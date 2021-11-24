Бизнес ×
  • Предыдущий Nissan X-Trail с атмосферником возвращается на подмогу новому трехцилиндровому

Предыдущий Nissan X-Trail с атмосферником возвращается на подмогу новому трехцилиндровому

24.11.2021 106 0 0

Два поколения кроссовера будут одновременно продавать на китайском рынке. Предыдущей модели, как водится, досталась приставка.

 

Nissan X-Trail новой, четвертой по счету, генерации дебютировал в Китае минувшей весной, снаружи и внутри он в целом повторил своего американского брата Nissan Rogue, сменившего поколение годом ранее. Главное отличие в плане техники заключалось в том, что модель для Поднебесной получила бензиновую «турботройку» 1.5 VC-Turbo (204 л.с.) с переменной степенью сжатия, тогда как в Штатах кросс сохранил «атмосферник» 2.5, хотя тот и модернизировали (отдача выросла со 172 до 184 л.с.). Но в 2022 модельном году Rogue тоже перейдет на 1.5 VC-Turbo, а вот в Китае тем временем решили вернуть X-Trail с атмосферным мотором. Правда, речь не о «четвертом» SUV: там вот-вот возобновятся продажи модели предыдущей генерации.

Напомним, новый Икс-Трейл стартовал на китайском рынке в конце июля. Если в 2020-м модель расходилась в среднем по 15 000 – 16 000 экземпляров ежемесячно, то, например, в сентябре нынешнего года, по данным CarSalesBase, продано 3355 экземпляров, результат октября – всего 2942 штуки. К слову, местное подразделение Nissan в своем общем отчете ссылается на пандемию и кризис с поставками комплектующих. Но вот что любопытно: в Китае зачастую продают два поколения модели параллельно (иногда даже три), но предшественник линейку не покидает, а в случае с «третьим» X-Trail, как сообщают «поднебесные» СМИ, это именно «камбэк» — его снимали с продаж.

Nissan X-Trail нового поколения
1 / 3
Nissan X-Trail нового поколения
2 / 3
Nissan X-Trail нового поколения
3 / 3

Как бы то ни было, «третьему» X-Trail присвоена приставка Honor («слава» или «честь»), его производством занимается СП Zhengzhou Nissan (находится под контролем Dongfeng), которое также выпускает пикап Nissan Navara и его клона Dongfeng Rich 6. Сборка нового Икс-Трейла ведется на предприятии Dongfeng Nissan.

Сама компания Zhengzhou Nissan на момент публикации новости поделилась лишь тизером Nissan X-Trail Honor, но местным журналистам уже удалось познакомиться с «новинкой». Так вот в плане дизайна никакой разницы с предыдущим кроссовером нет, не считая надписи Honor на корме. Китайцы пишут, что такой SUV предложат только с «атмосферником» 2.0 мощностью 154 л.с. и вариатором, хотя прежде в линейке еще был двигатель 2.5 (181 л.с.). Привод, скорее всего, лишь передний, ведь версия 4WD была именно у кросса со старшим мотором.

Предыдущий Nissan X-Trail для Китая. Кроссовер с приставкой Honor выглядит так же
1 / 2
Предыдущий Nissan X-Trail для Китая. Кроссовер с приставкой Honor выглядит так же
2 / 2

Цены еще не объявлены. Nissan X-Trail нового поколения с «турботройкой» в Китае сегодня стоит 181 900 – 262 900 юаней, что эквивалентно около 2 132 000 – 3 081 000 рублей по актуальному курсу.

Что же касается сроков появления «четвертого» кроссовера в других странах, то, например, в Европе премьера намечена на середину следующего года. В России такой SUV может появиться еще позже.

Между тем в Китае раньше уже продавали сразу два поколения X-Trail – второе и третье, но предшественника выпускали под суббрендом Dongfeng. Тот кросс назывался Dongfeng Fengdu MX6.

кроссовер Китай авторынок бизнес Nissan Nissan X-Trail

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Допуски, вязкость и температурные пределы: интервью с испытателем моторного масла Пока пробы масла, взятого в ходе серии холодных пусков Volkswagen Crafter при температуре минус 25°С, едут в независимую лабораторию – Международный Испытательный Центр по горюче-смазочны... 43 0 0 24.11.2021
Статьи / Авто с пробегом Range Rover III с пробегом: страдания с алюсилом и такой прекрасный дизель В первой части обзора подержанных Рейндж Роверов мы выявили главную угрозу для сложной электрики: это вода. Традиционно для Land Rover, с гидроизоляцией у машины проблемы, что оказывает гу... 27 0 0 24.11.2021
Статьи / Авто недели Красивая корма и неплохой мотор: стоит ли покупать Chevrolet Malibu за миллион рублей Недавно мы уже размышляли о покупке крупного седана без переплаты за популярность, как это происходит, например, с Toyota Camry. Тогда мы обратили внимание на пятое поколение Ford Mondeo,... 707 4 0 24.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31630 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 16910 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 15698 11 5 12.08.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings