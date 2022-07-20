Ещё один новый Nissan X-Trail: гибрид, «спортивная» и «внедорожная» версии

Свежий кроссовер выходит на японский рынок. Там модель предложена только в виде гибрида с установкой e-Power на основе «турботройки» с переменной степенью сжатия. При этом у SUV есть пара особых исполнений.

В новом поколении с заводским индексом T33 этот Ниссан пребывает с 2020 года, но то речь о версии для Северной Америки, где модель зовется Rogue. Непосредственно свежий X-Trail дебютировал в 2021-м в Китае, совсем недавно его также начали продавать в Австралии. А теперь кроссовер представлен и в родной для марки Японии.

Напомним, в основе X-Trail T33 лежит новая версия платформы CMF-C/D. Предназначенный для Японии кросс короче и ниже предшественника: длина новинки равна 4660 мм (-30 мм по сравнению с местным SUV предыдущей генерации), высота – 1720 мм (-20 мм). Зато в ширину модель прибавила 20 мм (теперь 1840 мм). Колесная база – прежние 2705 мм. Паспортный дорожный просвет нового Nissan X-Trail – 185 или 200 мм (с полным или передним приводом соответственно).

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Внешне базовый японский SUV в целом повторяет версии для других стран, разве что снаружи у него меньше хрома. При этом на родине Ниссана для нового X-Trail предусмотрено два особых исполнения. У «оспортивленной» версии Autech более агрессивный обвес, блестящие «штрихи» на решетке и дополнительные диодные полоски ходовых огней. «Внедорожный» вариант X-Tremer X – это оригинальные бамперы, защита днища, специальные 18-дюймовые колеса и черные рейлинги на крыше (у остальных версий серебристые рейлинги). Кстати, из-за собственных обвесов Autech и X-Tremer X длиннее стандартной модели (4675 и 4665 мм).



Nissan X-Trail X-Tremer X и Autech 1 / 5 Nissan X-Trail X-Tremer X и Autech 2 / 5 Nissan X-Trail X-Tremer X и Autech 3 / 5 Nissan X-Trail X-Tremer X и Autech 4 / 5 Nissan X-Trail X-Tremer X и Autech 5 / 5

Салон тоже оформлен почти так же, как у кроссоверов для остальных рынков, главные «фишки» внутри – мультимедиа-система с крупным экраном, возвышающимся над передней панелью, и двухэтажный центральный тоннель. В список оборудования также могут входить (в зависимости от комплектации) виртуальная «приборка», большой проекционный дисплей, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль и комплекс ProPilot (полуавтопилот, работающий, в основном, на магистрали). Кроссовер бывает пяти- или семиместным.



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В Японии новый Nissan X-Trail доступен исключительно в виде гибрида с установкой e-Power второго поколения, причем это дебютный рынок для гибридной модели. Главная особенность ниссановской системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а передние колеса вращает электродвигатель. В состав установки X-Trail вошли бензиновая «турботройка» KR15DDT 1.5 VC-Turbo (144 л.с., 250 Нм) с переменной степенью сжатия и электромотор BM46 мощностью 204 л.с. (330 Нм). Есть и полноприводные версии, с отдельным электродвигателем MM48 на задней оси, который выдает 136 л.с. и 195 Нм. Такой полный привод называется e-4orce: система управляет выходной мощностью и параметрами торможения, дабы обеспечить устойчивость и плавность движения.

Отметим, в Штатах и Китае «традиционный» кроссовер тоже имеет «турботройку» 1.5 VC-Turbo, но она мощнее (204 л.с. и 305 Нм), причем американский Rogue перешел на этот движок лишь в прошлом году. А вот в Австралии модель предложена с модернизированным четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5 (такой изначально был у нового Rogue): мощность увеличена со 171 до 184 л.с., максимальный крутящий момент теперь 245 Нм (было 233 Нм); двигатель сочетается с вариатором X-Tronic.



Старт «живых» продаж Nissan X-Trail нового поколения в Японии намечен на 25 июля, цены уже объявлены: переднеприводный кросс стоит от 23 150 долларов, полноприводный – от 25 200 долларов.

До конца лета новый кроссовер должен появиться и в Европе, там модель тоже будет доступна с гибридной установкой e-Power. Сроки дебюта свежего X-Trail в России прогнозировать бессмысленно по понятным причинам.