Afeela: электромобиль от Sony и Honda стал ещё ближе к серийному производству

В рамках выставки потребительской электроники CES 2024 в Лас-Вегасе компания Sony Honda Mobility представила обновлённый прототип своей дебютной модели, которая должна выйти на рынок в 2026 году. Дизайн и размеры новинки были немного скорректированы, опубликованы основные технические характеристики.

Китайской компании Xiaomi понадобилось всего 1000 дней на то, чтобы сделать свой первый электромобиль. Sony раскачивается намного дольше: первый прототип своего электромобиля японская компания показала ещё 2020 году, но лишь в 2022-м подтвердила серьёзность намерений по его выпуску и создала для этого совместное предприятие с Hondа, получившее имя Sony Honda Mobility (SHM), работать новая компания будет под торговой маркой Afeela.

Дебютная модель Afeela по-прежнему не имеет собственного имени и по-прежнему непонятно, какой у неё тип кузова — седан или лифтбек. SHM показывала прототип первой модели Afeela на CES в прошлом году, в этом году он предстал перед публикой в слегка обновлённом виде, более приближенном к серийной версии, которая будет доступна для предзаказа в 2025 году и выйдет на рынок в 2026 году. Главные рынки сбыта — Северная Америка и Япония. Место производства официально пока не объявлено, прежде ходили слухи, что это будет один из американских заводов Honda.



Представленная сегодня на CES машина крупнее прошлогоднего прототипа, габаритная длина увеличилась с 4895 до 4915 мм, но все остальные ключевые размеры прежние: ширина — 1900 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 3000 мм. Afeela имеет адаптивную пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт по 180 кВт (245 л.с.), в сумме выходит 360 кВт (490 л.с.). Ёмкость батареи — 91 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан. Заявленная максимальная мощность зарядки — 150 кВт, что, прямо скажем, маловато на фоне основных конкурентов. Штатные колёса — 21-дюймовые. Пока это все официальные данные по «железу».



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Между тем главная ценность Afeela — не «железо», а широчайшие мультимедийные возможности. По сути, Afeela — это большая мобильная многоэкранная игровая приставка, причём в будущем она сможет ездить по дорогам в полностью беспилотным режиме, и тогда водитель вместе с пассажирами сможет в головой погрузиться в развлечения. Наружные камеры заднего вида на передних дверях у свежего прототипа заменены традиционными зеркалами, но при этом у гигантского табло на передней панели салона сохранились боковые секции для трансляции картинок с камер. Мелкие детали интерьера более тщательно проработаны по сравнению с прошлогодним прототипом, но в целом дизайн прежний.



На CES 2024 объявлено, что SHM будет сотрудничать с Microsoft в области генеративного искусственного интеллекта и встроит его в бортовую операционную систему Afeela. В свою очередь титаны игровой индустрии Epic Games и Polyphony Digital помогут SHM в разработке графической платформы и технологий дополненной реальности. Polyphony Digital, напомним, является главным разработчиком игр серии Gran Turismo, прототип Afeela 2024 скоро появится в самой свежей версии Gran Turismo 7.



Логично предположить, что в начале следующего года на CES будет представлена серийная версия первой модели Afeela и, возможно, будет объявлена цена, которая во многом определит успех или провал совместного предприятия Sony и Honda.

