Nissan X-Trail и Qashqai не торопятся менять поколение в РФ, зато наконец с полуавтопилотом

На наш рынок скоро выйдут кроссоверы с системой ProPilot, кроме того, российские модели обзавелись телематикой. Цены пока не объявлены.

Паркетник Nissan Qashqai нового поколения стартует в Европе грядущим летом, свежий X-Trail тоже вот-вот зашагает по миру. Однако россиянам, как и предполагалось, такие SUV придется подождать: местный офис марки объявил сегодня о начале производства на петербургском заводе улучшенных предыдущих кроссов – наши версии наконец-то обзавелись комплексом ProPilot, который уже давно имеется у Ниссанов на других рынках.

Pro-Pilot – это первый уровень системы автономного вождения, то есть адаптивный круиз-контроль, помогающий водителю на автомагистрали. Система выполняет следующие действия: разгон и торможение, поддержание нужной скорости и дистанции до впередиидущего автомобиля, удержание в центре полосы, остановка в пробке и плавный старт после того, как машина впереди начнет движение (кстати, в Nissan отметили, что ProPilot особенно удобен в «долгих» пробках, ведь водителю не нужно будет контролировать старт и стоп). При этом водитель всегда должен держать руки на руле, тогда как в Японии, например, уже можно ездить «без рук». Зато, как утверждается, ProPilot адаптирован к «реальным условиям эксплуатации в разных регионах России»: адаптация началась еще год назад, на тестовых образцах по нашим дорогам проехали свыше 30 000 километров, при испытаниях были учтены трафик, разметка и даже «ментальность водителей».

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Также Qashqai и X-Trail получили в РФ телематическую систему Nissan Connect Services. Через мобильное приложение можно запустить двигатель, блокировать/разблокировать двери, отслеживать местонахождение кроссовера, вызвать помощь, сохранить маршрут и отправить его на головное устройство машины, контролировать запас топлива. Кроме того, Nissan Connect Services позволит установить ограничения для других водителей – например, если будет превышена разрешенная скорость, то владелец получит уведомление.



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Наш актуальный Nissan Qashqai оснащается бензиновыми турбомотором 1.2 (115 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (144 л.с.), оба сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Турбоверсия бывает только переднеприводной, паркетнику с двухлитровым мотором и CVT положен полный привод. Российский Nissan X-Trail доступен с тем же мотором 2.0, плюс бензиновый 2.5 (171 л.с.) и дизель 1.6 (130 л.с.). Первый движок тоже работает в паре с 6МКП или CVT, привод – передний или полный. X-Trail с 2.5 комплектуется вариатором, с дизелем – «механикой», эти две версии – исключительно полноприводные.



Нынешние Nissan Qashqai и X-Trail для России 1 / 4 Нынешние Nissan Qashqai и X-Trail для России 2 / 4 Нынешние Nissan Qashqai и X-Trail для России 3 / 4 Нынешние Nissan Qashqai и X-Trail для России 4 / 4

Цены кроссоверов с ProPilot и Connect Services пока не объявлены. За базовый Qashqai 2021 года выпуска сегодня просят минимум 1 477 000 рублей, самый дешевый X-Trail обойдется в 1 824 000 рублей.

