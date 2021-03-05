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  • Новый Nissan X-Trail застукали без камуфляжа: облик, как у американского брата, и другой мотор

Новый Nissan X-Trail застукали без камуфляжа: облик, как у американского брата, и другой мотор

05.03.2021 824 0 0

Судя по шильдику на корме пойманной машины, модели достался турбодвигатель с переменной степенью сжатия. Не исключено, что премьеру новинка справит уже этой весной.

 

Кроссовер Nissan нового поколения пока продают только в Северной Америке, там модель зовется Rogue (она же на заглавном фото). А теперь застукан именно «четвертый» X-Trail, причем без лоскутка маскировки. Снимки были сделаны в Китае, их сначала разместили в местной соцсети Weibo, но на момент публикации новости автор заменил «спайшоты» на фирменную картинку американского Rogue. Впрочем, «поднебесные» СМИ, среди которых и издание Autohome, успели растиражировать фотографии. Предыдущий китайский X-Trail от глобального почти ничем не отличается, так что и новый «мировой» SUV, скорее всего, будет таким же.

Новый Nissan X-Trail для Китая

Внешне Икс-Трейл повторил американского брата, разница лишь в деталях. Так, спереди появились крепления для номерного знака, слегка подретушированы задний бампер и фонари, плюс на багажной двери вместо Rogue красуется надпись X-Trail. Как и в Штатах, кроссовер предложат с двухцветной окраской кузова.

Салон тоже, скорее всего, такой же, как у «американца», ну разве что в Китае кроссоверу мог достаться более крупный «парящий» тачскрин мультимедийной системы. В арсенале Rogue еще значатся виртуальная «приборка», проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Safety Shield 360 – все это добро, скорее всего, будет и у Икс-Трейла.

Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Напомним, в основе свежего SUV лежит новая версия платформы CMF-C/D. Американский Nissan Rogue со сменой поколений стал немного короче (длина — 4648 вместо 4686 мм) и ниже (высота — 1689 против 1727 мм), но ширина (1839 мм) и колесная база (2705 мм) не изменились. Для сравнения, размеры актуального российского Nissan X-Trail: 4640/1820/1710 мм, расстояние между осями – те же 2705 мм (китайский предыдущий кроссовер чуть длиннее и выше нашего).

На корме «поднебесного» варианта виднеется шильдик VC-Turbo, то есть кроссовер получил турбомотор с изменяемой степенью сжатия, как у моделей Infiniti. Некоторые местные СМИ прочат новинке двигатель объемом 1,5 литра, другие пишут о двухлитровом моторе. Американский Nissan Rogue оснащается 184-сильным «атмосферником» 2.5 с непосредственным впрыском, который работает в паре с вариатором, привод – передний или полный.

Новый Nissan Rogue для США
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Новый Nissan Rogue для США
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Новый Nissan Rogue для США
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Сам Nissan премьеру нового X-Trail пока не анонсировал. Между тем в апреле откроется Шанхайский автосалон – вполне возможно, что там и представят локальный кроссовер. До конца текущего года должны раскрыть кросс для других стран. А вот в России Nissan X-Trail нового поколения в 2021-м вряд ли появится. К слову, предыдущий SUV до нас тоже добрался с опозданием.

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