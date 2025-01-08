Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV: эффектный дизайн, автопилот и американская сборка

Компания Honda представила в рамках выставки потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе прототипы электромобилей нового поколения для глобального рынка — Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, их производство начнётся в 2026 году на американском заводе Honda EV Hub в штате Огайо.

Honda анонсировала новое поколение электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series) ровно год назад здесь же на выставке CES в Лас-Вегасе, чем как бы обнулила свои прежние попытки сделать успешные «электрички» как в партнёрстве с General Motors, так и самостоятельно. В линейке Honda 0 Series будет семь моделей, «железо» для них японская компания разрабатывает сама, при этом подробностей о платформе до сих пор нет. Скорее всего, по части техники электромобили Honda 0 Series будут в значительной степени унифицированы с дебютной моделью Afeela — это торговая марка совместного предприятия Sony Honda Mobility. Электрический лифтбек Afeela 1 также будет запущен в производство в 2026 году на заводе Honda в штате Огайо.

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Электромобили Honda 0 Series ориентированы главным образом на Северную Америку, Европу и Японию. Для Китая японская компания готовит отдельные линейки «электричек» в партнёрстве с Dongfeng и GAC, у них другой дизайн, другая техника и другая электроника. Батареи для электромобилей Honda 0 Series будет поставлять совместное предприятие Honda-LG Energy Solution, также базирующееся в штате Огайо.

Электронную архитектуру и главный процессор для электромобилей 0 Series компания Honda разрабатывает совместно японской Renesas Electronics Corporation. Операционная система Asimo OS будет собственной разработки. Название Asimo отсылает к одноимённому человекоподобному роботу, разработку которого Honda забросила ещё в прошлом десятилетии, но использует полученный опыт для проектирования роботизированного шасси будущих электромобилей.

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Для электромобилей Honda 0 Series заявлен автопилот 3 уровня по классификации SAE — в его разработке Honda использует опыт, полученный четыре года назад на седане Honda Legend, оснащённом системой Traffic Jam Pilot, — то был первый в мире автопилот 3 уровня, сертифицированные для дорог общего пользования (позволяет водителю убирать руки с руля, не смотреть на дорогу и заниматься своими делами во время поездки). Новый автопилот в теории должен стать более универсальным, более удобным в использовании и более массовым. Нейросетевой искусственный интеллект для автопилота нового поколения Honda разрабатывается совместно с американской компанией Helm.ai.

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Дебютными моделями линейки 0 Series будут среднеразмерный пятиместный кроссовер Honda 0 SUV и флагманский однообъёмник Honda 0 Saloon, тип кузова которого пока определить невозможно — это нечто среднее между суперкаром, минивэном и шутинг-брейком. Показанный на картинках прототип Honda 0 Saloon имеет четырёхместный салон и непонятно как открывающийся багажник — вероятно, серийная версия модели будет выглядеть немного иначе. Спереди прототип Honda 0 Saloon напоминает Lamborghini Gallardo.

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Кроссовер Honda 0 SUV тоже имеет весьма замысловатую и тяжеловесную на вид корму, но здесь, по крайней мере, чётко просматривается багажная дверь с узким окошком без дворника. Передок Honda 0 SUV с матричными фарами выполнен в ретро-стиле и транслирует собирательный образ спортивных легковых машин из 1970-х.

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Салоны Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV имеют много общих элементов, в том числе огромное Т-образное пятиэкранное табло на передней панели и сплюснутый штурвал вместо обычного руля. Физических клавиш в салонах прототипов нет, как и видимых дверных ручек. Наружных дверных ручек у Honda 0 Saloon тоже нет, у кроссовера Honda 0 SUV наружные ручки есть — они выдвижные, как у многих современных электромобилей.

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До премьеры серийных Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV остался максимум год, но уже сейчас ясно, что они будут довольно дорогими. Впрочем, в 2026 году в гамме Honda 0 Series ожидается также некий SUV начального уровня, о котором пока ничего неизвестно. В 2027 году семейство Honda 0 Series пополнит большой трёхрядный кроссовер, в 2028 году — компактный кроссовер, в 2029 году — маленький кроссовер, в 2030 году — компактный седан.