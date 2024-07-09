Новинки ×

Представлен ещё один «внедорожный» Nissan X-Trail

09.07.2024 288 0 0

Как водится, «приключенческое» исполнение отличилось дизайном, вдобавок перенастроили подвеску. Скромная порция обновок досталась и стандартной модели. А вот двигатель прежний.

Весной глобальный кроссовер Nissan X-Trail обрел «внедорожную» версию N-Trek. Теперь же пришла очередь модели, предназначенной для США: там, напомним, SUV носит имя Rogue, а «приключенческий» вариант назвали Rock Creek (вообще, Rock Creek – это серия, аналогичное исполнение имеется и у местного Nissan Pathfinder). Кстати, в Штатах с начала 2024-го продают рестайлинговый Nissan Rogue, тогда как «мировой» кроссовер еще только готовится к обновлению.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Nissan Rogue Rock Creek получил собственную радиаторную решетку. Вдобавок спереди появилась черная глянцевая вставка, в том же цвете выполнены корпуса наружных зеркал, 17-дюймовые диски и массивные багажные рейлинги. Ниссановские эмблемы сделали черно-оранжевыми. Кроссоверу также досталась внедорожная резина Falken Wild Peak. Палитра цветов кузова включает бежевый, черный, белый и серый цвета.

1 / 2
2 / 2

В салоне – оранжевые акценты и черный глянец. Rock Creek – это «средняя» комплектация, то есть такой Nissan Rogue имеет аналоговые приборы и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном (дорогим версиям положены виртуальная приборка и центральный планшет диагональю 12,3 дюйма). 

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке стандартного оборудования Rock Creek значатся система помощи при спуске с горы, подогрев передних кресел и 12-вольтовая розетка в багажнике, плюс камеры кругового обзора дополнительно имеют «внедорожный» режим. За доплату можно заказать пакет Premium, в него, в частности, входят подогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка, электропривод багажной двери.

Для Nissan Rogue Rock Creek перенастроили подвеску, двигатель же стандартный: бензиновая турботройка 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 204 л.с. и 305 Нм. Мотор сочетается с вариатором X-Tronic, «внедорожный» SUV по умолчанию имеет полный привод.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Вместе с вариантом Rock Creek американское подразделение Nissan анонсировало переход обычного Rogue в 2025 модельный год. Среди обновок – режим «прозрачного» капота у системы кругового обзора. Кроме того, для богатых комплектаций в качестве опции предусмотрен более продвинутый автопилот ProPilot Assist 2.1: водителю позволяется убрать руки с руля на некоторых трассах, хотя его взгляд все время должен быть обращен на дорогу.

Продажи Nissan Rogue-2025 и версии Rock Creek стартуют до конца лета, цен еще нет. Кроссовер предыдущего модельного года сейчас стоит от 28 850 долларов (без учета налогов и доставки) – это около 2,5 млн рублей по актуальному курсу.

кроссовер США авторынок новинки Nissan Nissan X-Trail Nissan Rogue

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Круговое усложнение: как ездят по кольцу за рубежом и почему их правила сложнее наших Никак не можете усвоить правила проезда круговых перекрестков, которые действуют в России? Посмотрите, как устроено движение по кольцу за рубежом – и, возможно, вам покажется, что у нас все... 55 1 0 09.07.2024
Статьи / Практика От зазора до коробки: как не купить поддельные свечи зажигания От потребительских привычек отказываться сложно. Особенно от хороших. Тем более, если не по своей воле. Уход с рынка иностранных брендов запчастей и расходных материалов до сих пор ставит в... 2954 1 2 08.07.2024
Статьи / Популярные вопросы Выезд с прилегающей территории: кому уступать дорогу и кто всегда виноват при ДТП Прилегающая территория – довольно коварная зона для автомобилистов. Но подвох может поджидать не только при движении по прилегающей территории, но и при выезде с нее. О чем нужно помнить, чт... 457 0 0 08.07.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99227 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13820 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Прощай, вариатор: первый тест-драйв обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max Мы привыкли, что время рестайлинга приходит после того, как автомобиль три-четыре года провел на рынке, слегка приелся покупателям, и его продажи начали падать. Но Chery Tiggo 7 Pro Max был... 10104 6 3 04.07.2024
Change privacy settings