Не заморачивались: представлен Nissan Rogue PHEV, он же чуть переделанный Mitsubishi Outlander

Кроссовер Nissan Rogue PHEV американцам был обещан уже давно. В прошлом году появлялась информация о том, что компания оснастит собственную модель гибридной силовой установкой от родственного Mitsubishi Outlander. Однако весной текущего года новую версию Rogue засветили вместе с другими новинками марки, и стало понятно, что заморачиваться находящийся в глубоком кризисе Nissan не будет: на тизерах продемонстрировали тот же Outlander, только с чуть иначе оформленным передком и другой эмблемой. Теперь подзаряжаемый гибрид полностью рассекречен. Также напомним, что оригинальный Nissan Rogue за пределами Северной Америки представлен как Nissan X-Trail. Впрочем, о появлении клона Outlander PHEV в других странах ниссановцы пока не заявляли.

Над радиаторной решеткой кроссовера Rogue PHEV красуется другая вставка, ее оформили в актуальном стиле Nissan. Сверху идет единая хромированная полоска, а по бокам – блестящие же «штрихи». Еще паркетник лишен фирменного для Mitsubishi «икса»: обрамляющие решетку элементы сделаны глянцево-черными и в цвет кузова. А задние фонари Nissan Rogue PHEV объединены между собой черной же плашкой, на которой есть надпись с названием марки.

Внутри же гибрид полностью повторил актуальный Mitsubishi Outlander PHEV для США, не считая эмблемы на руле. Оставили даже обивку с ромбовидной прострочкой. В Штатах, отметим, пока продают дореформенный гибридный Mitsubishi, хотя «традиционный» американский Outlander уже модернизировали. Итого, Nissan Rogue PHEV имеет старые 9-дюймовый экран мультимедиа-системы и центральный тоннель, тогда как для донорского Outlander только с ДВС предусмотрен планшет на 12,3 дюйма, плюс у него перекомпонованный тоннель.

Всего у ниссановского гибрида две комплектации – SL и Platinum. В базе есть: упомянутая мультимедиа, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый паркетник – это панорамный люк, подогрев руля и кресел второго ряда, трехзонный «климат» и аудиосистема Bose с 9 динамиками.

Техника перешла с нынешнего Mitsubishi Outlander PHEV для США. Оба кроссовера по умолчанию полноприводные. Силовая установка включает работающий по циклу Аткинсона бензиновый атмосферник 2.4, два электродвигателя и батарею емкостью 20 кВт*ч, суммарная отдача – 251 л.с. и 450 Нм (в других странах гибридный Outlander после рестайлинга стал мощнее и обрел более емкую батарею). Только на электротяге Rogue PHEV проедет 38 миль по циклу EPA (примерно 61 км).

Публичную премьеру Nissan Rogue PHEV проведут на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется позже на этой неделе. В продажу подзаряжаемый гибрид поступит в начале следующего года, цены пока не объявлены. Донорский Mitsubishi Outlander PHEV в США без учета доставки и налогов сегодня стоит от 40 445 долларов (около 3,3 млн рублей по текущему курсу).

Между тем в 2026 году Nissan представит кроссовер Rogue/X-Trail нового поколения, уже собственной разработки. И у него будет сразу две гибридные версии – PHEV и с фирменной системой e-Power (ДВС работает только в режиме генератора).