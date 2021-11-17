Американский «брат» Nissan X-Trail тоже перешёл на «турботройку»

Кроссовер Nissan X-Trail не так давно сменил поколение. Первыми кроссовер новой генерации получили американцы: в Штатах модель продаётся под именем Rogue, автомобиль был представлен летом 2020 года, а его продажи стартовали осенью. «Третий» Rogue в целом пришёлся клиентам по душе: за первые три квартала текущего года дилеры продали 234 647 экземпляров Rogue, что на 40,2% больше, чем годом ранее.



На фото: Nissan Rogue 2022 модельного года

До сих пор новый Nissan Rogue был доступен в Штатах с модернизированным бензиновым 184-сильным «атмосферником» объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент – 245 Нм). Однако в 2022 модельном году модель обзавелась другим двигателем – «турботройкой» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (она может варьироваться от 8:1 до 14:1). Отдача трёхцилиндрового турбомотора под капотом Rogue 2022 модельного года равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 305 Нм.



На самом деле про этот мотор мы уже слышали: минувшим летом с ним начали продавать Nissan X-Trail, предназначенный для китайского рынка. Стоит отметить, что подобная технология на данный момент присутствует у моделей Infiniti и Nissan Altima, правда, у них четырёхцилиндровые 2,0-литровые двигатели.

У Nissan Rogue с новым мотором будут версии как с передним приводом, так и с полным. В пару к «турботройке» предложат бесступенчатый автомат (такая же коробка передач шла в комплекте с предыдущим «атмосферником»). Стоит отметить, что в прайс-листе, сопровождающем пресс-релиз Nissan, версии с предыдущим мотором отсутствуют, судя по всему, компания намерена отправить его в отставку.



Несмотря на тот, что американский кроссовер получит такой же двигатель, каким сейчас оснащается его «брат» из Поднебесной, его производство будет налажено в Штатах. Он выпускается на моторном заводе компании, который располагается в штате Теннесси (с этого конвейера сходят все двигатели для моделей, собираемых в США).



Модель с новым мотором окажется дороже, чем Rogue с «атмосферником». Судя по прайс-листу, стоимость кроссовера 2022 модельного года варьируется в диапазоне от 26 700 до 37 980 долларов (эквивалентно примерно 1,94 млн – 2,76 млн рублей по текущему курсу). На официальном американском сайте бренда по-прежнему указаны цены актуального паркетника: базовая версия стоит 26 050 долларов (1,89 млн рублей), а топовая – не менее 37 230 долларов (2,70 млн рублей). Продажи «свежих» Nissan Rogue в США начнутся ближайшей зимой.



До остальных рынков «брат» Rogue – Nissan X-Trail нового поколения – будет добираться дольше. Так, в Европе «следующий» кроссовер появится летом 2022 года, при этом у «старосветской» версии будет иная «начинка» – её оснастят гибридной установкой e-Power. Вероятно, до России паркетник будет добираться ещё дольше. Напомним, производство «нашего» актуального X-Trail налажено на петербургском заводе компании. Модель, несмотря на «минус», по-прежнему остаётся в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ: за январь-октябрь 2021-го дилеры продали 14 997 единиц (на 10,2% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года).

