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Sony и Honda представили совместную марку Afeela и новую модель

05.01.2023 230 0 0

Автомобиль пока еще находится в статусе прототипа, но по мотивам именно этого концепта будет сделана серийная модель. Прием заказов стартует лишь в 2025 году, отгрузка первым клиентам начнется и того позже.

Три года назад компания Sony, известная в основном как производитель бытовой электроники, игровых приставок и медиа-контента, удивила автоиндустрию, представив концептуальный электрокар Vision-S: то был ходовой образец, построенный вместе с австрийской инжиниринговой фирмой Magna Steyr. При этом тогда Сони заявила, что не собирается становиться автопроизводителем. Однако в январе 2022-го показали еще один электрический шоу-кар – родственный первой «эске» кроссовер Vision-S 02; одновременно компания учредила подразделение для изучения возможности выхода на рынок «электричек». 

Предыдущие концепты Sony – Vision-S 02 и Vision-S (он же Vision-S 01)

Очевидно, результаты этого исследования удовлетворили боссов Sony, хотя на самостоятельный выпуск машин фирма все же не решилась: производственным и технологическим партнером выбрали Хонду – так появилось совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM). И вот на открывшейся в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2023 объявлено название электромобильного бренда СП, там же – уже по традиции – показали новый прототип (премьера предыдущих концептов тоже состоялась на CES).

Логотип новой марки Afeela

Итак, марку назвали Afeela. Как не сложно догадаться, в имени этом обыгрывается слово feel («чувствовать»). В СП название трактуют так: «Afeela выражает интерактивные отношения, в которых люди «чувствуют» мобильность как интеллектуальную сущность, а мобильность «чувствует» людей и общество». Главными рынками для новоявленного бренда станут Штаты и Япония, производство наладят на одном из американских заводов Хонды. Дешевыми модели Afeela не будут – их конкурентами считаются «электрички» Mercedes и BMW, ну и конечно, Tesla.

Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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У нового концепта своего имени нет – его представили просто как Prototype. Это то ли седан, то ли лифтбек – точно пока неизвестно. Зато объявлено, что по мотивам именно этого прототипа сделают первую серийную модель.

В плане внешности новинка отличается от предыдущих шоу-каров Sony: у Afeela Prototype более «чистый» дизайн экстерьера. Особенности – узкая головная оптика и безрамочные двери, задние фонари сделали в виде единой плашки, вместо традиционных внешних зеркал установили камеры. Но главная фишка – интерактивное табло Media Bar, расположенное между фарами: в частности, оно может «рассказать» о погоде, показать уровень зарядки или, например, рекламу фильма Sony. Впрочем, не факт, что это табло останется у серийной машины. Длина прототипа равна 4895 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 3000 мм. Таким образом, модель Afeela оказалась чуть компактнее Mercedes-Benz EQE.

Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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В салоне – обилие экранов и «штурвал» вместо привычного руля. Также для модели заявлен проекционный дисплей с дополненной реальностью. А еще у прототипа Afeela есть 45 датчиков (снаружи и внутри): объявлено, что в некоторых ситуациях электрокар сможет соответствовать третьему уровню автономного вождения (всего их пять), но основная ставка – на второй.

Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Afeela Prototype
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Информации о технике пока нет, при этом известно, что концепт имеет полный привод (видимо, на каждой из осей установлено по электромотору).

Старт приема предварительных заказов на первенца марки Afeela намечен на первую половину 2025 года, а поставки клиентам начнутся весной 2026-го.

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