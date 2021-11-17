Новинки ×
  • Американский «брат» Nissan X-Trail тоже перешёл на «турботройку»

Американский «брат» Nissan X-Trail тоже перешёл на «турботройку»

17.11.2021 82 0 0

В продаже на рынке США кроссоверы японской марки с новой «начинкой» появятся уже ближайшей зимой. Ценник таких машин окажется выше.

 

Кроссовер Nissan X-Trail не так давно сменил поколение. Первыми кроссовер новой генерации получили американцы: в Штатах модель продаётся под именем Rogue, автомобиль был представлен летом 2020 года, а его продажи стартовали осенью. «Третий» Rogue в целом пришёлся клиентам по душе: за первые три квартала текущего года дилеры продали 234 647 экземпляров Rogue, что на 40,2% больше, чем годом ранее.

На фото: Nissan Rogue 2022 модельного года

До сих пор новый Nissan Rogue был доступен в Штатах с модернизированным бензиновым 184-сильным «атмосферником» объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент – 245 Нм). Однако в 2022 модельном году модель обзавелась другим двигателем – «турботройкой» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (она может варьироваться от 8:1 до 14:1). Отдача трёхцилиндрового турбомотора под капотом Rogue 2022 модельного года равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 305 Нм.

На самом деле про этот мотор мы уже слышали: минувшим летом с ним начали продавать Nissan X-Trail, предназначенный для китайского рынка. Стоит отметить, что подобная технология на данный момент присутствует у моделей Infiniti и Nissan Altima, правда, у них четырёхцилиндровые 2,0-литровые двигатели.

У Nissan Rogue с новым мотором будут версии как с передним приводом, так и с полным. В пару к «турботройке» предложат бесступенчатый автомат (такая же коробка передач шла в комплекте с предыдущим «атмосферником»). Стоит отметить, что в прайс-листе, сопровождающем пресс-релиз Nissan, версии с предыдущим мотором отсутствуют, судя по всему, компания намерена отправить его в отставку.

Несмотря на тот, что американский кроссовер получит такой же двигатель, каким сейчас оснащается его «брат» из Поднебесной, его производство будет налажено в Штатах. Он выпускается на моторном заводе компании, который располагается в штате Теннесси (с этого конвейера сходят все двигатели для моделей, собираемых в США).

Модель с новым мотором окажется дороже, чем Rogue с «атмосферником». Судя по прайс-листу, стоимость кроссовера 2022 модельного года варьируется в диапазоне от 26 700 до 37 980 долларов (эквивалентно примерно 1,94 млн – 2,76 млн рублей по текущему курсу). На официальном американском сайте бренда по-прежнему указаны цены актуального паркетника: базовая версия стоит 26 050 долларов (1,89 млн рублей), а топовая – не менее 37 230 долларов (2,70 млн рублей). Продажи «свежих» Nissan Rogue в США начнутся ближайшей зимой.

До остальных рынков «брат» Rogue – Nissan X-Trail нового поколения – будет добираться дольше. Так, в Европе «следующий» кроссовер появится летом 2022 года, при этом у «старосветской» версии будет иная «начинка» – её оснастят гибридной установкой e-Power. Вероятно, до России паркетник будет добираться ещё дольше. Напомним, производство «нашего» актуального X-Trail налажено на петербургском заводе компании. Модель, несмотря на «минус», по-прежнему остаётся в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ: за январь-октябрь 2021-го дилеры продали 14 997 единиц (на 10,2% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года).

кроссовер США новинки Nissan Nissan X-Trail

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Range Rover III с пробегом: кузов, который сложно варить, и вода – источник всех бед Покупка Рейндж Ровера в возрасте старше 10 лет: казалось бы, что может быть более безумной затеей? Если про надёжность этих машин слагали анекдоты, когда им было по 2-3 года, что же будет се... 399 0 0 17.11.2021
Статьи / Шины и диски 5 причин не покупать шины MICHELIN С каждым годом машин на наших дорогах становится всё больше, а вопросы их исправности и безопасности – все важнее. Особенно остро они звучат зимой – именно в этот период низкая температура и... 7756 0 0 17.11.2021
Статьи / Авто недели Риски дизеля и мощь бензина: стоит ли покупать Land Rover Discovery IV за 2,5 миллиона Выбор крупного рамного внедорожника для большинства обычно прост: если хватает денег, надо брать Land Cruiser 200. Если денег настолько много, что траты на бензин не считаются, можно посмот... 3127 2 1 16.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31332 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 27257 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 16507 9 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings