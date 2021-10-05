Дёшево и без брака: GM строит собственный центр разработок батарей для электромобилей

Корпорация General Motors хочет пересадить на электромобили весь мир, а для этого электромобили нужно сделать максимально доступными и «долгоиграющими». Уже в следующем году в Уоррене (США, штат Мичиган) заработает Wallace Battery Cell Innovation Center, который займётся разработкой батарей нового поколения для по-настоящему массовых «электричек».

Wallace Battery Cell Innovation Center или, проще говоря, Центр Уоллеса назван в честь Билла Уоллеса, инженера, заведовавшего в GM разработкой современных электромобилей первой волны (Chevrolet Volt и Bolt EV) и подготовившего корпорацию к ключевой сделке с LG Chem по совместному производству батарей для платформы Ultium (на ней, в частности, построены электрические внедорожник и пикап GMC Hummer EV). Уоллес умер в 2018 году от рака, и вот теперь его имя решили дать новому батарейному центру.

Рендер будущего Центра Уоллеса в Уоррене

Центр Уоллеса объединит в одном месте все разработки корпорации в области батарей, что позволит ей в будущем производить батареи полностью самостоятельно. Печальный опыт с горящими Chevrolet Bolt, дефектные батареи для которого произвела LG Chem, побудил корпорацию усилить собственные компетенции в разработке аккумуляторов и ускорить разработку батарей нового поколения, в том числе твердотельных. Центр Уоллеса должен быть введён в строй в середине 2022 года и уже к четвёртому кварталу изготовить первые прототипы новых батарей.



Ожидается, что новые батареи будут на 60% дешевле тех, что разработаны совместно с LG Chem для платформы Ultium, при этом плотность энергии будет достигать 1,2 кВт·ч на литр. Центр Уоллеса напичкают новейшим оборудованием для смешивания электролитов и изготовления катодов, анодов, сепараторов и корпусов из передовых материалов. Бюджет лаборатории не разглашается.



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Выпуск разработанных в Центре Уоллеса батарей можно будет оперативно наладить на двух ранее анонсированных батарейных заводах GM в США — в Лордстауне (штат Огайо) и в Спринг-Хилл (штат Теннесси). Будут и другие заводы, но где именно, корпорация пока не раскрывает. К 2035 году GM намерена полностью отказаться от моделей с ДВС.



Добавим, что главный конкурент GM — компания Ford — анонсировала собственную батарейную лабораторию ещё апреле, но собственные батарейные заводы компания Ford начала строить только этой осенью, то есть на пару лет отстала от GM.

