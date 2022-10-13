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  • Sony и Honda оформили СП, выпуск первой совместной модели начнётся в 2025 году

Sony и Honda оформили СП, выпуск первой совместной модели начнётся в 2025 году

13.10.2022 76 0 0

Новое равнодолевое совместное предприятие получило название Sony Honda Mobility Inc., его штаб-квартира находится в Токио, но производство электромобилей будет налажено в США.

 

Компания Sony, известная прежде всего как производитель игровых приставок, медиа-контента и бытовой электроники, несколько лет готовилась к тому, чтобы войти в автобизнес. В 2020 году на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе Sony показала концептуальный электрический лифтбек Vision-S, разработанный при участии австрийской компании Magna Steyr. В начале этого года там же был представлен родственный электрический кроссовер Vision-S 02, а в марте Sony сообщила, что выбрала в качестве производственного и технологического партнёра компанию Honda Motor и готовится оформить с ней совместное предприятие. Ключевые параметры нового СП и название — Sony Honda Mobility (SHM) — были определены в июне, ну а теперь все формальности улажены, новая компания приступила к работе.

Sony Vision-S 02

Свежий пресс-релиз SHM сообщает, что производство первого электромобиля начнётся в первой половине 2025 года в США. Западные СМИ (в частности Reuters) уточняют, что выпуск будет налажен на одном из действующих предприятий Honda в штате Огайо. У Хонды в этом штате сейчас три завода, два сборочных и один моторный, и вчера компания объявила, что инвестирует 700 млн долларов в их реконструкцию под производство электромобилей. Здесь же в Огайо Honda совместно с LG Energy Solution построит ещё один завод стоимостью 4,4 млрд долларов — он будет выпускать батареи для электромобилей, проектная мощность — 40 ГВт·ч в год.

Вряд ли серийные модели SHM будут похожи на прототипы, разработанные Sony с помощью Magna Steyr. Прототип первой серийной модели SHM покажут в начале 2023 года. На фото — лифтбеки Sony Vision-S.

SHM пока не раскрывает информацию по ключевым компонентам своих машин, нет ясности по платформе, аккумуляторам, двигателями и силовой электронике. На прошлой неделе Honda представила электрический кроссовер Prologue для США, но он сделан в рамках альянса с GM на джи-эмовской платформе Ultium. Электромобили на собственной электромобильной платформе e:Architecture компания Honda планирует запустить в США только в 2026 году, так что не факт, что эта же платформа будет у первого электромобиля SHM. У свежеиспечённой компании пока нет собственного логотипа и непонятно, под какой торговой маркой она будет работать — SHM, Sony или что-то третье.

Зато уже объявлено, что приём предзаказов на первую модель начнётся в первой половине 2025 года, продажи — в конце того же года, отгрузки первых машин клиентам — весной 2026 года в США и во второй половине 2026 года в Японии. Пока это два ключевых рынка, Европа тоже рассматривается, остальные страны/регионы под вопросом.

Электромобили SHM будут позиционироваться как премиальные. Ставка делается на прямые продажи, как у Tesla, и подписку, то есть покупать машину по полному прайсу не обязательно. Более того, в подписки будет большая составляющая цифровых сервисов Sony, в том числе игровых, для плавной работы которых электромобили SHM снабдят мощными процессорами. Также заявлен автопилот 3 уровня по классификации SAE и система попроще — уровня 2+, требующая постоянного контроля со стороны водителя.

Автопилот третьего уровня, на котором водителю разрешается при определённых условиях отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений. В Японии такой автопилот легализовали как раз с подачи компании Honda, но массового распространения он не получил. Tesla, чья система автономного вождения FSD (Full Self-Driving) считается самой передовой на рынке, пока не может её легализовать ни в США, ни в других странах.

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