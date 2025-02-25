Обновлённый Mitsubishi Outlander для США полностью рассекречен

В США кроссовер Outlander (компактный по местным меркам) является флагманом и одновременно бестселлером модельного ряда Mitsubishi: в прошлом году его продажи здесь составили 45 253 шт., что на 6,5% больше продаж в 2023 году. Plug-in гибридный Mitsubishi Outlander PHEV считается в США отдельной моделью, он в прошлом году разошёлся тиражом 6975 шт. (+4,4%), обновление его пока не затронуло, хотя в Европе и Японии такой кроссовер пережил рестайлинг ещё в прошлом году.

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Все Аутлендеры сегодня производит только японский завод Mitsubishi в городе Окадзаки, внешне версии для разных рынков практически ничем друг от друга не отличаются, а вот по части салона «американский» Outlander стоит немного особняком. Признаки обновлённого Аутлендера снаружи — это гладкая верхняя панель между фарами вместо прежней сетчатой, новая светодиодная начинка фонарей и верхних секций фар, более угловатый задний бампер, более рельефная нижняя накладка переднего бампера, новый дизайн колёсных дисков (18 либо 20 дюймов) и новый цвет кузова Moonstone Gray Metallic.

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Салон кроссовера получил более крупный мультимедийный экран (12,3 дюйма вместо 9 дюймов) и перекомпонованный центральный тоннель между передними креслами: жизненно важные для американцев подстаканники сместились вперёд, чтобы ими было удобнее пользоваться, а подлокотник между передними креслами стал длиннее и шире. Для передних кресел теперь доступна вентиляция. Штатную аудиосистему теперь поставляет Yamaha, а не Bose, в базовой комплектации — 8 динамиков, в версиях подороже — 12 динамиков. Улучшены отделочные материалы, в том числе кожаная обивка сидений и дверных карт. Шумоизоляция салона комплексно доработана, уровень шума снизился на 6 дБ.

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Под капотом перемен нет: все версии Аутлендера для США, за исключением гибридного PHEV, оснащаются безальтернативным 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (184 л.с., 245 Нм) в паре вариатором, привод — передний либо полный. Ходовая часть кроссовера для североамериканского рынка перенастроена ради улучшения плавности хода и увеличения точности управления: изменены характеристики усилителя руля, пружин, амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Обновки привели к повышению цен на все комплектации Аутлендера более чем на тысячу долларов: например, если раньше Outlander в базовой комплектации SE стоил 28 395 долларов без учёта доставки, то теперь — 29 645 долларов, а цена на кроссовер в топовой комплектации Platinum Edition увеличилась с 40 845 долларов до 43 145 долларов. Тем не менее Outlander остаётся одним из самых доступных в США кроссоверов с трёхрядным салоном: семь мест есть уже в «базе», хотя галёрка откровенно тесная и предназначена исключительно для детей.