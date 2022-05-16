Новый Nissan X-Trail скоро станет глобальным: «турботройка» будет не везде

В новом поколении с заводским индексом T33 этот Ниссан пребывает аж с 2020 года, однако то речь о версии для Северной Америки, где модель зовется Rogue. Непосредственно свежий X-Trail был представлен в апреле 2021-го, и пока такой кросс продают только в Китае. Впрочем, уже скоро Икс-Трейл новой генерации наконец-то станет глобальным: во второй половине года он появится в Европе и Австралии, ждут кроссовер и в родной для марки Японии. Пока же есть подробности об австралийской версии.

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Внешне такой SUV почти полностью повторил китайского брата, разве что слегка подретушировали задний бампер. Австралийское подразделение марки также заявило о том, что новый кросс шире и выше предшественника, но точные размеры еще не привели. Ширина и высота «поднебесного» X-Trail – 1840 и 1730 мм соответственно (+20 и +8 мм, если сравнивать с локальным предшественником). Длина кроссовера для Китая составляет 4681 мм (+6 мм), колесная база – прежние 2706 мм. Габариты уходящего австралийского SUV: 4690/1820/1740 мм, расстояние между осями – 2705 мм. Напомним, в основе свежего кроссовера лежит новая версия платформы CMF-C/D.



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Внутри кросс для Австралии тоже в целом скопировал X-Trail для КНР, не считая, конечно, расположения руля, ну и еще под планшетом мультимедийной системы установили физические кнопки, тогда как у китайской модели они сенсорные. Зато, как и в Китае, в Австралии у дорогих исполнений мультимедиа с дисплеем диагональю 12,3 дюйма (богатым версиям американского Rogue на данный момент положен 9-дюймовый; «в базе» и в Америке, и в Австралии – 8-дюймовый экран). В списке оборудования австралийского топового SUV также значатся виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма, проекционный дисплей (10,8”), камеры кругового обзора, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль и комплекс ProPilot (полуавтопилот, работающий, в основном, на магистрали).



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И все же у кроссовера для Австралии есть одно важное отличие – мотор. Так, в Китае X-Trail после смены поколений перешел на бензиновую «турботройку» 1.5 VC-Turbo (204 л.с. и 300 Нм) с переменной степенью сжатия, и в 2021-м же аналогичный движок достался американскому Rogue (204 л.с. и 305 Нм). Кстати, китайцам такой двигатель пришелся не по нраву: местное подразделение марки даже было вынуждено возродить SUV предыдущего поколения с проверенной атмосферной «четверкой» 2.0 (154 л.с.). Так вот в Австралии новый X-Trail предложат с модернизированным четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5 (такой изначально был у последнего Rogue). Мощность увеличена со 171 до 184 л.с., максимальный крутящий момент теперь 245 Нм (было 233 Нм). Двигатель сочетается с вариатором X-Tronic, привод – передний или полный, есть система выбора режимов движения.



Между тем в Европе и Японии новый X-Trail будет гибридом: кроссовер получит фирменную систему e-Power, ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. Предполагается, что в состав установки такого кросса войдет 1.5 VC-Turbo.



Появление Nissan X-Trail нового поколения на российском рынке теперь под большим вопросом, ведь судьба самой марки в РФ пока не определена.