии (аналогичные уже давно используются на кроссовере Ford Mustang Mach-E). Сзади появятся растянутые по горизонтали фонари, при этом уже проглядывается оригинальная графика светодиодных габаритных огней в виде горизонтальной линии и пары Л-образных элементов. Судя по шпионским фотографиям, новый Х5 сохранит свою фамильную черту в виде двустворчатой крышки багажника, при этом ниша номерного знака впервые в истории модели расположится на заднем бампере.

Рендер нового BMW X5

Как мы сообщали буквально несколько дней назад, новый Х5 получит аж пять вариантов «начинки». Среди них — бензиновые и дизельные моторы, подключаемые гибридные силовые установки, полностью электрические версии (модель iX5), а в 2028 году на рынок выйдет кроссовер, работающий на водородных топливных элементах (он станет первой серийной моделью марки с подобной силовой установкой).

Рендер нового BMW X5

Премьера Х5 нового поколения ожидается в первой половине следующего года. Между тем, на прошлой неделе BMW показала завод, где будут собирать новые iX3.