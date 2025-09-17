Заводы ×
  • Чисто, зелено, солнечно: BMW показала завод, на котором будут собирать новый BMW iX3

17.09.2025 72 0 0

Премьера нового BMW iX3 состоялась в начале сентября, а его массовое производство начнётся в конце октября на экологически чистом заводе в Дебрецене (Венгрия). Официальная церемония его открытия состоится 26 сентября, а сегодня пресс-служба BMW рассказала и показала, как устроено новейшее производство.

BMW Group анонсировала строительство завода в Дебрецене в 2018 году, он изначально был рассчитан на производство электромобилей нового поколения, впоследствии объединённых общим именем Neue Klasse, первым таким электромобилем стал BMW iX3 второго поколения. Плановая мощность завода — 150 000 машин в год. Подготовка участка под стройку началась в 2019 году, непосредственно стройка (возведение зданий) началась в феврале 2020 года, а уже в ноябре 2024-го заработало пуско-наладочное производство, были изготовлены тестовые образцы нового BMW iX3. Полноценное массовое производство начнётся в конце октября этого года. Штат завода насчитывает более 2000 человек.

Завод в Дебрецене потребляет электроэнергию, получаемую исключительно из возобновляемых источников, примерно четверть этой энергии генерируют солнечные панели, расположенные на крышах и стенах зданий, а также на прилегающей территории, общая площадь заводской солнечной электростанции составляет порядка 50 га, мощность — 45 ГВт·ч в год. В выходные и праздничные дни, когда завод не работает, вырабатываемая солнечными панелями энергия накапливается в хранилище ёмкостью 130 МВт·ч.

В Дебрецене есть собственный прессовый цех, но нет модного крупноузлового литья под давлением, какое есть, например, у Tesla, Volvo и ряда ведущих китайских компаний. Зато завод в Дебрецене гордится своим особо экологичным покрасочным цехом с пониженным потреблением горячей воды, при этом излишки тепла преобразуются в электроэнергию, которая накапливается в хранилище, а излишки краски фильтруются, смешиваются с известью и становятся сырьём для строительных материалов на основе цемента.

Транспортировка крупных узлов и готовых кузовов по заводу производится с помощью беспилотного транспорта. За качеством сырья, заготовок и всех технологических операций следит искусственный интеллект. Сборка батарей для электрического кроссовера происходит здесь же в Дебрецене, а вот электромоторы приходят сюда с завода BMW в австрийском Штайре, реконструированном в 2022 году.

BMW утверждает, что при производстве одного кроссовера iX3 второго поколения в природу выбрасывается 80 кг CO₂e (это так называемый эквивалент углекислого газа, в котором учтены все парниковые газы, а не только, собственно, CO₂), из них сам завод в Дебрецене генерирует только 34 кг CO₂e, что примерно на 90% меньше по сравнению с другими заводами BMW Group. Вместе с тем BMW не приводит общий углеродный след нового электрического кроссовера, учитывающий добычу сырья, производство стали и других материалов, логистику и прочие «вредные» процессы на протяжении всего жизненного цикла электромобиля. Обычно такой след от электромобиля составляет порядка 24 т углекислого газа (такую цифру в частности приводила в своих расчётах четыре года назад шведская компания Polestar), от аналогичной машины с ДВС — порядка 14 т.

Добавим, что летом следующего года производство нового BMW iX3 начнётся также на заводе в китайском Шэньяне, который пока ещё эксклюзивно производит BMW iX3 первого поколения.

кроссовер электромобиль производство новинки заводы BMW BMW iX3
