Предыдущий Nissan X-Trail с атмосферником возвращается на подмогу новому трехцилиндровому

Nissan X-Trail новой, четвертой по счету, генерации дебютировал в Китае минувшей весной, снаружи и внутри он в целом повторил своего американского брата Nissan Rogue, сменившего поколение годом ранее. Главное отличие в плане техники заключалось в том, что модель для Поднебесной получила бензиновую «турботройку» 1.5 VC-Turbo (204 л.с.) с переменной степенью сжатия, тогда как в Штатах кросс сохранил «атмосферник» 2.5, хотя тот и модернизировали (отдача выросла со 172 до 184 л.с.). Но в 2022 модельном году Rogue тоже перейдет на 1.5 VC-Turbo, а вот в Китае тем временем решили вернуть X-Trail с атмосферным мотором. Правда, речь не о «четвертом» SUV: там вот-вот возобновятся продажи модели предыдущей генерации.

Напомним, новый Икс-Трейл стартовал на китайском рынке в конце июля. Если в 2020-м модель расходилась в среднем по 15 000 – 16 000 экземпляров ежемесячно, то, например, в сентябре нынешнего года, по данным CarSalesBase, продано 3355 экземпляров, результат октября – всего 2942 штуки. К слову, местное подразделение Nissan в своем общем отчете ссылается на пандемию и кризис с поставками комплектующих. Но вот что любопытно: в Китае зачастую продают два поколения модели параллельно (иногда даже три), но предшественник линейку не покидает, а в случае с «третьим» X-Trail, как сообщают «поднебесные» СМИ, это именно «камбэк» — его снимали с продаж.

Nissan X-Trail нового поколения 1 / 3 Nissan X-Trail нового поколения 2 / 3 Nissan X-Trail нового поколения 3 / 3

Как бы то ни было, «третьему» X-Trail присвоена приставка Honor («слава» или «честь»), его производством занимается СП Zhengzhou Nissan (находится под контролем Dongfeng), которое также выпускает пикап Nissan Navara и его клона Dongfeng Rich 6. Сборка нового Икс-Трейла ведется на предприятии Dongfeng Nissan.



Сама компания Zhengzhou Nissan на момент публикации новости поделилась лишь тизером Nissan X-Trail Honor, но местным журналистам уже удалось познакомиться с «новинкой». Так вот в плане дизайна никакой разницы с предыдущим кроссовером нет, не считая надписи Honor на корме. Китайцы пишут, что такой SUV предложат только с «атмосферником» 2.0 мощностью 154 л.с. и вариатором, хотя прежде в линейке еще был двигатель 2.5 (181 л.с.). Привод, скорее всего, лишь передний, ведь версия 4WD была именно у кросса со старшим мотором.

Предыдущий Nissan X-Trail для Китая. Кроссовер с приставкой Honor выглядит так же 1 / 2 Предыдущий Nissan X-Trail для Китая. Кроссовер с приставкой Honor выглядит так же 2 / 2

Цены еще не объявлены. Nissan X-Trail нового поколения с «турботройкой» в Китае сегодня стоит 181 900 – 262 900 юаней, что эквивалентно около 2 132 000 – 3 081 000 рублей по актуальному курсу.



Что же касается сроков появления «четвертого» кроссовера в других странах, то, например, в Европе премьера намечена на середину следующего года. В России такой SUV может появиться еще позже.

Между тем в Китае раньше уже продавали сразу два поколения X-Trail – второе и третье, но предшественника выпускали под суббрендом Dongfeng. Тот кросс назывался Dongfeng Fengdu MX6.