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Миллионы доступных электромобилей: GM и Honda расширяют сотрудничество в рамках альянса

06.04.2022 49 0 0

Американская корпорация General Motors и японская компания Honda Motor объявили о намерении завалить мир недорогими электромобилями совместной разработки, преимущественно компактными кроссоверами. Первые модели из новой бюджетной линейки выйдут на мировой рынок в 2027 году.

 

GM и Honda тесно сотрудничают на ниве электромобилей с 2013 года, а в 2020 году заявили о создании стратегического альянса, цель которого — сокращение затрат на разработку и производство «электричек», в том числе на базе водородных топливных элементов. Изначально альянс был рассчитан для работы преимущественно на североамериканском рынке, теперь же он позиционируется как глобальный, а ключевыми рынками помимо Северной Америки называются Южная Америка и Китай. Это интересный поворот событий в свете того, что в октябре прошлого года Honda обнародовала собственную стратегию развития в Китае и показала собственную модульную платформу e:N Architecture, рассчитанную на электромобили разных размеров с передним, задним либо полным приводом.

Альянс GM и Honda изначально создавался вокруг джи-эмовской платформы Ultium, в 2024 году Honda выпустит на ней два электрических кроссовера — Honda Prologue и родственную модель под премиум-брендом Acura, имя которой пока не раскрыто. Дальнейшее сотрудничество, как следует из свежего заявления GM и Honda, также будет держать в центре внимания платформу Ultium, точнее её версию для массовых и недорогих электромобилей, в которых будут использоваться технологические наработки обеих компаний, в том числе в области очень перспективных твердотельных батарей, освоить серийное производство которых пока не удалось ни одной компании в мире.

Под массовыми электромобилями подразумеваются преимущественно компактные кроссоверы, хотя будут модели и других типов и размеров. GM прямо указывает ценовой ориентир: мол, готовим модели, которые будут дешевле, чем анонсированный в начале этого года кроссовер Chevrolet Equinox EV — он выйдет на рынок в 2023 году и в базовой комплектации будет стоить около 30 тысяч долларов. Стало быть, новые массовые «электрички», которые начнут выходить на рынок в 2027 году, будут стоить менее 30 тысяч долларов, но о нижнем пределе пока можно только гадать. Также пока можно только гадать, как будут уживаться в Китае платформы Ultium и e:N Architecture и не поглотит ли в итоге одна другую. Из заявления ясно только, что альянс хочет дать миру миллионы доступных электромобилей.

Напомним, что Honda планирует полностью избавиться от моделей с ДВС к 2040 году, а GM к 2035 году намерена полностью перевести на электротягу ﻿легковые и лёгкие коммерческие электромобили.

В свежем заявлении говорится также, что GM и Honda продолжают сотрудничество в области беспилотного проекта Cruise, но без какой-либо конкретики. Ранее Honda заявляла, что хочет в ближайшие годы привезти в Японию беспилотный шатл Cruise Origin, а GM анонсировала на 2023 году рыночный дебют автопилота Ultra Cruise, который сможет самостоятельно справиться с 95% дорожных сценариев.

В марте компания Sony объявила о своём решении заняться автобизнесом и в качестве производственного и технологического партнёра выбрала Honda Motor. Пока непонятно, будет ли это новое СП как-либо связано с альянсом GM и Honda.

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