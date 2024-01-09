CES ×
  • Afeela: электромобиль от Sony и Honda стал ещё ближе к серийному производству

Afeela: электромобиль от Sony и Honda стал ещё ближе к серийному производству

09.01.2024 192 0 0

В рамках выставки потребительской электроники CES 2024 в Лас-Вегасе компания Sony Honda Mobility представила обновлённый прототип своей дебютной модели, которая должна выйти на рынок в 2026 году. Дизайн и размеры новинки были немного скорректированы, опубликованы основные технические характеристики.

Китайской компании Xiaomi понадобилось всего 1000 дней на то, чтобы сделать свой первый электромобиль. Sony раскачивается намного дольше: первый прототип своего электромобиля японская компания показала ещё 2020 году, но лишь в 2022-м подтвердила серьёзность намерений по его выпуску и создала для этого совместное предприятие с Hondа, получившее имя Sony Honda Mobility (SHM), работать новая компания будет под торговой маркой Afeela.

Дебютная модель Afeela по-прежнему не имеет собственного имени и по-прежнему непонятно, какой у неё тип кузова — седан или лифтбек. SHM показывала прототип первой модели Afeela на CES в прошлом году, в этом году он предстал перед публикой в слегка обновлённом виде, более приближенном к серийной версии, которая будет доступна для предзаказа в 2025 году и выйдет на рынок в 2026 году. Главные рынки сбыта — Северная Америка и Япония. Место производства официально пока не объявлено, прежде ходили слухи, что это будет один из американских заводов Honda.

Представленная сегодня на CES машина крупнее прошлогоднего прототипа, габаритная длина увеличилась с 4895 до 4915 мм, но все остальные ключевые размеры прежние: ширина — 1900 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 3000 мм. Afeela имеет адаптивную пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт по 180 кВт (245 л.с.), в сумме выходит 360 кВт (490 л.с.). Ёмкость батареи — 91 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан. Заявленная максимальная мощность зарядки — 150 кВт, что, прямо скажем, маловато на фоне основных конкурентов. Штатные колёса — 21-дюймовые. Пока это все официальные данные по «железу».

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Между тем главная ценность Afeela — не «железо», а широчайшие мультимедийные возможности. По сути, Afeela — это большая мобильная многоэкранная игровая приставка, причём в будущем она сможет ездить по дорогам в полностью беспилотным режиме, и тогда водитель вместе с пассажирами сможет в головой погрузиться в развлечения. Наружные камеры заднего вида на передних дверях у свежего прототипа заменены традиционными зеркалами, но при этом у гигантского табло на передней панели салона сохранились боковые секции для трансляции картинок с камер. Мелкие детали интерьера более тщательно проработаны по сравнению с прошлогодним прототипом, но в целом дизайн прежний.

На CES 2024 объявлено, что SHM будет сотрудничать с Microsoft в области генеративного искусственного интеллекта и встроит его в бортовую операционную систему Afeela. В свою очередь титаны игровой индустрии Epic Games и Polyphony Digital помогут SHM в разработке графической платформы и технологий дополненной реальности. Polyphony Digital, напомним, является главным разработчиком игр серии Gran Turismo, прототип Afeela 2024 скоро появится в самой свежей версии Gran Turismo 7.

Логично предположить, что в начале следующего года на CES будет представлена серийная версия первой модели Afeela и, возможно, будет объявлена цена, которая во многом определит успех или провал совместного предприятия Sony и Honda.

электромобиль новинки CES Sony Afeela Honda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Москвич-Полярник. Как ребята на советском Москвиче прокатились на Русский Север в Арктику В прошлом сезоне мы первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно и что здесь можно путешествовать... 173 0 0 09.01.2024
Статьи / Популярные вопросы Новые правила управления квадроциклом и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023 Квадроциклы и снегоходы давно известны тем, что требуют для управления специфический документ: удостоверение тракториста-машиниста. Но прямо перед Новым годом ситуация изменилась, причем в с... 77511 0 7 08.01.2024
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Range Rover Sport II Любой кроссовер в России приносит его владельцу не всегда понятную радость. Ладно бы Duster: это недорогая машина, которая может больше, чем одноплатформенный Logan, и на которой вполне мож... 2975 1 2 07.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13511 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7701 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 6881 14 2 04.09.2023
Change privacy settings