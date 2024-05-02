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«Внедорожный» Nissan X-Trail N-Trek стал глобальным

02.05.2024 206 0 0

В зависимости от региона «приключенческая» версия бывает с атмосферником 2.5 или в виде гибрида с установкой на базе турботройки 1.5.

Вообще, «внедорожная» модификация появилась в гамме кроссовера Nissan X-Trail актуального поколения еще в 2022 году: это исполнение изначально доступно в родной для марки Японии, там его название можно перевести как Extremer X (или X-Tremer X). А в начале апреля года нынешнего подобный вариант анонсировали в Австралии – уже под именем N-Trek. Тогда же Kolesa.ru обратил внимание на то, что на фирменных картинках австралийского подразделения Nissan запечатлен леворульный SUV. Мы предположили, что такой X-Trail доберется и до других стран. И оказались правы: теперь «внедорожная» версия N-Trek заявлена для Европы и Ближнего Востока. Отметим, «старосветский» особый кросс не везде сохранил это имя – например, в Испании новую модификацию назвали Adventure.

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В плане дизайна предназначенные для разных рынков «приключенческие» кроссоверы в целом повторяют друг друга. Если сравнивать со стандартным X-Trail, то у версии N-Trek более внушительный передний бампер с оригинальными корпусами для светодиодных противотуманок, а на заднем бампере установлена защитная «пластина».

Кроме того, массивная V-образная вставка на радиаторной решетке выполнена в черном цвете (у обычной модели она хромированная). Черными также сделали корпуса наружных зеркал и крышу. А вот ручки дверей глобального Nissan X-Trail N-Trek окрашены в цвет кузова, тогда как у австралийского варианта они тоже черные. Наконец, «внедорожное» исполнение получило 18-дюймовые колеса нового дизайна.

Внутри – обивка из водоотталкивающей искусственной кожи, плюс предусмотрены резиновые коврики. Новая версия бывает с пяти- или семиместным салоном.

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Как и в Австралии, в странах Ближнего Востока Nissan X-Trail N-Trek доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.5, на местной версии мотор выдает 181 л.с., для модели предусмотрен полный привод. Европейцам же кроссовер предложен в виде гибрида с фирменной установкой e-Power: бензиновая турботройка 1.5 VC-Turbo (163 л.с.) с изменяемой степенью сжатия не связана с колесами, она работает как генератор электроэнергии, а колеса вращает электромотор. Переднеприводный гибрид имеет электродвигатель мощностью 204 л.с.; у версии с полным приводом e-4orce на задней оси установлен дополнительный электромотор, совокупная отдача системы – 213 л.с.

Европейские и ближневосточные дилеры начнут принимать заказы на Nissan X-Trail N-Trek летом, цены еще не объявлены.

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