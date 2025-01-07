Дебютная модель Afeela 1 от Sony и Honda готовится к выходу на рынок: объявлены цены

Компания Sony Honda Mobility (SHM) представила в рамках выставки потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе предсерийный вариант своего дебютного электромобиля Afeela 1 и начала принимать на него заказы. Производство Afeela 1 начнётся в 2026 году на действующем заводе компании Honda в американском штате Огайо.

Sony впервые заявила о себе как автопроизводитель в 2020 году, представив первый прототип своего электромобиля, для его полноценной разработки и подготовки к производству в 2022 году было создано совместное предприятие с компанией Honda — Sony Honda Mobility Inc., оно работает под торговой маркой Afeela. Первая модель — Afeela 1 — всё ближе к серийному производству, на выставке CES 2025 был показан близкий к финальному вариант дизайна, объявлены цены и ключевые позиции стандартного оснащения.

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Теперь уже точно ясно, что Afeela 1 — это лифтбек, а не седан: багажная дверь открывается вместе с задним стеклом, в её заднюю кромку встроен выдвижной спойлер. Габаритная длина лифтбека — 4915 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 3000 мм, дорожный просвет — 137 мм. Объём багажника, измеренный по американской методике, — 765 л. В кузов интегрированы 40 различных органов искусственного зрения, в том числе камеры высокого разрешения, радары и лидар — всё это нужно для работы различных электронных ассистентов водителя и полноценного автопилота в перспективе. Площадка между фарами представляет собой матричный экран, на который можно выводить различные сообщения.

Практически всё «железо» для Afeela 1 разработала компания Honda, а Sony отвечала за дизайн и бортовую электронику. В стандартное оснащение входит адаптивная пневмоподвеска, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт по 180 кВт (245 л.с.), в сумме выходит 360 кВт (490 л.с.).

Ёмкость батареи — 91 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 300 миль (483 км) по циклу EPA. Максимальная мощность зарядки постоянным током — 150 кВт, зарядный разъём — типа NACS, то есть Afeela 1 можно подключить к любому зарядному терминалу Tesla, соответствующая договорённость между Tesla и SHM уже есть. Штатные колёса — 19- либо 21-дюймовые, размерность передних шин — 225/55 R 19 либо 245/40 R 21, задних — 245/50 R 19 либо 275/35 R 21.

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Пятиместный салон Afeela 1 отделан преимущественно материалами, изготовленными из вторсырья и растительной основы. Огромное четырёхэкранное табло на передней панели работает на графическом движке Unreal Engine, имеет массу тематических настроек и нашпиговано популярными программами — всё это можно будет регулярно обновлять «по воздуху». Об игровых возможностях машины, на которые SHM делала акцент в прошлых презентациях, сейчас почему-то ничего не сказано. Зато обещана высококлассная аудиосистема вкупе с образцовой шумоизоляцией салона.

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SHM уже принимает заказы на Afeela 1, но только в штате Калифорния и только на топовую комплектацию Signature с 21-дюймовыйми колёсами, двумя развлекательными мониторами для задних пассажиров и цифровым салонным зеркалом заднего вида. Стоит Afeela 1 Signature — 102 900 долларов, поставки начнутся в середине 2026 года, для оформления брони нужно перечислить компании депозит в размере 200 долларов. Afeela 1 Signature будет доступна в трёх цветах кузова (чёрный, серый, белый) и двух цветах салона (чёрный, серый).

Afeela 1 в базовой комплектации Origin на 19-дюймовых колёсах, без задних мониторов и с обычным салонным зеркалом будет стоить 89 900 долларов, она появится на американском рынке только в 2027 году, причём для комплектации Origin заявлены только чёрный цвет кузова и чёрный цвет салона.

Собранные в США лифтбеки Afeela 1 в 2026 году пойдут также на экспорт в Японию, выход на марки Afeela на другие рынки пока не анонсирован.

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От себя заметим, что с заявленными ценами и характеристиками дебютной модели марка Afeela может в лучшем случает рассчитывать на статус нишевого производителя «электричек» для американских и японских фантов Sony и Honda. В Китае и в Европе, где уже работают много китайских брендов, лифтбеку Afeela 1 ловить нечего, так как есть масса более доступных и привлекательных альтернатив. Для США цены Afeela 1 тоже представляются не вполне адекватными, ведь Tesla Model S здесь стоит от 79 990 долларов, Lucid Air — от 69 900 долларов. Быть может, следующие модели Afeela будут более доступными, но о них компания SHM пока ничего не сообщает.