Honda подсчитала убытки от электромобилей и решила пересмотреть свою стратегию

Как и многие другие глобальные компании, Honda разработала стратегию дальнейшего развития с учётом упора на электромобили. Так, ещё в начале 2024 года японская марка анонсировала разработку нового поколения электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series). В 2025-м производитель показал прототипы двух первых моделей готовящегося семейства, из роли исполнили среднеразмерный кроссовер Honda 0 SUV и крупный однообъёмник Honda 0 Saloon, который представляет собой своеобразную смесь суперкара, минивэна и шутинг-брейка.

Прототип Honda 0 Saloon 1 / 3 Прототип Honda 0 Saloon 2 / 3 Прототип Honda 0 Saloon 3 / 3

Ожидалось, что производство серийных «электричек» на базе этих прототипов начнётся в 2026 году на заводе Honda EV Hub, расположенном в штате Огайо (США). В целом в «зелёное» семейство, согласно планам Honda, должны были войти семь моделей: помимо Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon компания анонсировала кроссовер начального уровня, большой трёхрядный SUV, компактный кроссовер, маленький паркетник и компактный седан. Предполагалось, что все они встанут на конвейер до 2030 года включительно.

Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α 1 / 3 Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α 2 / 3 Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α 3 / 3

Напомним, прототип кроссовера начального уровня уже тоже был представлен: Honda 0 α дебютировал на автосалоне в Токио осенью 2025 года. Главными рынками для этой новинки должны стать Индия и Япония, а вот до США эта модель, согласно плану, не доберётся. Изначально предполагалось, что производство «электропаркетника» начнётся в 2026-м, однако позже в компании заявили о переносе старта выпуска на 2027 год.

Теперь компания, судя по всему, собирается пересмотреть всю свою нынешнюю стратегию. Как сообщает Automotive News, Honda уже четвёртый квартал подряд терпит операционные убытки из-за электромобилей. Как подсчитали компании, сумма составила 267,1 млрд иен (эквивалентно примерно 1,71 млрд долларов или 134,7 млрд рублей по текущему курсу).

Комментируя эти финансовые результаты, исполнительный вице-президент Honda Нория Кайхара признал, что компании необходимо «провести фундаментальный пересмотр стратегии, чтобы восстановить конкурентоспособность».

Прототип Honda 0 SUV 1 / 3 Прототип Honda 0 SUV 2 / 3 Прототип Honda 0 SUV 3 / 3

Стоит отметить, что для Хонды совместный проект с General Motors себя не оправдал: от совместного массового выпуска электромобилей стороны отказались ещё в 2023 году, но тогда это не затронуло уже выпущенные модели. Однако осенью 2025 года появилась информация о том, что Acura отправляет в отставку кроссовер ZDX. Хотя его ближайшего родственника – паркетник Honda Prologue на той же платформе Ultium от GM – было решено оставить в строю. Отметим, результаты его продаж не такие высокие, как рассчитывали в компании: за 2025 год кроссовер разошёлся тиражом примерно 39,2 тыс. экземпляров, из них на последний квартал пришлось всего 2,6 тыс. единиц.

На фото: Honda Prologue

В Honda в 2024 году заявляли, что планируют продавать до двух миллионов электромобилей в год к 2030-му. Однако спрос на «зелёные» машины оказался не таким интенсивным как рассчитывали производители. Известно, что после пересмотра нынешней стратегии производитель представит обновлённый план по выводу на мировой рынок новинок брендов. Пока что в компании отметили лишь, что полностью электрический спортивный кроссовер Acura RSX и серийный Honda 0 SUV по-прежнему готовятся к дебюту в конце 2026 года.