Бизнес ×
  • Honda подсчитала убытки от электромобилей и решила пересмотреть свою стратегию

Honda подсчитала убытки от электромобилей и решила пересмотреть свою стратегию

Опубликовано 12.02.2026 111 0 0
Honda подсчитала убытки от электромобилей и решила пересмотреть свою стратегию

Согласно подсчётам японского производителя, за последние четыре квартала операционные убытки составили около 1,71 млрд долларов.

Как и многие другие глобальные компании, Honda разработала стратегию дальнейшего развития с учётом упора на электромобили. Так, ещё в начале 2024 года японская марка анонсировала разработку нового поколения электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series). В 2025-м производитель показал прототипы двух первых моделей готовящегося семейства, из роли исполнили среднеразмерный кроссовер Honda 0 SUV и крупный однообъёмник Honda 0 Saloon, который представляет собой своеобразную смесь суперкара, минивэна и шутинг-брейка.

Прототип Honda 0 Saloon
Прототип Honda 0 Saloon
1 / 3
Прототип Honda 0 Saloon
Прототип Honda 0 Saloon
2 / 3
Прототип Honda 0 Saloon
Прототип Honda 0 Saloon
3 / 3

Ожидалось, что производство серийных «электричек» на базе этих прототипов начнётся в 2026 году на заводе Honda EV Hub, расположенном в штате Огайо (США). В целом в «зелёное» семейство, согласно планам Honda, должны были войти семь моделей: помимо Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon компания анонсировала кроссовер начального уровня, большой трёхрядный SUV, компактный кроссовер, маленький паркетник и компактный седан. Предполагалось, что все они встанут на конвейер до 2030 года включительно.

Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α
Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α
1 / 3
Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α
Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α
2 / 3
Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α
Прототип кроссовера начального уровня Honda 0 α
3 / 3

Напомним, прототип кроссовера начального уровня уже тоже был представлен: Honda 0 α дебютировал на автосалоне в Токио осенью 2025 года. Главными рынками для этой новинки должны стать Индия и Япония, а вот до США эта модель, согласно плану, не доберётся. Изначально предполагалось, что производство «электропаркетника» начнётся в 2026-м, однако позже в компании заявили о переносе старта выпуска на 2027 год.

Теперь компания, судя по всему, собирается пересмотреть всю свою нынешнюю стратегию. Как сообщает Automotive News, Honda уже четвёртый квартал подряд терпит операционные убытки из-за электромобилей. Как подсчитали компании, сумма составила 267,1 млрд иен (эквивалентно примерно 1,71 млрд долларов или 134,7 млрд рублей по текущему курсу).

Комментируя эти финансовые результаты, исполнительный вице-президент Honda Нория Кайхара признал, что компании необходимо «провести фундаментальный пересмотр стратегии, чтобы восстановить конкурентоспособность».

Прототип Honda 0 SUV
Прототип Honda 0 SUV
1 / 3
Прототип Honda 0 SUV
Прототип Honda 0 SUV
2 / 3
Прототип Honda 0 SUV
Прототип Honda 0 SUV
3 / 3

Стоит отметить, что для Хонды совместный проект с General Motors себя не оправдал: от совместного массового выпуска электромобилей стороны отказались ещё в 2023 году, но тогда это не затронуло уже выпущенные модели. Однако осенью 2025 года появилась информация о том, что Acura отправляет в отставку кроссовер ZDX. Хотя его ближайшего родственника – паркетник Honda Prologue на той же платформе Ultium от GM – было решено оставить в строю. Отметим, результаты его продаж не такие высокие, как рассчитывали в компании: за 2025 год кроссовер разошёлся тиражом примерно 39,2 тыс. экземпляров, из них на последний квартал пришлось всего 2,6 тыс. единиц.

На фото: Honda Prologue

В Honda в 2024 году заявляли, что планируют продавать до двух миллионов электромобилей в год к 2030-му. Однако спрос на «зелёные» машины оказался не таким интенсивным как рассчитывали производители. Известно, что после пересмотра нынешней стратегии производитель представит обновлённый план по выводу на мировой рынок новинок брендов. Пока что в компании отметили лишь, что полностью электрический спортивный кроссовер Acura RSX и серийный Honda 0 SUV по-прежнему готовятся к дебюту в конце 2026 года.

авторынок электромобиль General Motors новинки бизнес Honda Acura

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Что делать, если замёрзла омывайка в бачке Зимой водитель может смириться со снегом, пробками и коротким световым днём. Но когда вдруг перестаёт работать стеклоомыватель, начинается настоящее испытание. Грязь летит на стекло, дворник... 413 7 0 Опубликовано 11.02.2026
Статьи / Двигатели Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не стали популярными Преимущества дизельных двигателей хорошо известны: тяговитость, экономичность, высокий крутящий момент на низких оборотах и многое другое. Однако моторы, работающие на тяжёлом топливе и объё... 5996 7 0 Опубликовано 11.02.2026
Статьи / Колёсная база Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разбе... 794 5 0 Опубликовано 09.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76658 14 2 Обновлено 27.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46752 17 1 Обновлено 07.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19317 4 3 Обновлено 05.10.2025
Обсуждаемое
35 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
7 Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не...
7 Что делать, если замёрзла омывайка в бачке
Новые комментарии
Change privacy settings