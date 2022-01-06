Кроссовер Chevrolet Equinox EV: не тот, который ждали. На подходе ещё «зелёный» Blazer

Оба электрических паркетника стартуют на домашнем рынке в следующем году. Новинкам прочат дальнобойность до 483 км на одной зарядке.

О том, что гамму Chevrolet пополнят электрокроссы Equinox EV и Blazer EV концерн General Motors официально объявил осенью 2021-го. А еще раньше – минувшим летом – американские СМИ растиражировали патентные изображения SUV, в коем угадывался Equinox, но явно без ДВС: у той машины заглушка вместо радиаторной решетки. Теперь же сам GM распространил фирменные картинки грядущего кросса, их публикация приурочена к проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке CES (главной же премьерой Шеви там стал электропикап Silverado EV). Так вот оказалось, что под именем Chevrolet Equinox EV на родине будут продавать совсем другой паркетник, который к одноименному «традиционному» SUV никакого отношения не имеет. Электрический Blazer тоже подтвержден, но его покажут позже.

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Объявлено, что в основу обоих новых паркетников Chevrolet ляжет платформа Ultium. Других подробностей о технике пока нет, при этом американские профильные медиа считают, что на одной зарядке кроссы смогут проехать 402-483 км.



Особенности дизайна экстерьера Equinox EV – двухэтажная головная оптика, сделанные в виде единой плашки задние фонари, зеркала на отдельных ножках и выдвижные ручки дверей. Внутри – объединенные между собой виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедийной системы, круглые дефлекторы обдува по бокам и двухъярусный центральный тоннель. У этого электрокросса также будет «оспортивленный» вариант RS (он же на заглавном фото) с черным наружным декором и усеченным рулевым колесом.

Красный кроссовер — Chevrolet Equinox EV RS, интерьер его же 1 / 3 Красный кроссовер — Chevrolet Equinox EV RS, интерьер его же 2 / 3 Красный кроссовер — Chevrolet Equinox EV RS, интерьер его же 3 / 3

В продажу Chevrolet Equinox EV поступит осенью 2023 года, причем марка обещает стартовый ценник около 30 000 долларов. Для сравнения, электрический хэтч Chevrolet Bolt сегодня обойдется минимум в 31 000 долларов (все цены указаны без учета налогов и доставки). Ну а бензиновый Equinox стоит от 25 800 долларов.



«Зеленый» Chevrolet Blazer EV выйдет на рынок даже раньше – весной 2023-го, но цену марка еще не озвучила. «Традиционный» Blazer сегодня стоит от 28 800 долларов.

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Между тем Equinox с ДВС по итогам 2021 года занял вторую строчку в личном рейтинге продаж Шеви (на первом – семейство пикапов Silverado): в Штатах реализовано 165 323 кроссовера, что на 39% меньше, чем годом ранее, но это не из-за отсутствия спроса, а из-за дефицита микрочипов и вынужденного сокращения производства. Бензиновый Chevrolet Blazer в 2021-м разошелся тиражом 70 325 экземпляров (-26%).



Что же касается электрического Equinox, засветившегося летом, то такой кроссовер тоже, скорее всего, встанет на конвейер: его, видимо, сделают на базе обычной модели, а продавать «зеленую» версию будут в Китае, ведь дизайн запатентовало СП General Motors и SAIC.