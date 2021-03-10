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Сменивший поколение Nissan X-Trail: новые фото и подробности

10.03.2021 1304 0 0

Одними из первых новый Икс-Трейл получат китайцы, им модель предложат с полуторалитровым турбомотором с переменной степенью сжатия. Премьеру SUV может справить уже в следующем месяце.

 

Вообще кроссовер Nissan нового поколения дебютировал еще в прошлом году, однако пока такая модель доступна только в Северной Америке, где она носит имя Rogue. Несколько дней назад в Китае сфотографировали уже именно «четвертый» X-Trail, производства местного СП Dongfeng и Nissan. А теперь появились свежие снимки: их внесли в базу минпрома КНР, кроме того, стали известны основные характеристики. Напомним, предыдущая китайская модель от глобальной в плане дизайна почти ничем не отличается, так что и следующий «мировой» X-Trail, скорее всего, будет таким же.

Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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В основе кроссовера лежит новая версия платформы CMF-C/D. Американский Rouge после смены поколений слегка усох, а вот Икс-Трейл, напротив, стал немного крупнее: длина предназначенного для КНР кросса равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1840 мм (+20 мм), высота – 1730 мм (+8 мм). Колесная база – прежние 2706 мм. Ну и для сравнения, размеры российского актуального SUV: 4640/1820/1710 мм, расстояние между осями – 2705 мм.

Новый Nissan X-Trail для Китая

Внешне новый Nissan X-Trail повторил американского брата, разница лишь в деталях. В частности, спереди появились крепления для номерного знака, подретушированы задний бампер и фонари, а на багажной двери вместо Rogue красуется надпись X-Trail. Как и в США, модель предложат с двухцветной окраской и панорамной крышей. Салон Икс-Трейла еще не засвечен, но и он, вероятно, такой же, как у Rogue. В списке оборудования последнего значатся виртуальная «приборка», мультимедиа-система с «парящим» планшетом, проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Safety Shield 360 – все это добро наверняка будет и у глобального кроссовера.

Новый Nissan X-Trail для Китая

Китайцам Nissan X-Trail предложат с новым бензиновым турбомотором 1.5 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (в документах минпрома обозначен как KR15), он выдает 204 л.с. и 300 Нм. Некоторые местные СМИ пишут, что это трехцилиндровый движок, хотя сертификационный орган количество цилиндров не указывает. Кроссовер будет доступен с полным приводом. В Штатах у нового Rogue другой мотор — 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском, он работает в паре с вариатором.

Новый Nissan Rogue для США
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Новый Nissan Rogue для США
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Новый Nissan Rogue для США
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Новый Nissan Rogue для США
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В Поднебесной кроссовер нового поколения могут представить в рамках Шанхайского автосалона, который откроется уже в апреле. До конца текущего года, вероятно, рассекретят и версии для остальных стран. Но в России новый X-Trail в 2021-м вряд ли появится, да и моторная гамма у нашего кросса, скорее всего, будет своя. К слову, предыдущий SUV до РФ тоже добрался с опозданием.

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