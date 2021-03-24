Nissan засветил новый X-Trail и подтвердил трёхцилиндровый турбомотор

Глобальный SUV следующей генерации повторил американского брата не только снаружи, но и внутри. Полноценную премьеру могут провести уже в апреле.

Кроссовер Nissan сменил поколение еще в прошлом году, однако пока такая модель доступна только в Северной Америке, где она носит имя Rogue. Ну а именно новый X-Trail, судя по всему, первыми получат китайцы: «их» версию без камуфляжа мы уже видели и на кадрах папарацци, и на снимках минпрома КНР. А теперь СП Dongfeng Nissan опубликовало несколько фирменных фото, хотя машина на них все еще обклеена маскировочной пленкой. Кроме того, новый кросс недавно дали покататься местным СМИ, среди них оказалось и издание Autohome, и мы, наконец, узнали, какой у модели салон. Напомним, прежний китайский Икс-Трейл от глобального в плане дизайна практически не отличается, так что и следующий «мировой» кросс, скорее всего, будет таким же.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Внешне кроссовер повторил американский Rogue, разница лишь в деталях – например, подретуширован задний бампер. При этом если в Штатах кросс со сменой поколений слегка усох, то X-Trail, напротив, стал немного крупнее: длина предназначенной для Китая модели равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1840 мм (+20 мм), высота – 1730 мм (+8 мм). Но колесная база не изменилась – 2706 мм. Напомним, в основе модели лежит новая версия платформы CMF-C/D.



1 / 2 2 / 2

Внутри новый Икс-Трейл тоже оказался копией брата: глобальному SUV достались аналогичные передняя панель, виртуальная «приборка», селектор коробки, рулевое колесо и мультимедийная система с 9-дюймовым «парящим» тачскрином. Китайцы пишут, что в списке оборудования кроссовера также значатся большой проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и подогрев задних сидений.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В Dongfeng Nissan подтвердили, что в Поднебесной X-Trail нового поколения будет оснащаться бензиновым трехцилиндровым турбомотором 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (подобная технология есть, например, у моделей Infiniti и китайской Altima, но у них четырехцилиндровые двигатели). Мотор выдает 204 л.с. и 300 Нм, степень сжатия может варьироваться от 8:1 до 14:1. Китайскому Икс-Трейлу положен вариатор, привод – передний или полный. В Штатах у нового Rogue другой двигатель – 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском, он тоже сочетается с вариатором.

Новый Nissan Rogue для США 1 / 3 Новый Nissan Rogue для США 2 / 3 Новый Nissan Rogue для США 3 / 3

«Поднебесные» профильные медиа ждут официальную премьеру в апреле: якобы X-Trail нового поколения представят на Шанхайском автосалоне. Следом подтянутся версии для других стран, но в России такой SUV в текущем году вряд ли появится. А еще у нашей модели, скорее всего, атмосферный мотор, как у Nissan Rogue.

