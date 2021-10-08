Догнать и перегнать Tesla: GM анонсировала недорогие кроссоверы Equinox EV и Blazer EV

General Motors продолжает раскрывать детали своей электромобильной стратегии: на этой неделе боссы корпорации в рамках презентации для инвесторов рассказали о планах по завоеванию массового EV-сегмента с помощью трёх недорогих моделей. Имена двух уже известны — это кроссоверы Equinox EV и Blazer EV, а третья (самая доступная) пока засекречена.

К 2025 году GM хочет вывести на рынок 30 новых электромобилей, а к 2035 году избавиться от моделей с ДВС, но пока что анонсированные и уже представленные электромобили новой волны относятся к дорогому сегменту — это GMC Hummer EV, Cadillac Lyriq, Cadillac Celestiq и Chevrolet Silverado EV. В числе свежих премьера есть также относительно бюджетные хэтчбек Chevrolet Bolt EV и кроссовер Chevrolet Bolt EUV, но они относятся к старой электромобильной архитектуре и репутацию им сильно подпортил недавний отзыв в связи с горящими дефектными батареями. Короче говоря, будущее GM — это не семейство Bolt, а кроссоверы на платформе Ultium.

Президент GM Марк Ройсс на фоне электрического кроссовера Cadillac Lyriq.

На встрече с инвесторами президент GM Марк Ройсс анонсировал электрическую версию самого популярного кроссовера корпорации — Chevrolet Equinox. В бензиновом виде нынешнее третье поколение Equinox (компактная модель по американским меркам, среднеразмерная по нашим: колёсная база — 2725 мм) известно с 2016 года, в 2020 году кроссовер пережил рестайлинг, а пик его продаж в США пришёлся на 2019-й, когда было реализовано без малого 350 тысяч экземпляров!



Патентные изображения Chevrolet Equinox EV 1 / 2 Патентные изображения Chevrolet Equinox EV 2 / 2

Электрический Equinox EV будет стоить порядка 30 000 долларов, то есть в теории окажется заметно дешевле Tesla Model Y, цены на который в США сейчас начинаются с отметки 54 990 долларов. Увы, дату дебюта Equinox EV президент GM не назвал. Зато уже можно оценить внешность этого кроссовера — в августе его патентные изображения опубликовали американские СМИ.



Актуальный бензиновый Chevrolet Blazer

Также анонсирован более крупный электрический Chevrolet Blazer EV, но без ценового ориентира. В России Blazer помнят как среднеразмерный рамный внедорожник, но в США сейчас под этим именем продают среднеразмерный кроссовер (колёсная база — 2863 мм) с несущим кузовом и спортивной внешностью в духе купе Camaro. В прошлом году бензиновый Blazer разошёлся в США тиражом 94 599 шт.



Вариант платформы GM Ultium для кроссоверов

Ещё одна грядущая премьера — электромобиль начального уровня с предположительной входной ценой в 20 000 долларов, но по ней пока нет никаких подробностей. Логично предположить, что под бюджетной «электричкой» подразумевается субкомпактный кроссовер TrailBlazer EV. Напомним, что актуальная бензиновая версия этой модели недавно вышла на российский рынок.



С помощью доступных электрических кроссоверов GM хочет в перспективе обогнать по продажам компанию Tesla в EV-сегменте. Tesla в третьем квартале этого года, несмотря на глобальный дефицит микрочипов, сумела реализовать в мире 241 300 электромобилей, что на 73,2% больше, чем в третьем квартале 2020-го.

GM борется с Теслой и на уровне систем автономного вождения: на этой неделе корпорация анонсировала автопилот Ultra Cruise, который не уступает по функционалу программе Full Self-Driving компании Tesla, то есть может работать на любых дорогах с твёрдым покрытием.

Ещё на этой неделе стало известно о том, что General Motors строит центр разработок батарей для электромобилей будущих поколений.

