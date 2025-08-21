Nissan X-Trail обновился и обзавёлся версиями Nismo и Rock Creek в Японии

Японская марка Nissan представила X-Trail актуального четвёртого поколения весной 2021 года, при этом вариант для домашнего рынка дебютировал летом 2022-го. Отметим, версия кроссовера, предназначенного для американского рынка (продаётся под именем Rogue), пережила полноценный рестайлинг ещё в октябре 2023-го. А теперь настала очередь Nissan X-Trail для Японии. В ходе обновления модель получила иную внешность, посвежевший салон и несколько особенных версий.

На фото: обновлённые версии кроссовера Nissan X-Trail для японского рынка

Экстерьер Nissan X-Trail был изменён по лекалам американского Rogue. Радиаторная решётка стала крупнее и получила иной рисунок из горизонтальных штрихов, головная оптика осталась двухэтажной, но ей слегка поменяли форму и «начинку». Передние и задние поворотники теперь светодиодные, а нижняя часть переднего бампера с интегрированным воздухозаборником выполнена из глянцевого чёрного пластика. Ещё паркетник снабдили новыми 19-дюймовыми алюминиевыми дисками.

На фото: обновлённый Nissan X-Trail (версия для рынка Японии) 1 / 2 На фото: обновлённый Nissan X-Trail (версия для рынка Японии) 2 / 2

В салоне посвежевшего X-Trail тоже есть несколько отличий. Так, верхняя часть передней панели теперь оформлена в чёрном цвете, а опционально доступный оттенок кожи наппа сменили с бежевого на коричневый. На центральной консоли помимо отсека для хранения располагается устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Ещё паркетник снабдили модернизированной информационно-развлекательной системой NissanConnect с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, а также он получил интеллектуальный монитор кругового обзора Intelligent Around View Monitor с функциями 3D View и Invisible Hood View.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Технику обновление не затронуло. В Японии посвежевший X-Trail предложат с последовательной гибридной установкой e-Power. Она включает в себя 1,5-литровую турботройку VC-Turbo, отдача которой составляет 144 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. Этот мотор исполняет роль генератора и механически не связан с колёсами. Кроссовер предлагается либо с одним электродвигателем, расположенным на передней оси (204 л.с. и 330 Нм), либо с полноприводной системой e-4ORCE, которая предполагает наличие ещё одного электромотора на задней оси (136 л.с. и 195 Нм).

На фото: Nissan X-Trail Nismo 1 / 2 На фото: Nissan X-Trail Nismo 2 / 2

Одной из наиболее значимых обновок для SUV стало появление варианта с приставкой Nismo (кстати, впервые за всю историю модели). Nissan оставил X-Trail Nismo стандартную технику, но изменил настройки системы e-4ORCE: заднему электромотору придётся включаться в работу чаще (не только в случае пробуксовки передних колёс). Кроме того, подвеску такого паркетника снабдили адаптивными амортизаторами Kayaba и иными пружинами, сохранив прежний дорожный просвет – 185 мм.

1 / 2 2 / 2

В списке визуальных отличий X-Trail Nismo числятся новые накладки с красными акцентами на бамперах и порогах. В компании отметили, что это «оперение» позволило снизить подъёмную силу на 29% при движении на высокой скорости. Этой модификации положены 20-дюймовые колёсные диски и комплект шин Michelin Pilot Sport EV. В салоне исполнения Nismo можно увидеть красные декоративные вставки и изменённую графику цифровой приборки; опционально доступны передние кресла-ковши Recaro.

На фото: Nissan X-Trail Rock Creek 1 / 2 На фото: Nissan X-Trail Rock Creek 2 / 2

Ещё у предназначенного для домашнего рынка Nissan X-Trail теперь будет приключенческая версия Rock Creek (аналогичный вариант появился в Штатах в прошлом году). Этот паркетник имеет стандартную «начинку», 19-дюймовые колёса, иную чёрно-серебристую радиаторную решётку, различные ярко-оранжевые декоративные элементы на кузове и в интерьере, а также новые водоотталкивающие материалы для отделки сидений.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Продажи посвежевшего Nissan X-Trail в Японии начнутся 18 сентября 2025 года, стоимость варьируется в диапазоне от 3 843 400 до 4 946 700 иен (эквивалентно примерно 2,09 – 2,7 млн рублей по текущему курсу). Модификацию Nismo можно будет купить на домашнем рынке 24 сентября, цена равна от 5 416 400 до 5 962 000 иен (около 2,95 – 3,25 млн рублей). Исполнение Rock Creek доберётся до дилеров в конце ноября, купить можно будет за 4 756 400 – 4 886 200 иен (около 2,59 – 2,66 млн рублей).