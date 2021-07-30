Новый Nissan X-Trail с «турботройкой» поступил в продажу: дешевле предшественника

Со сменой поколений Икс-Трейл не только обрёл двигатель с переменной степенью сжатия, как у Infiniti, но еще кардинально преобразился снаружи и внутри, а также разжился новым оборудованием.

В новое поколение кроссовер Nissan перешел еще в 2020-м, но то речь о версии для Северной Америки, которая зовется Rogue. А непосредственно свежий X-Trail дебютировал в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, и лишь в Китае он пока и доступен: продажи стартовали сегодня, 30 июля. Разумеется, для «поднебесного» рынка модель производят локально, за ее выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng и Nissan.

Внешне китайский SUV почти дословно повторил американского брата, разница лишь в деталях – в частности, слегка подретуширован задний бампер. Со сменой поколений модель для КНР стала немного крупнее: длина новинки равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с прежним местным Икс-Трейлом), в ширину кросс прибавил 20 мм (теперь 1840 мм), высота выросла на 8 мм до 1730 мм. А вот колесная база не изменилась – 2706 мм. Заявленный дорожный просвет – 212 мм против 208 мм у предшественника. Напомним, в основе X-Trail/Rogue лежит новая версия «тележки» CMF-C/D.

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Интерьер тоже почти такой же, как у американского SUV, единственное важное отличие – «китайцу» досталась мультимедийная система с дисплеем диагональю 12,3 дюйма и одной шайбой (остальные кнопки – сенсорные; такой планшет идет, начиная со второй по старшинству комплектации), тогда как Rogue положен 9-дюймовый экран с парой «крутилок» и физическими клавишами. Как и прежде, Икс-Трейл доступен с пяти- или семиместным салоном.



Ну а главное различие кроссоверов для США и Китая заключается в технике. Так, если Nissan Rogue сохранил «атмосферник» 2.5 (хотя его модернизировали), то «поднебесный» X-Trail получил бензиновую «турботройку» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (заводской индекс KR15). К слову, подобная технология имеется у моделей Infiniti и Nissan Altima, но у них четырехцилиндровые двигатели. На новом X-Trail мотор выдает 204 л.с. и 300 Нм, степень сжатия может варьироваться от 8:1 до 14:1. Кроссовер предложен только с вариатором, привод – передний или полный, есть система выбора режимов движения.



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Цена SUV новой генерации лежит в диапазоне от 181 900 до 262 900 юаней, что эквивалентно около 2 060 000 – 2 977 000 рублей по текущему курсу. Между тем предыдущий Nissan X-Trail (а он все еще в строю) в некоторых комплектациях стоит дороже: например, базовый прежний кросс с двухлитровым четырехцилиндровым «атмосферником» MR20 (151 л.с., 194 Нм), вариатором и передним приводом там обойдется в 188 800 юаней (2 138 000 рублей), а за топовый, уже с мотором QR25 2.5 (181 л.с., 239 Нм) и полным приводом, нужно выложить 273 300 юаней (3 095 000 рублей).



Впрочем, «промежуточные» версии нового X-Trail все-таки дороже, да и «база» у него не особо богатая. В арсенале самого дешевого свежего кроссовера значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, тканевая обивка кресел, 7-дюймовый дисплей в «приборке» (шкалы – аналоговые) и кондиционер. В следующей комплектации появляются «обычный» круиз-контроль, кожа и панорамный люк в крыше. «Средние» исполнения имеют 18-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, комплекс ProPilot (полуавтопилот, работающий, в основном, на магистрали), системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон. Наконец, топ-версия – это 19-дюймовые колеса, проекционный дисплей (10,8”), виртуальная «приборка» (12,3”), беспроводная зарядка для смартфона и атмосферная подсветка салона.



Что же касается остальных рынков, то точно пока известны сроки появления нового X-Trail лишь в Европе: там кроссовер стартует летом 2022 года, причем у «старосветской» версии будет гибридная установка e-Power (возможно, такая же, как у сменившего поколение Qashqai). Не исключено, что до России такой SUV будет добираться еще дольше.