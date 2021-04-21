Серийный Cadillac Lyriq: пока только задний привод, зато дешевле, чем Tesla Model X

Марка Cadillac представила серийную версию своего первого электрического кроссовера Lyriq и объявила, что заявки на него начнут приниматься в сентябре этого года, а реальные продажи стартуют в первой половине 2022 года. Цена — от 59 990 долларов.

Предсерийная версия Cadillac Lyriq была представлена в августе прошлого года и стала развитием концепта Cadillac EV 2019 года, а теперь показан финальный вариант, который попадёт к потребителю. От предсерийного он отличается незначительно: камеры на передних дверях уступили место обычным зеркалам, на передке стало больше хрома и мелких деталей, «цветомузыка» на месте радиаторной решётке сохранилась. На корме слега изменилась нижняя часть бампера.

Архитектура салона принципиально не изменилась: сохранились панорамный бесшовный 33-дюймовый щиток приборов и деревянные вставки с лазерной гравировкой, подсвеченные изнутри светодиодами, но кресла, коврики и педали стали более традиционными на вид. Мест в салоне только пять, объём багажника варьируется в диапазоне от 793 до 1723 л.



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В основе Lyriq лежит новая модульная электромобильная платформа Ultium, на которой ранее дебютировали пикап и внедорожник GMC Hummer EV, коммерческий фургон BrightDrop EV600 и беспилотный шатл Cruise Origin. Колёсная база Cadillac Lyriq составляет 3094 мм, габаритная длина — 4996 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1623 мм. Снаряженная масса в базовой комплектации — 2545 кг.



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На данный момент Lyriq представлен в единственной заднеприводной модификации с одним электромотором, который выдаёт максимальные 255 кВт (346 л.с.) и 440 Нм. Динамические характеристики пока не объявлены. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 483 км. Максимальная мощность зарядки — 190 кВт, от экспресс-терминалов такой мощности пополнить запас хода на 314 км можно за 30 минут.



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Подвеска — пассивная, пружинная, пятирычажная «по кругу». Диаметр разворота — 12,1 м. Диаметра передних тормозных дисков — 321 мм, задних — 345 мм. В базе колёса 20-дюймовые, за доплату — 22-дюймовые. В оснащении заявлены автопилот Super Cruise (второй уровень по классификации SAE), система активного шумоподавления и аудиосистема AKG Studio с 19 громкоговорителями.



Выпускаться Cadillac Lyriq будет на заводе городе Спринг-Хилл, штат Теннесси, в перепрофилирование которого на «электрички» корпорация GM вложила 2 млрд долларов. Здесь же по соседству строится второй батарейный завод в рамках совместного предприятия с LG (первый находится в Лордстауне, штат Огайо). Вслед за базовой заднеприводной версией последуют более мощные и дорогие полноприводные, которые, вероятно, станут прямыми конкурентами Tesla Model X.



Напомним, что флагманский кроссовер Tesla в начале года пережил рестайлинг, его базовая версия Long Range имеет полный привод и два электромотора с совокупной отдачей в 679 л.с. Пробег на одной зарядке — 580 км. Цена — от 89 900 долларов.



Трёхмоторный Tesla Model X Plaid располагает мощностью в 1034 л.с., может проехать на одной зарядке 547 км и стоит от 119 990 долларов.

То есть пока Cadillac Lyriq играет в более доступном ценовом сегменте, чем Tesla Model X и в этом, наверное, есть свой коммерческий резон. Платформа Ultium позволяет иметь батарею ёмкостью до 200 кВт·ч и мощность свыше 1000 л.с., так что ждём спортивный Lyriq.



Следующей электрической новинкой Cadillac станет большой лифтбек Celestiq, тизеры которого были опубликованы в январе.

