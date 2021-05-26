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  • Кроссовер Chevrolet Blazer лишится базового мотора, зато заиграет новыми красками

Кроссовер Chevrolet Blazer лишится базового мотора, зато заиграет новыми красками

26.05.2021 232 0 0

Паркетник 2022 модельного года будет доступен на домашнем рынке с двумя двигателями на выбор. Дизайн поменяют только у топовой комплектации, да и то лишь слегка.

 

Кросс Шеви длиной 4862 мм, для которого возродили имя Blazer, дебютировал в 2018-м, на родине марки продажи стартовали в 2019-м. Тот год особо успешным для SUV в Штатах не стал: продано всего 58 115 единиц. Зато в 2020-м Chevrolet Blazer разошелся тиражом уже в 94 599 экземпляров. А вот по итогам января-марта текущего года (концерн GM публикует свой отчет раз в квартал) паркетник в «минусе»: выбор на нем остановили 19 265 клиентов, что на 13% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Ford Edge за тот же период обрел в США 22 150 владельцев (-25%), а результат, например, Jeep Cherokee – 37 923 штуки (+13%). Для полноценного рестайлинга Blazer еще рано, и все же 2022 модельный год принесет кое-какие новости.

Chevrolet Blazer RS 2022 модельного года

Вообще, отдельного пресс-релиза, посвященного SUV, марка пока не рассылала, однако на американском пресс-сайте Chevrolet появилась «листовка» с изменениями. Главное – на домашнем рынке Blazer лишится базового бензинового «атмосферника» 2.5 мощностью 194 л.с. Таким образом, кросс будет доступен с двумя двигателями на выбор: это прежние «турбочетверка» 2.0 (она в гамме модели появилась в конце 2019-го) и атмосферный V6 3.6, которые выдают 233 и 310 л.с. соответственно. Chevrolet Blazer все так же предложат с девятиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.

«Простые» комплектации L и 1LT исчезнут из линейки вместе с мотором 2.5. Для ставшей начальной версии 2LT, а также для 3LT и «оспортивленного» варианта RS можно будет заказать черную крышу. Топовому Blazer Premier обещаны другой декор и диски нового дизайна. Кроме того, палитра цветов кузова пополнилась желтым и синим «металликами» (фото пока нет).

Chevrolet Blazer RS 2021 модельного года. Фото салона свежего кросса пока нет, но внутри вроде бы обошлись без реформ

Раз самые дешевые версии уберут, то в Шеви смогут на законных основаниях заявить о том, что пакет Safety Assist теперь является стандартным (он был у 2LT, 3LT, RS и Premier и раньше), в него входят системы автоторможения, предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Как и прежде, кросс также по умолчанию имеет мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином и камеру заднего вида, а RS и Premier положены беспроводная зарядка для смартфона, «умное» салонное зеркало (на него выводится изображение с камеры), адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары.

Chevrolet Blazer Premier 2021 модельного года. У свежего топового SUV будут другой декор на бамперах и новые диски
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Chevrolet Blazer Premier 2021 модельного года. У свежего топового SUV будут другой декор на бамперах и новые диски
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На американский рынок посвежевший паркетник должен выйти в конце лета, цены пока не объявлены. Разумеется, из-за отсутствия «атмосферника» 2.5 кросс будет дороже. Сегодня за машину с этим мотором просят минимум 28 800 долларов (около 2 118 000 рублей по актуальному курсу), Blazer 2021 модельного года с «турбочетверкой» стоит от 33 100 долларов (около 2 434 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки.

Между тем в Штатах кросс бывает только пятиместным, а вот в Китае у него трехрядный салон.

В России новый Blazer не представлен, о планах привести к нам этот паркетник в компании официально не заявляли.

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