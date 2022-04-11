Nissan Pathfinder, который пока не успели распробовать в РФ: добавлена «внедорожная» версия

Особое исполнение появилось в Штатах, причем лишь декором компания не обошлась: такой кроссовер имеет перенастроенную подвеску, вдобавок увеличена отдача мотора.

В России заказы на нынешний Nissan Pathfinder американского производства начали принимать в январе текущего года, но уже в марте из-за спецоперации было объявлено о приостановке поставок. Тем временем в США анонсирована новая версия Rock Creek, созданная для покупателей, которые в поиске «более высокого уровня развлечений и приключений». То есть Pathfinder обрел «внедорожный» вариант.

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У особого SUV своя радиаторная решетка – с «ячейками» вместо горизонтальных полосок и черной окантовкой вместо хромированной, хотя расположенные сверху «прорези», напротив, заключили в блестящие рамки. Также Nissan Pathfinder Rock Creek получил более внушительный передний бампер, 18-дюймовые колеса с имитацией бедлоков «обуты» во внедорожную резину, а на крыше установили трубчатый багажник. По бокам и на корме есть шильдики с названием спецсерии.



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Внутри – оранжевая прострочка. Pathfinder Rock Creek будет доступен исключительно в семиместном исполнении, с раздельными креслами во втором ряду. В список стандартного оборудования входят диодная оптика (включая противотуманки), камеры кругового обзора с режимом Off-Road и система ProPilot (адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе движения).



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Наконец, перенастроена подвеска, а отдача бензинового двигателя V6 3.5 увеличена со стандартных для Америки 288 л.с. и 351 Нм до 299 л.с. и 366 Нм. Коробка прежняя – классический девятиступенчатый «автомат». Nissan Pathfinder Rock Creek предложат только с полным приводом.



Публичная премьера «внедорожной» версии пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется позже на этой неделе. В продажу Rock Creek поступит в конце лета.

Между тем с российского сайта Nissan кроссовер Pathfinder пока не исчез, у него даже есть новый прайс-лист: от 5 785 000 рублей, тогда как в январе модель стоила от 4 285 000 рублей. Но о возобновлении поставок Nissan официально не сообщал.

