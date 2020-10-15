Пусть на землю рухнет астероид, пусть бушует пандемия, пусть модельный ряд из-за экономического кризиса съежится, как шагреневая кожа, – марка Nissan все равно отправит журналистов в небольшое путешествие под названием «Городские легенды», где и познакомит их с последними обновлениями своих кроссоверов.

Знакомиться нам предстояло с обновлениями, которые получили две самые продаваемые модели бренда, Qashqai и X-Trail. За 9 месяцев этого злополучного года они разошлись общим тиражом в 30 439 единиц, заняв в общем рыночном рейтинге 17-е и 20-е место. Ну а если говорить исключительно о сегменте кроссоверов, то 7-е и 9-е.

Nissan X-Trial 1 / 9 Nissan X-Trial 2 / 9 Nissan X-Trial 3 / 9 Nissan X-Trial 4 / 9 Nissan X-Trial 5 / 9 Nissan X-Trial 6 / 9 Nissan X-Trial 7 / 9 Nissan X-Trial 8 / 9 Nissan X-Trial 9 / 9

Сборка нынешнего поколения обеих моделей на заводе в Санкт-Петербурге началась почти одновременно, в 2014-2015 годах, и почти одновременно, в 2017-м, они претерпели рестайлинг. Ну а поскольку и Qashqai (заводской код J11), и X-Trail (заводской код T32) построены на одной и той же платформе CMF-CD, имеют сходное оснащение, одинаковую стилистику внешнего оформления и потребительские качества, то и выбор между этими двумя моделями оказывается делом совсем не простым. В прошлом году мы уже уделили этому вопросу самое пристальное внимание, изучив его в ходе аналогичного пробега по дорогам Литвы. Но вот прошел год… Может быть, что-то изменилось?

Nissan Qashqai 1 / 11 Nissan Qashqai 2 / 11 Nissan Qashqai 3 / 11 Nissan Qashqai 4 / 11 Nissan Qashqai 5 / 11 Nissan Qashqai 6 / 11 Nissan Qashqai 7 / 11 Nissan Qashqai 8 / 11 Nissan Qashqai 9 / 11 Nissan Qashqai 10 / 11 Nissan Qashqai 11 / 11

Про головное устройство

Нет, с технической точки зрения, то есть в плане моторов, трансмиссии, подвески, оснащения салонов и Qashqai, и X-Trail остались прежними. Ну да, появился вариант салона с комбинированными сидениями, обтянутыми бежевой алькантарой. Симпатично, многим понравится… Но главные усилия инженеров российского конструкторского центра Nissan, как оказалось, были направлены на совершенствование головных устройств. Теперь покупатель может выбрать четыре варианта: базовая аудиосистема, Nissan Connect 2, Nissan Connect Navi и Yandex.Auto. Базовой аудиосистемой оснащаются самые бюджетные комплектации XE и XE+. Впрочем, даже эта система имеет вполне пристойный набор функций: она способна воспроизводить музыку с CD-дисков, с флеш-карт через разъем USB или с внешних устройств через AUX-разъем.

Головное устройство Nissan X-Trial 1 / 4 Головное устройство Nissan X-Trial 2 / 4 Головное устройство Nissan X-Trial 3 / 4 Головное устройство Nissan X-Trial 4 / 4

Следующий шаг вперед – устройство Nissan Connect с 7-дюймовым дисплеем, которым оснащаются комплектации SE и LE (в случае X-Trail) и SE+ (в случае Qashqai). Система передает изображение с камеры заднего вида, воспроизводит музыку с флеш-карт, но собственной оффлайн-навигации не имеет. Зато вам предлагается целых три варианта проекции экрана смартфона на дисплей вашего автомобиля, причем интеграция возможна не только через ставшие привычными пакеты Android Auto или Apple CarPlay, но и при помощи Яндекс.Авто! А вот это уже большой плюс, потому что как ни ругай Яндекс-навигатор за разнообразные косяки и глюки, программы, лучше него справляющейся с задачей маршрутизации в условиях российских мегаполисов, просто нет.

Головное устройство Nissan X-Trial



Впрочем, у всех интеграционных систем есть свои минусы. Прежде всего, вам обязательно нужно обеспечить двойное подключение смартфона – и по каналу Bluetooth, и через кабель USB, а до того вам нужно найти в меню смартфона «режим разработчика» и разрешить отладку через USB. Кроме того, само подключение и загрузка происходят не слишком быстро… Так что если вы хотите, чтобы навигационная карта появлялась на экране сразу после того, как вы включили зажигание, вам придется раскошелиться на автомобиль с системой Nissan Connect Navi, которой оснащаются комплектации SE TOP и LE TOP. Что приятно – эта система имеет предустановленную навигацию Tom Tom с возможностью онлайн-обновления карт и загрузки карт других стран помимо России.

Головное устройство Nissan Qashqai 1 / 3 Головное устройство Nissan Qashqai 2 / 3 Головное устройство Nissan Qashqai 3 / 3

Дополнительным бонусом будет возможность дистанционного запуска двигателя. Для этого на брелоке есть дополнительная кнопка, но, чтобы запустить мотор, нужно сначала нажать на кнопку закрывания замков, а уже потом – на кнопку запуска.

Но если вы не хотите возиться с подключением смартфона каждый раз, когда садитесь в свою машину, а из всех навигационных систем вы все-таки предпочитаете «Яндекс», то есть решение и для вас. Это головное устройство со встроенным на аппаратном уровне пакетом Yandex.Auto. Для этой версии есть отдельные комплектации, SE Yandex и LE Yandex.

Головное устройство Nissan Qashqai

Что же тут нового, спросит въедливый читатель, в прошлом году вы про такие варианты уже писали… Да, писали. Но само устройство – изрядно переработано, и что важно, теперь оно поддерживает систему кругового обзора и изображение с камеры заднего вида с динамической разметкой. Между прочем, по «железу» это совсем другое устройство, нежели то, что ставится на автомобили каршеринга «Яндекс. Драйв». Это чувствуется сразу – и загрузка идет веселей, и на команды система реагирует без задержек.

К этим достоинствам добавим возможность обновления карт и ПО «по воздуху», через встроенный 4G/LTE-модем с предоплаченным на год трафиком, да и возможность пообщаться с барышней по имени «Алиса» тоже присутствует…

Про плавность хода и управление тягой

Нужно сказать, что достопримечательности для ознакомления нам были предложены не самые избитые. Например, «Дом с привидениями» – построенное в конце XIX здание, в котором никто и никогда не мог прожить дольше нескольких лет по самым разным причинам. Здание считается памятником архитектуры и сейчас неспешно реставрируется. Наверное, работам привидения мешают… Или еще один памятник архитектуры – дом, в котором жил главный масон Российской империи. Ну или «Немецкий мост». Это сооружение действительно спроектировали немецкие инженеры в 1909 году. По мосту проходила «туапсинка» – железная дорога, соединявшая Ставрополь с Туапсе. Сейчас этой дороги больше нет, а вот мост, полностью построенный из местного камня-ракушечника, прекрасно сохранился. У дореволюционных пассажиров «туапсинки» была традиция: проезжая по мосту, бросать вниз, в речку Мамайку монетки и прочие ценности – на счастье. И вот в наши дни места у подножия опор нет-нет да и навестят любители старины с металлоискателем. Что удивительно, до сих пор что-то находят…

Дорога к мосту и обратно дала нам возможность проверить возможности на легком бездорожье, точнее, на грунтовых дорожках. Дорожки эти, естественно, были в кавказском стиле: жесткие сухие, со множеством ям и разнокалиберных каменюк. Ну что могу сказать? Проблем у меня не возникло, хотя подвеска, исправно глотающая мелкие неровности и пологие волны, очень не любит коротких «злых» препятствий, заставляющих снижать скорость до минимальной. Стоит переборщить со скоростью – стук, бряк… Хорошо еще, что автомобиль был обут в шины с достаточно полным профилем. Коллеги, которым достались Qashqai на 19-дюймовых дисках, отмечали изрядную тряску. Кстати, то же самое явление наблюдалось и при проезде через «лежачих полицейских», которых в населенных пунктах Ставрополья и Северного Кавказа не просто много, а очень много. Оно и понятно, если принять во внимание темперамент местных водителей…

Пару раз я пожалел, что Qashqai – истый горожанин, и его создатели решили обойтись без системы помощи при спуске с горы. Постоянно держать ногу на длинных и крутых спусках не слишком-то удобно, при том что камней и ям на спусках хватало и рулем нужно было работать весьма активно.

Nissan Qashqai

А вот управление тягой 144-сильного двигателя MR20DE и согласованность его работы с вариатором Jatco JF011E заслуживает только одобрения. Ну а вечером мне очень понравился головной свет, особенно на вьющемся вверх по склону горы грейдере, который вел к Зеленчукской радиообсерватории: лучи светодиодных фар исправно отклонялись и «заглядывали» за повороты. К обсерватории мы подъехали уже в темноте. Полюбовались, как плавно вращается тридцатиметровая антенна прецизионного радиотелескопа РТФ32. А вот ученых, улавливающих сигналы, которые посылает нам вселенная, мы не видели. Карантин, коронавирус… Неплохо работала и система автоматического переключения ближнего и дальнего света. Иногда, правда, электроника могла принять какой-нибудь фонарь за свет встречных машин, которых на самом деле не было, и переключиться на ближний, но, согласитесь, это лучше, чем случайно ослепить движущегося навстречу водителя.

Nissan Qashqai

Ещё немного кавказских приключений

Переночевали мы на горнолыжном курорте Архыз. Там сейчас межсезонье – сезон горного туризма уже закончился, лыжный – еще не начался… Но подъемники уже работают. Утром полюбовались на рассвет, пересели на Nissan X-Trail c 2.5-литровым QR25DE в комплектации LE с головной медиасистемой Nissan Connect, на которую были предустановлены пакеты интеграции со смартфоном, включая Yandex.Auto. И вот тут я сразу прочувствовал разницу…. Вроде бы экраны головного устройства выглядят одинаково, и тут, и там знакомая картинка «Яндекс.Навигатора». Но, на самом деле, разница огромная.

Во-первых, загрузка пакета и подключение телефона занимает весьма существенное время. Во-вторых, USB-кабель, по которому осуществляется подключение, должен быть новым качественным и, желательно, оригинальным. Но даже с «правильным» аксессуаром телефон периодически может «отваливаться» без каких-либо видимых причин, и его приходится переподключать. Ладно, у меня на правом сидении был напарник, который этим и занимался. А если вы за рулем один? Придется искать место и останавливаться – заниматься подключением на ходу, мягко говоря, небезопасно. В-третьих, телефон нужно расположить так, чтобы случайно его не заблокировать. Заблокировал – все, система отвалилась, требуется переподключение. Ну а если вы едете в неизвестной вам местности и все происходит незадолго до поворота, который никак нельзя пропустить? А по пути нам встретилось немало интересного.

Nissan X-Trial

Nissan X-Trial

Например, мемориал защитникам кавказских перевалов – Клухорского, Марухского, Санчарского… Расположен он прямо на 195-й трассе, недалеко от Карачаевска. Справа от дороги взбегают от дороги на горный склон, к вечному огню, бетонные надолбы, символизирующие стойкость бойцов Красной армии, слева расположено здание музея, оформленное в виде бетонного оголовка ДОТа. «Там, где днем и ночью крутят шквалы, где вершины грозные в снегу, мы закрыли грудью перевалы и ни пяди не дали врагу...». В свое время эту песню, написанную на мотив модного танго «Пусть дни проходят» композитора Бориса Терентьева, знали все, кто занимался спортивным туризмом. Но главным открытием пресс-тура для меня стал вознесшийся над селом имени Косты Хетагурова древний Шоанинский храм. Название свое храм получил от горы Шоана, что в переводе с карачаевского означает «священная». Удивительное место!

Во-первых, поражает его красота. Все, кому доводилось бывать в Греции и видеть монастырский комплекс Метеоры, в голос утверждают, что Шоанинский храм выглядит ничуть не хуже. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь христианство пришло на землю Алании в VII веке из Византии, и именно византийские миссионеры выбрали гору Шоана как место для строительства большого храма.

Ведь когда-то здесь кипела жизнь, место находилось на пересечении караванных троп, и в долине реки Кубань по обоим берегам располагались многочисленные и многолюдные поселения, а скальные породы обеспечивали надёжность фундамента. Внутри здания во время реставрационных работ была найдена надпись «Освящен, обновлен храм Пресвятой Богородицы в царствование Никифора, императора и кесаря, и Давида эксусиократора Алании, и Марии эксусиократиссы, 2 апреля, в день святой Антипасхи, рукою Феодора, освященного митрополита Алании, в 6473 г. от сотворения мира. Написано рукой… апокрисиария Патрикия». Таким образом, стала известна точная дата освящения храма – 2 апреля 965 г. Можно еще долго рассказывать об истории храма, Аланской автокефальной епархии, ее сложных отношениях с Хазарским каганатом, аланскими царями, мусульманским миром, но нас ждала трасса А-157 и перевал Гумбаши..

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Гумбаши – это самый высокий из перевалов России, через который проложена асфальтированная дорога. А еще перевал очень красив, недаром на нем есть несколько смотровых площадок, откуда, если погода позволяет, открывается вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. Но и сама трасса не хуже! Причудливые скалы и отвесные стены каменных обрывов, нависающие над пожелтевшей травой альпийских лугов и зеленью горного леса, заставляют то и дело оторвать взгляд от полотна дороги. Но надолго отвлекаться от процесса управления автомобилем не стоит – горный серпантин ошибок не прощает. Трасса – настоящий подарок активному водителю и прекрасный полигон для проверки возможностей автомобиля.

Nissan X-Trial

В данном случае X-Trail оставил вполне благоприятное впечатление: да, в плане управляемости автомобиль звезд с неба не хватает, крены в поворотах все-таки великоваты, но и назвать его полной размазней – значит погрешить против истины. Если вовремя притормаживать перед входом в поворот, то все получается очень неплохо: торможение загружает передние колеса, автомобиль охотно «принимает маневр», несколько искусственная загрузка руля дает возможность четко намечать траекторию. Ну а в апексе можно добавить газа и завершить поворот в активном разгоне. При этом мне снова очень понравилось то, как согласованно работают двигатель и бесступенчатая трансмиссия. Даже ни разу не захотелось воспользоваться ручным переключением фиксированных диапазонов.

Что в итоге?

Какой из кроссоверов я купил бы для себя – вопрос непростой. У Qashqai больше багажник, но меньше пространства на задних сидениях, X-Trail отличается несколько лучшей шумоизоляцией, просторным вторым рядом и несколько более плавным ходом. В итоге первый больше подойдет молодым семьям с маленькими детьми, а вот если вам предстоит постоянно возить престарелых родителей, то стоит раскошелиться на несколько более дорогой X-Trail.

Что же касается выбора головного устройства, то еще год назад я однозначно отдавал предпочтение Nissan Connect. На сегодня ситуация изменилась, и если вы готовы платить за возможность получить уверенную работу «Яндекс-навигатора» 1 846 000-2 008 000 рублей (в случае Qashqai) или 2 006 000 -2 310 000 рублей (в случае X-Trail), то оптимальным решением явно являются версии с головным устройством Yandex.Auto. Конечно, покупка автомобиля со встроенной навигацией Tom Tom позволяет сэкономить, но совсем немного. Ну а в остальных случаях стоит запастись кронштейном для смартфона и использовать его как навигатор. Оно как-то надежней…