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Новый Nissan X-Trail готовится к старту продаж в Европе: единый дизайн и гибрид

20.05.2021 283 0 2

На «старосветском» рынке свежий кроссовер предложат с гибридной установкой e-Power, но и другие версии тоже наверняка будут.

 

Вообще, в новом поколении этот Ниссан пребывает с 2020-го, однако то речь о версии для Северной Америки, где модель носит имя Rogue. Непосредственно X-Trail был представлен в апреле текущего года на Шанхайском автосалоне, но лишь в китайской спецификации, евроверсию же тогда показали на единственной фирменной картинке. Теперь же выяснилось, что кроссовер для Европы все еще проходит испытания, благо время есть: в Старом Свете новый SUV стартует летом следующего года. Там кросс будет доступен в виде гибрида e-Power, и именно такое исполнение застукали на европейских дорогах, снимками с нами поделилось испанское издание Motor.es.

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На то, что это гибрид, указывает наклейка на лобовом стекле. Особенность установки e-Power заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. Характеристики гибридного X-Trail пока не раскрыты. Между тем версия с e-Power в Старом Свете также имеется у сменившего поколение паркетника Nissan Qashqai, в состав установки этой модели вошли 157-сильный турбомотор 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (подобная технология есть, например, у моделей Infiniti) и электродвигатель мощностью 190 л.с. Другие версии у Икс-Трейла тоже, скорее всего, будут, но о них данных пока нет. Тот же Кашкай в Европе еще доступен в виде «мягкого» гибрида с бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (140 или 158 л.с.) и 12-вольтовым стартер-генератором.

Что же касается дизайна, то и китайский, и «старосветский» кроссоверы внешне в целом повторили американского брата, разница лишь в деталях: например, у SUV для Поднебесной слегка подретушировали задний бампер. Напомним, в основе модели лежит новая версия платформы CMF-C/D. «Поднебесный» X-Trail со сменой поколений слегка подрос, длина такого автомобиля равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с локальным предшественником), ширина – 1840 мм (+20 мм), высота – 1730 мм (+8 мм), колесная база – прежние 2706 мм. А вот европейский Икс-Трейл, возможно, станет короче (как и Rogue), ведь у нынешнего кросса для Старого Света этот показатель чуть больше, чем у китайского. Габариты евроверсии уходящего поколения: 4690/1820/1710 мм, расстояние между осями – 2705 мм.

Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Салон наверняка такой же, как у машин в Китае и Штатах, при этом мультимедиа-система, вероятно, перешла от американского Rogue – с 9-дюймовым экраном, тогда как у «поднебесного» X-Trail планшет диагональю 12,3 дюйма.

Несмотря на то, что старт продаж намечен лишь на лето 2022-го, премьеру евроверсии, скорее всего, проведут раньше. А вот до России новый Nissan X-Trail, судя по всему, доберется лишь к концу следующего года, если не позже: у нас только-только стартовал кросс 2021 модельного года с комплексом ProPilot, который уже давно имеется у Ниссанов на других рынках.

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