Nissan Rogue PHEV, копия Mitsubishi Outlander, обзавёлся ценником и оказался дороже донора

До дилеров на американском рынке этот кроссовер японской марки доберётся в конце февраля 2026 года. Стоимость стартует с почти 46 тыс. долларов.

Оригинальный актуальный Nissan Rogue, который за пределами Северной Америки продаётся под названием X-Trail, был представлен в 2020 году, а в 2023-м он пережил обновление. В прошлом году «штатную» гамму японского бренда пополнил Nissan Rogue PHEV, однако эта модель не имеет ничего общего с оригиналом, кроме названия: «донором» для plug-in гибрида стал Mitsubishi Outlander.

На фото: Nissan Rogue PHEV

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинка была представлена в середине декабря 2025 года, а теперь американский офис рассказал о ценах Nissan Rogue PHEV. Стоимость стартового исполнения составляет 45 990 долларов (эквивалентно примерно 3,55 млн рублей по текущему курсу). За топ-версию гибридного кроссовера в Штатах просят не менее 49 990 долларов (около 3,85 млн рублей).

Для сравнения, стартовый ценник «донора» – Mitsubishi Outlander PHEV – на американском рынке сейчас составляет 40 445 долларов (около 3,12 млн рублей), а за топовую версию дилеры в США просят не менее 50 445 долларов (около 3,89 млн рублей).

Стоит отметить, что у стартового исполнения Nissan Rogue PHEV довольно богатое оснащение. В список входят 20-дюймовые чёрные колёсные диски, наружные зеркала с чёрными глянцевыми корпусами и повторителями поворотников, датчики дождя, электропривод багажной двери, активируемый движением, двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, кожаная отделка руля, обивка из экокожи, подогрев передних кресел, а также 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы и виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма.

1 / 2 2 / 2

В стандартное оснащение также входят водительский помощник ProPilot, интеллектуальный круиз-контроль, система кругового обзора с функцией обнаружения движущихся объектов, а также автоматическое экстренное торможение, функции предупреждения о лобовом столкновении и о выезде с полосы движения, оповещения о перекрёстном движении сзади, система распознавания дорожных знаков и мониторинг слепых зон.

На фото: салон Nissan Rogue PHEV 1 / 2 На фото: салон Nissan Rogue PHEV 2 / 2

В списке отличий топовой версии Rogue PHEV числятся рейлинги, панорамный люк в крыше, иные боковые зеркала с функцией памяти, а также кожаные вставки в отделке салона, электрорегулировки водительского кресла, подогрев рулевого колеса и задних сидений, трёхзонный климат-контроль, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, а ещё акустическую систему Bose с девятью динамиками.

1 / 2 2 / 2

Техника Nissan Rogue PHEV такая же, как у «донора». Кроссовер оснащается plug-in гибридной установкой, в основе которой лежит работающий по циклу Аткинсона бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами и тяговой батареей ёмкостью 20 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы равна 251 л.с., максимальный крутящий момент равен 450 Нм. При движении только на электротяге модель может проехать до 61 км (по циклу EPA).

1 / 2 2 / 2

Напомним, в текущем году Nissan намерен представить кроссовер Rogue / X-Trail нового поколения (собственной разработки). По плану, у него будет две гибридные версии – PHEV и с фирменной системой e-Power, где ДВС работает в режиме генератора.